Modèles d'e-mails pour le mardi des dons - Groupes de femmes dans l'agriculture

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien renforce les femmes dans l'agriculture 🌱 Mardi prochain, c'est Giving Tuesday - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à offrir une formation en leadership et un mentorat à 75 femmes qui se lancent dans l'agriculture. Chaque don précoce nous aide à atteindre cet objectif et à créer des voies pour la prochaine génération d'agricultrices et de leaders agricoles. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos programmes - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne : Donnez tôt → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que les femmes dans l'agriculture sont importantes. Merci de croire en cette mission. Ensemble, nous cultivons le changement. - L'équipe
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift grows women in agriculture 🌱 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide leadership training and mentorship for 75 women entering agriculture. Your donation can help provide: - **$35** — leadership workshop materials for one woman - **$85** — mentorship program enrollment for one participant - **200** — full leadership training package for one emerging female farmer **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help grow the next generation of women in agriculture →]({{donation_link}}) Together, we're cultivating the female leaders agriculture needs. – The Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🌱 **Merci de participer à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 6 250 $**. **Grâce à votre générosité, 52 femmes qui se lancent dans l'agriculture ont maintenant accès à des programmes de formation en leadership et de mentorat. Voici ce qui rend ce résultat encore plus puissant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 312 $ en frais** - assez pour financer le matériel des ateliers de leadership pour 9 femmes de plus. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous soutenons les femmes dans l'agriculture". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces femmes accèdent à des rôles de leadership. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de leadership des femmes en agriculture
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les groupes de femmes dans l'agriculture

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, nous faisons grandir la prochaine génération de femmes dans l'agriculture ! 🌱 Nous collectons des fonds pour offrir une formation au leadership et un mentorat à 75 femmes qui se lancent dans l'agriculture. [Insérer le lien de don] Votre don a un impact réel : **35 $** = matériel pour un atelier sur le leadership pour une femme **85 $** = inscription au programme de mentorat **200$** = kit de formation complet pour une agricultrice émergente Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100% va directement à la formation des femmes leaders dans l'agriculture. Aidez-nous à former les leaders agricoles de demain dès aujourd'hui. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🌾 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour soutenir les femmes qui brisent les barrières dans l'agriculture - des entrepreneurs de la ferme à la table aux défenseurs de l'agriculture durable. [Insérer le lien de donation] Votre don fait une réelle différence : 💙 25 $ = Semences et fournitures pour une nouvelle agricultrice 50 $ = Matériel d'atelier pour la formation agricole 100 $ = Programme de mentorat pour une saison entière Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance les femmes qui changent l'agriculture. Chaque femme mérite un siège à la table de l'agriculture. Aidez-nous à y parvenir dès aujourd'hui. [Insérer le lien de don] Merci de croire aux femmes qui nourrissent le monde 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous collectons des fonds pour renforcer les capacités des agricultrices qui nourrissent nos communautés, mais qui n'ont souvent pas accès aux ressources et aux réseaux. [Insérer le lien de donation] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des programmes de mentorat, des formations techniques et des événements de réseautage pour les femmes qui travaillent dans l'agriculture dans notre région. Votre impact : - 50 $ = matériel d'atelier pour une agricultrice - 150 $ = mois de mentorat pour des productrices émergentes - 300 $ = événement de réseautage réunissant plus de 20 femmes Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement au soutien des agricultrices - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre équipe de base qui défend ces femmes incroyables. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un message ci-dessous 🌱 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les groupes de femmes dans l'agriculture

Idée 1

🌱 Seed Her Success

Les donateurs parrainent des semences/outils pour les agricultrices à hauteur de 10 à 50 dollars. Suivi en direct du financement, partage d'histoires d'agricultrices et visite facultative de la ferme pour les principaux donateurs.

Idée 2

🧤 Kits de démarrage pour nouveaux agriculteurs

Créer des kits de soins pour les nouvelles agricultrices (semences, gants, ressources). Les donateurs financent des kits de 25, 50 ou 100 dollars. Montrer l'impact avec des photos des bénéficiaires utilisant les fournitures.

Idée 3

🚜 Vente aux enchères virtuelle de stands agricoles

Tenir un stand agricole virtuel 24 heures sur 24. Les agricultrices offrent des produits ou des marchandises aux enchères. Fixer des prix d'achat immédiat, partager des profils d'agricultrices, organiser l'enlèvement et la livraison au niveau local.

Idée 4

👩‍🌾 Mentor Her Growth

Les donateurs parrainent des heures de mentorat pour les nouvelles agricultrices. 25 dollars financent une session, 100 dollars couvrent un mois. Les progrès sont suivis en direct et les réussites sont partagées.

Idée 5

📚 Collecte de fonds pour l'éducation

Créer un fonds de bourses d'études pour les femmes qui participent à des conférences/ateliers sur l'agriculture. Les donateurs financent les niveaux 50, 150 et 300 dollars. Montrer les bénéficiaires en train d'acquérir de nouvelles compétences au moyen de photos et de mises à jour.

Idée 6

🔧 Lancement de la bibliothèque d'outils

Lancer une bibliothèque de partage d'équipement pour les agricultrices. Les donateurs financent l'achat d'outils à différents niveaux. Suivi de l'utilisation, partage des histoires d'emprunteurs, organisation d'un barbecue de remerciement facultatif.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
