Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar soutienne les femmes dans l'agriculture, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les donateurs parrainent des semences/outils pour les agricultrices à hauteur de 10 à 50 dollars. Suivi en direct du financement, partage d'histoires d'agricultrices et visite facultative de la ferme pour les principaux donateurs.
Idée 2
Créer des kits de soins pour les nouvelles agricultrices (semences, gants, ressources). Les donateurs financent des kits de 25, 50 ou 100 dollars. Montrer l'impact avec des photos des bénéficiaires utilisant les fournitures.
Idée 3
Tenir un stand agricole virtuel 24 heures sur 24. Les agricultrices offrent des produits ou des marchandises aux enchères. Fixer des prix d'achat immédiat, partager des profils d'agricultrices, organiser l'enlèvement et la livraison au niveau local.
Idée 4
Les donateurs parrainent des heures de mentorat pour les nouvelles agricultrices. 25 dollars financent une session, 100 dollars couvrent un mois. Les progrès sont suivis en direct et les réussites sont partagées.
Idée 5
Créer un fonds de bourses d'études pour les femmes qui participent à des conférences/ateliers sur l'agriculture. Les donateurs financent les niveaux 50, 150 et 300 dollars. Montrer les bénéficiaires en train d'acquérir de nouvelles compétences au moyen de photos et de mises à jour.
Idée 6
Lancer une bibliothèque de partage d'équipement pour les agricultrices. Les donateurs financent l'achat d'outils à différents niveaux. Suivi de l'utilisation, partage des histoires d'emprunteurs, organisation d'un barbecue de remerciement facultatif.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les groupes de femmes dans l'agriculture
