Today is Giving Tuesday — help us save 25 wildlife rescues 🦎 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 injured wildlife rescues — from baby owls with broken wings to turtles hit by cars. Your donation can help provide: - **$35** — antibiotics and pain medication for one injured animal - **$85** — emergency surgery for a bird with a broken wing - **$200** — full rehabilitation care for a rescued turtle **100% of your donation goes to veterinary care and rehabilitation** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save a wildlife rescue today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 injured animals a second chance at life in the wild. – The Wildlife Conservation Team

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🦎 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 240 $** **Dix-huit animaux sauvages blessés** ont désormais accès à des soins médicaux d'urgence et à une rééducation, qu'il s'agisse de bébés hiboux aux ailes brisées ou de tortues renversées par des voitures. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour financer des antibiotiques et des médicaments contre la douleur pour 4 autres animaux blessés. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque la faune sauvage a le plus besoin de nous". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de sauvetage se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces animaux guérissent et retournent à l'état sauvage. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de conservation de la faune**

