‍Idea 1

🦌 Adopt-an-Animal Drive (campagne d'adoption d'un animal)

Campagne d'adoption d'un animal Les sympathisants "adoptent" un animal sauvé pour 25 à 150 dollars par mois. Partagez des photos, des mises à jour et les coûts des soins. Créez des niveaux de parrainage simples et laissez les donateurs choisir leur ami animal.

‍Idea 2

🏥 Fonds pour les soins d'urgence

🏥 Fonds pour les soins d'urgence Fixez un objectif de 5 000 $ pour les factures de vétérinaire et les sauvetages urgents. Montrez un compteur en direct, partagez des histoires réelles d'animaux que vous avez aidés et laissez les donateurs donner n'importe quel montant.

‍Idea 3

🛠️ Défi "Construire un habitat

🛠️ Défi "Construire un habitat Répartissez les coûts de l'habitat (50 $ de clôture, 100 $ d'abri, 200 $ d'enrichissement). Les donateurs financent des éléments spécifiques et voient exactement comment leur don crée des espaces sûrs pour les animaux.

‍Idea 4

🍃 Campagne "Nourrir un ami

Campagne "Nourrir un ami Les donateurs parrainent des repas quotidiens pour des animaux spécifiques (10 $ pour les ours, 25 $ pour les grands félins, 5 $ pour les lapins). Partagez des vidéos de nourrissage et des mises à jour. Des niveaux de parrainage simples permettent aux donateurs de choisir leur favori.

‍Idea 5

🎥 Accès aux coulisses

🎥 Accès aux coulisses Offrez des visites exclusives du sanctuaire et des mises à jour sur les animaux aux donateurs de plus de 50 $. Organisez des rencontres virtuelles, partagez des histoires de sauvetage et donnez aux supporters un accès spécial aux routines de soins quotidiens.

‍Idea 6

🌟 Célébration de l'anniversaire du sauvetage

🌟 Célébration de l'anniversaire du sauvetage Honorez les "jours de liberté" des animaux avec des mini-campagnes. Partagez leurs histoires de sauvetage, fixez de petits objectifs (500 à 1 500 dollars) et laissez les donateurs célébrer le voyage de chaque animal vers la sécurité.