Idée 1

💪 Sponsoriser sa prochaine étape

Les sympathisants parrainent le parcours d'une femme en finançant des étapes spécifiques (25 $ = tenue d'entretien d'embauche, 75 $ = cours de certification, 150 $ = garde d'enfants pour la formation). Un compteur en temps réel permet de suivre les progrès réalisés.

Idée 2

🧺 Le paquet "Build-a-Care" (construire un soin)

Créer des kits de soins pour les femmes en transition. Les donateurs choisissent des kits préétablis (30 $ pour l'hygiène, 60 $ pour le professionnel, 100 $ pour le fonds d'urgence). Organiser une fête d'emballage pour créer des liens au sein de la communauté.

Idée 3

📢 Des histoires qui font bouger les choses

Les femmes que vous aidez partagent leur histoire par le biais de vidéos ou de témoignages écrits. Les donateurs versent entre 10 et 50 dollars par témoignage, ce qui permet de financer des programmes tout en amplifiant les voix qui ont besoin d'être entendues.

Idée 4

📚 Financer ses compétences futures

Les donateurs financent des formations spécifiques pour les femmes (40 $ = atelier CV, 80 $ = préparation à l'entretien, 120 $ = certification). Création d'un outil de suivi des compétences en temps réel montrant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d'emploi.

Idée 5

🎂 L'âge = le défi de votre don

Organisez un défi de 24 heures au cours duquel les supporters font don de leur âge en dollars. Partagez les totaux en temps réel et célébrez les étapes importantes. C'est simple, personnel et cela crée rapidement un élan.

Idée 6

🤝 Rejoindre le Cercle de l'aventure

Créer des cercles de dons mensuels où les donateurs s'engagent à verser de 15 à 50 dollars par mois pour soutenir le parcours d'une femme. Partagez des mises à jour trimestrielles et construisez des relations durables avec votre mission.