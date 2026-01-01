Modèles du mardi de la générosité pour les sanctuaires de la vie sauvage

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Wildlife Sanctuaries

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce nous aide à sauver plus d'animaux sauvages 🦌 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir des soins médicaux d'urgence pour 25 sauvetages d'animaux sauvages blessés cet hiver. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux soins des animaux - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de participer à cette campagne. Ces animaux comptent sur nous. - L'équipe du Sanctuaire de la vie sauvage
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us save 25 injured animals 🦌 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 injured wildlife rescues this winter. Every donation brings us closer to giving these animals a second chance. Your gift can help provide: - **$35** — antibiotics for one injured bird of prey - **$85** — emergency surgery for a wounded fox or deer - **$200** — a full month of rehabilitation care **100% of your donation goes directly to animal care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save an injured animal today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 wild animals the medical care they desperately need. – The Wildlife Sanctuary Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🦌 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 240 $** **Grâce à votre générosité, 18 animaux sauvages blessés ont maintenant accès à des soins médicaux d'urgence et à des services de réadaptation. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour financer des antibiotiques pour 4 oiseaux de proie blessés supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque la faune sauvage a le plus besoin de nous". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de guérison se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces animaux guérissent et retournent à l'état sauvage. Avec toute notre gratitude, **L'équipe du Sanctuaire de la vie sauvage
Copier le contenu
COPIE !

Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sanctuaires de la vie sauvage

modèle 1

🦌 **C'est le mardi de la générosité** - et les animaux sauvages blessés ont besoin de votre aide. Nous collectons des fonds pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 animaux sauvés cet hiver. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **35$** = antibiotiques pour un oiseau de proie blessé 85$** = chirurgie d'urgence pour un renard blessé **200$** = un mois complet de soins de réadaptation Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement aux soins des animaux - aucun frais n'est prélevé. L'intégralité de votre don finance la mission. Ces animaux comptent sur nous aujourd'hui. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🦌 Chaque animal secouru mérite une seconde chance dans la vie. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour améliorer les abris d'hiver - parce qu'aucune créature ne devrait affronter le froid sans chaleur ni sécurité. [Insérer le lien de don] 25 $ = Une semaine de soins médicaux pour un animal 50 $ = Litière d'hiver pour notre refuge 100 $ = Fonds d'urgence vétérinaire pour les sauvetages Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don va directement aux animaux qui en ont le plus besoin. Chaque dollar. Chaque sauvetage. Chaque vie sauvée. Merci de croire aux secondes chances 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et chaque animal sauvé mérite une seconde chance. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des soins vétérinaires d'urgence pour les animaux sauvages en situation de crise. - 50 $ = fournitures médicales pour un faucon blessé - 150 $ = chirurgie pour un renard renversé par une voiture - 300 $ = mois de réhabilitation pour un cerf orphelin Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux animaux - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de la petite équipe de notre sanctuaire qui fait des miracles tous les jours. Si le sauvetage des animaux sauvages vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 🦌 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les sanctuaires d'animaux sauvages

‍Idea 1

🦌 Adopt-an-Animal Drive (campagne d'adoption d'un animal)

Campagne d'adoption d'un animal Les sympathisants "adoptent" un animal sauvé pour 25 à 150 dollars par mois. Partagez des photos, des mises à jour et les coûts des soins. Créez des niveaux de parrainage simples et laissez les donateurs choisir leur ami animal.

‍Idea 2

🏥 Fonds pour les soins d'urgence

🏥 Fonds pour les soins d'urgence Fixez un objectif de 5 000 $ pour les factures de vétérinaire et les sauvetages urgents. Montrez un compteur en direct, partagez des histoires réelles d'animaux que vous avez aidés et laissez les donateurs donner n'importe quel montant.

‍Idea 3

🛠️ Défi "Construire un habitat

🛠️ Défi "Construire un habitat Répartissez les coûts de l'habitat (50 $ de clôture, 100 $ d'abri, 200 $ d'enrichissement). Les donateurs financent des éléments spécifiques et voient exactement comment leur don crée des espaces sûrs pour les animaux.

‍Idea 4

🍃 Campagne "Nourrir un ami

Campagne "Nourrir un ami Les donateurs parrainent des repas quotidiens pour des animaux spécifiques (10 $ pour les ours, 25 $ pour les grands félins, 5 $ pour les lapins). Partagez des vidéos de nourrissage et des mises à jour. Des niveaux de parrainage simples permettent aux donateurs de choisir leur favori.

‍Idea 5

🎥 Accès aux coulisses

🎥 Accès aux coulisses Offrez des visites exclusives du sanctuaire et des mises à jour sur les animaux aux donateurs de plus de 50 $. Organisez des rencontres virtuelles, partagez des histoires de sauvetage et donnez aux supporters un accès spécial aux routines de soins quotidiens.

‍Idea 6

🌟 Célébration de l'anniversaire du sauvetage

🌟 Célébration de l'anniversaire du sauvetage Honorez les "jours de liberté" des animaux avec des mini-campagnes. Partagez leurs histoires de sauvetage, fixez de petits objectifs (500 à 1 500 dollars) et laissez les donateurs célébrer le voyage de chaque animal vers la sécurité.

