Modèles d'emails pour le Mardi de la Donation - Women Empowerment Nonprofits

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait tout changer pour 25 femmes 💙 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne pour fournir une formation professionnelle, un mentorat et un soutien d'urgence à 25 femmes qui reconstruisent leur vie. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes d'autonomisation des femmes - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de croire au potentiel des femmes. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is the day — help 25 women rebuild their lives 💪 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide job training, mentorship, and emergency support for 25 women rebuilding their lives. Every gift brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$35** — one week of job skills training - **$85** — emergency support for housing or childcare - **$200** — full month of mentorship and career coaching **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a woman rebuild her future →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 women the tools they need to thrive. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 4 280 $** **Dix-huit femmes ont maintenant accès à une formation professionnelle, à un mentorat et à un soutien d'urgence, ce qui leur donne les outils nécessaires pour reconstruire leur vie et s'épanouir. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 214 $ en frais** - assez pour financer une aide d'urgence à la garde d'enfants pour 2 femmes supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous rassemblons autour des femmes qui en ont le plus besoin". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les organisations à but non lucratif œuvrant pour l'émancipation des femmes

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, nous changeons des vies. 💙 Nous collectons des fonds pour offrir une formation professionnelle, un mentorat et un soutien d'urgence à 25 femmes qui reconstruisent leur avenir. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **35 $** = une semaine de formation professionnelle **85 $** = aide d'urgence pour le logement ou la garde d'enfants **200 $** = un mois complet de mentorat et d'accompagnement professionnel Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance les programmes d'autonomisation des femmes. Ensemble, nous pouvons donner à 25 femmes les outils dont elles ont besoin pour s'épanouir. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité - et les femmes du monde entier attendent leur chance de s'élever. 💪 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour offrir une formation professionnelle, un mentorat et un soutien à la garde d'enfants aux femmes qui reconstruisent leur vie. [Insérer le lien de don] Votre impact : 25 $ = Atelier de préparation à l'entretien pour une femme 50 $ = Semaine de garde d'enfants pendant la formation professionnelle 100 $ = Programme complet d'accompagnement professionnel Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 💙 Chaque femme mérite d'avoir les outils pour construire son avenir. Allez-vous nous aider à y parvenir ? [Insérer le lien de don] Merci de croire au potentiel des femmes 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour les femmes qui méritent toutes les chances de s'épanouir. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer la formation professionnelle et le mentorat des femmes qui réintègrent le marché du travail. - 50 $ = atelier de préparation à l'entretien pour une femme - 150 $ = cours de certification professionnelle - 300 $ = trois mois de coaching professionnel Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à l'autonomisation des femmes - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a rendu cela possible. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif œuvrant pour l'émancipation des femmes

Idée 1

💪 Sponsoriser sa prochaine étape

Les sympathisants parrainent le parcours d'une femme en finançant des étapes spécifiques (25 $ = tenue d'entretien d'embauche, 75 $ = cours de certification, 150 $ = garde d'enfants pour la formation). Un compteur en temps réel permet de suivre les progrès réalisés.

Idée 2

🧺 Le paquet "Build-a-Care" (construire un soin)

Créer des kits de soins pour les femmes en transition. Les donateurs choisissent des kits préétablis (30 $ pour l'hygiène, 60 $ pour le professionnel, 100 $ pour le fonds d'urgence). Organiser une fête d'emballage pour créer des liens au sein de la communauté.

Idée 3

📢 Des histoires qui font bouger les choses

Les femmes que vous aidez partagent leur histoire par le biais de vidéos ou de témoignages écrits. Les donateurs versent entre 10 et 50 dollars par témoignage, ce qui permet de financer des programmes tout en amplifiant les voix qui ont besoin d'être entendues.

Idée 4

📚 Financer ses compétences futures

Les donateurs financent des formations spécifiques pour les femmes (40 $ = atelier CV, 80 $ = préparation à l'entretien, 120 $ = certification). Création d'un outil de suivi des compétences en temps réel montrant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d'emploi.

Idée 5

🎂 L'âge = le défi de votre don

Organisez un défi de 24 heures au cours duquel les supporters font don de leur âge en dollars. Partagez les totaux en temps réel et célébrez les étapes importantes. C'est simple, personnel et cela crée rapidement un élan.

Idée 6

🤝 Rejoindre le Cercle de l'aventure

Créer des cercles de dons mensuels où les donateurs s'engagent à verser de 15 à 50 dollars par mois pour soutenir le parcours d'une femme. Partagez des mises à jour trimestrielles et construisez des relations durables avec votre mission.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
