Idée 1

🦎 Adopt-a-Species Drive (campagne d'adoption d'une espèce)

Les supporters "adoptent" des animaux sauvages locaux pour 25 à 150 dollars (tortue, faucon, famille d'ours). Partagez les certificats d'adoption et les mises à jour sur les espèces. Suivez les adoptions en direct sur votre page de don.

Idée 2

🏠 Défi "Construire un habitat

Fixez des objectifs de financement pour des besoins spécifiques en matière d'habitat : 50 dollars pour la construction de nichoirs, 200 dollars pour la plantation d'arbres indigènes. Montrez les progrès avec des photos, car les donateurs aident à reconstruire les écosystèmes.

Idée 3

📸 Vente aux enchères de photos d'animaux sauvages

Les supporters enchérissent sur de superbes photos d'animaux sauvages prises par des photographes locaux. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Chaque enchère permet de financer des opérations de sauvetage et de protection de l'habitat.

Idée 4

🌿 Parrainage d'une caméra de surveillance

Les supporters parrainent des caméras de surveillance pour un montant de 100 à 300 dollars afin de suivre l'activité de la faune sauvage. Partagez les images mensuelles les plus marquantes et le nombre d'espèces. Les donateurs se sentent liés à un véritable travail de conservation.

Idée 5

🚨 Fonds de secours d'urgence

Créez des objectifs de financement pour les urgences liées à la faune sauvage : 75 $ couvrent les soins médicaux, 200 $ financent l'équipement de transport. Informer les donateurs des histoires de sauvetage et des photos de récupération.

Idée 6

🎓 Formation des gardes-faune

Les donateurs financent les programmes de formation des bénévoles à hauteur de 50 $ par personne. Montrez le nombre d'inscriptions en direct et partagez les réussites des diplômés. Chaque don permet de renforcer votre équipe de conservation.