Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux sauvages, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants "adoptent" les animaux sauvés en s'engageant à verser une somme mensuelle (15 $/35 $/75 $). Envoyer des photos et des récits de soins. Utiliser des outils de donation récurrente pour obtenir un financement régulier pour la réhabilitation.
Idée 2
Les donateurs financent les projets de restauration de l'habitat au pied carré (10 $ = 1 pied carré). Affichez un suivi en direct de l'avancement des travaux et célébrez les étapes importantes grâce à des vidéos en coulisses.
Idée 3
Mettez aux enchères de superbes photos d'animaux sauvages depuis votre centre. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Chaque achat permet de financer les soins aux animaux, tandis que les sympathisants reçoivent de magnifiques œuvres d'art sur la conservation.
Idée 4
Les sympathisants financent les soins quotidiens d'animaux spécifiques (25 $ = fournitures médicales, 50 $ = jouets d'enrichissement, 100 $ = régime alimentaire spécial). Ils partagent des mises à jour en temps réel et des photos des progrès de l'animal qu'ils ont parrainé.
Idée 5
Créer des kits de soins d'urgence pour les animaux sauvages blessés (niveaux 35 $/65 $/125 $). Affichez un suivi de l'inventaire en direct au fur et à mesure que les kits sont "achetés". Inclure des cartes de remerciement avec des histoires de sauvetage d'animaux aidés.
Idée 6
Les sympathisants achètent des droits d'appellation pour des bébés animaux ou des sauvetages récents (150 à 500 dollars). Créez des certificats personnalisés et envoyez des photos mensuelles. Parfait pour les cadeaux commémoratifs ou les occasions spéciales.
Les légendes sociales de Giving Tuesday pour les centres de conservation de la faune et de la flore sauvages
modèle 1
modèle 2
modèle 3