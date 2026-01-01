Modèles pour les organisations de protection de la faune et de la flore dans le cadre du mardi de la générosité

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux sauvages, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy


Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Organisations de protection de la faune et de la flore sauvages

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait sauver 25 animaux ce mardi de la générosité 🐾 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des soins d'urgence à 25 animaux sauvages blessés - des faons orphelins aux oiseaux aux ailes brisées. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement au sauvetage et à la réhabilitation des animaux sauvages - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous prenons au sérieux la protection de la faune et de la flore sauvages. Merci de vous soucier des animaux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. - L'équipe de protection de la faune
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us save 25 injured animals 🐾 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency care for 25 injured wildlife — from orphaned fawns to birds with broken wings. Every donation brings us closer to that goal. Your gift can help provide: - **$35** — emergency medical supplies for one injured animal - **$85** — a week of rehabilitation care and feeding - **$200** — full recovery support from rescue to release **100% of your donation goes to wildlife rescue** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save an animal's life today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 injured animals the second chance they deserve. – The Wildlife Protection Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐾 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds récoltés : 2 847 $**. **32 animaux blessés** ont désormais accès à des soins médicaux d'urgence, à une rééducation et à une seconde chance de vivre - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 142 $ en frais** - assez pour fournir des fournitures médicales d'urgence à 4 animaux supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous rassemblons autour de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de sauvetage se dérouler - le meilleur reste à venir. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de protection de la faune sauvage**
Les légendes sociales de Giving Tuesday pour les organisations de protection de la faune et de la flore

modèle 1

🐾 **C'est le mardi de la générosité** - et les animaux sauvages blessés ont besoin de votre aide aujourd'hui. Nous collectons des fonds pour fournir des soins d'urgence à 25 animaux - des faons orphelins aux oiseaux aux ailes brisées. **[Insérer le lien de don]** Votre don fait une différence immédiate : - **35$** = fournitures médicales d'urgence pour un animal blessé - 85 $** = une semaine de soins de réadaptation et d'alimentation - 200 $** = soutien complet au rétablissement de l'animal, de son sauvetage à sa remise en liberté Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons donner à 25 animaux blessés la seconde chance qu'ils méritent. **[Insérer le lien de don]** 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🐾 Chaque minute, la faune sauvage est confrontée à de nouvelles menaces. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour protéger les animaux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : 🦅 25 $ = Soins d'urgence pour un oiseau blessé 🐻 50 $ = Une semaine de nourriture pour des petits sauvés 100 $ = Restauration de l'habitat de 10 animaux Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la protection de la faune sauvage. Ensemble, nous pouvons offrir aux animaux l'avenir sûr qu'ils méritent. Chaque dollar compte aujourd'hui 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et chaque dollar compte lorsqu'il s'agit de protéger des espèces menacées. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des programmes essentiels de restauration des habitats et de surveillance de la faune et de la flore. Votre impact : - 50 $ = piège à caméra pour un mois de surveillance de la faune et de la flore - 150 $ = restauration de plantes indigènes pour 1 acre d'habitat - 300 $ = soins vétérinaires d'urgence pour les animaux sauvages blessés Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la protection de la faune sauvage - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui contribue à la protection de la nature. Si la protection de la faune et de la flore résonne en vous, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 🦎 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les organisations de protection de la faune et de la flore sauvages

Idée 1

🦎 Adopt-a-Species Drive (campagne d'adoption d'une espèce)

🦎 Adopt-a-Species Drive
Les supporters "adoptent" des animaux sauvages locaux pour 25 à 150 dollars (tortue, faucon, famille d'ours). Partagez les certificats d'adoption et les mises à jour sur les espèces. Suivez les adoptions en direct sur votre page de don.

Idée 2

🏠 Défi "Construire un habitat

🏠 Défi "Construire un habitat"
Fixez des objectifs de financement pour des besoins spécifiques en matière d'habitat : 50 dollars pour la construction de nichoirs, 200 dollars pour la plantation d'arbres indigènes. Montrez les progrès avec des photos, car les donateurs aident à reconstruire les écosystèmes.

Idée 3

📸 Vente aux enchères de photos d'animaux sauvages

📸 Vente aux enchères de photos d'animaux sauvages
Les supporters enchérissent sur de superbes photos d'animaux sauvages prises par des photographes locaux. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Chaque enchère permet de financer des opérations de sauvetage et de protection de l'habitat.

Idée 4

🌿 Parrainage d'une caméra de surveillance

🌿 Parrainage d'une caméra de surveillance
Les supporters parrainent des caméras de surveillance pour un montant de 100 à 300 dollars afin de suivre l'activité de la faune sauvage. Partagez les images mensuelles les plus marquantes et le nombre d'espèces. Les donateurs se sentent liés à un véritable travail de conservation.

Idée 5

🚨 Fonds de secours d'urgence

🚨 Fonds de sauvetage d'urgence
Créez des objectifs de financement pour les urgences liées à la faune sauvage : 75 $ couvrent les soins médicaux, 200 $ financent l'équipement de transport. Informer les donateurs des histoires de sauvetage et des photos de récupération.

Idée 6

🎓 Formation des gardes-faune

🎓 Formation des gardes-faune
Les donateurs financent les programmes de formation des bénévoles à hauteur de 50 $ par personne. Montrez le nombre d'inscriptions en direct et partagez les réussites des diplômés. Chaque don permet de renforcer votre équipe de conservation.

Lire d'autres articles
