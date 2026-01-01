modèle 3 Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🌱 **Merci de participer à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 6 250 $**. **Grâce à votre générosité, 52 femmes qui se lancent dans l'agriculture ont maintenant accès à des programmes de formation en leadership et de mentorat. Voici ce qui rend ce résultat encore plus puissant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 312 $ en frais** - assez pour financer le matériel des ateliers de leadership pour 9 femmes de plus. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous soutenons les femmes dans l'agriculture". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces femmes accèdent à des rôles de leadership. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de leadership des femmes en agriculture

