Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Wildlife Conservation Centers

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Vos héros de la vie sauvage ont besoin de vous en ce mardi de la générosité 🦎 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 sauvetages d'animaux sauvages blessés - des bébés hiboux aux ailes brisées aux tortues heurtées par des voitures. Chaque don précoce nous rapproche de la possibilité de sauver d'autres vies. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux soins vétérinaires et à la réadaptation, et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que le sauvetage des animaux sauvages ne peut pas attendre. Merci de faire partie de notre famille de sauvetage. Ces animaux comptent sur nous. - L'équipe de conservation de la faune
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — help us save 25 wildlife rescues 🦎 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 injured wildlife rescues — from baby owls with broken wings to turtles hit by cars. Your donation can help provide: - **$35** — antibiotics and pain medication for one injured animal - **$85** — emergency surgery for a bird with a broken wing - **$200** — full rehabilitation care for a rescued turtle **100% of your donation goes to veterinary care and rehabilitation** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save a wildlife rescue today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 injured animals a second chance at life in the wild. – The Wildlife Conservation Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🦎 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 240 $** **Dix-huit animaux sauvages blessés** ont désormais accès à des soins médicaux d'urgence et à une rééducation, qu'il s'agisse de bébés hiboux aux ailes brisées ou de tortues renversées par des voitures. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour financer des antibiotiques et des médicaments contre la douleur pour 4 autres animaux blessés. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque la faune sauvage a le plus besoin de nous". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de sauvetage se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces animaux guérissent et retournent à l'état sauvage. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de conservation de la faune**
Les légendes sociales de Giving Tuesday pour les centres de conservation de la faune et de la flore sauvages

modèle 1

🦉 C'est le Giving Tuesday - et les animaux sauvages blessés ne peuvent pas attendre. Nous collectons des fonds pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 animaux sauvés - des bébés hiboux aux ailes brisées aux tortues heurtées par des voitures. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : **35 $** = antibiotiques et médicaments contre la douleur pour un animal blessé **85 $** = chirurgie d'urgence pour un oiseau dont l'aile est cassée **200 $** = soins de réadaptation complets pour une tortue sauvée Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance les soins vétérinaires et la rééducation. Ensemble, nous pouvons donner à 25 animaux blessés une seconde chance de vivre dans la nature 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🦎 Chaque jour, nous nous battons pour protéger les espèces menacées et leurs habitats - mais nous ne pouvons pas le faire sans vous. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour notre programme de sauvetage d'urgence des animaux sauvages. [Insérer le lien de don] Votre don a un impact immédiat : 💙 25 $ = Soins médicaux d'urgence pour un animal blessé 50 $ = Une semaine de nourriture spécialisée pour un animal en convalescence 100 $ = fournitures essentielles pour la restauration de l'habitat Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à la sauvegarde de la faune sauvage - aucun frais n'est prélevé, aucun centime n'est perdu dans le traitement. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui nous aide à sauver, réhabiliter et relâcher des animaux dans la nature. Merci d'être une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et chaque dollar compte lorsqu'il s'agit de protéger des espèces menacées. [Insérer le lien de don] Nous collectons 8 000 dollars pour financer la restauration d'habitats essentiels pour les populations locales d'animaux sauvages. - 50 $ = semis de plantes indigènes pour un acre - 150 $ = surveillance par caméra de la faune pendant un mois - 500 $ = soins médicaux d'urgence pour les animaux blessés Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la conservation - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui permet d'avoir un impact réel. Si la conservation de la faune et de la flore résonne en vous, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 🦎 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les centres de conservation de la faune et de la flore sauvages

Idée 1

🦎 Campagne d'adoption d'un animal

Les sympathisants "adoptent" les animaux sauvés en s'engageant à verser une somme mensuelle (15 $/35 $/75 $). Envoyer des photos et des récits de soins. Utiliser des outils de donation récurrente pour obtenir un financement régulier pour la réhabilitation.

Idée 2

🌿 Défi des Héros de l'Habitat

Les donateurs financent les projets de restauration de l'habitat au pied carré (10 $ = 1 pied carré). Affichez un suivi en direct de l'avancement des travaux et célébrez les étapes importantes grâce à des vidéos en coulisses.

Idée 3

📸 Vente aux enchères de photos d'animaux sauvages

Mettez aux enchères de superbes photos d'animaux sauvages depuis votre centre. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides. Chaque achat permet de financer les soins aux animaux, tandis que les sympathisants reçoivent de magnifiques œuvres d'art sur la conservation.

Idée 4

🩹 Parrainer une journée de collecte de soins

Les sympathisants financent les soins quotidiens d'animaux spécifiques (25 $ = fournitures médicales, 50 $ = jouets d'enrichissement, 100 $ = régime alimentaire spécial). Ils partagent des mises à jour en temps réel et des photos des progrès de l'animal qu'ils ont parrainé.

Idée 5

🚑 Kit d'urgence pour la faune sauvage

Créer des kits de soins d'urgence pour les animaux sauvages blessés (niveaux 35 $/65 $/125 $). Affichez un suivi de l'inventaire en direct au fur et à mesure que les kits sont "achetés". Inclure des cartes de remerciement avec des histoires de sauvetage d'animaux aidés.

Idée 6

🐾 Campagne "Nommez un sauvetage

Les sympathisants achètent des droits d'appellation pour des bébés animaux ou des sauvetages récents (150 à 500 dollars). Créez des certificats personnalisés et envoyez des photos mensuelles. Parfait pour les cadeaux commémoratifs ou les occasions spéciales.

