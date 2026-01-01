Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à la protection des baleines, sans travail supplémentaire.
Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité, une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur.
Nous lançons une campagne pour financer les opérations de sauvetage d'urgence de 25 baleines en détresse cette année. Chaque don précoce nous rapproche d'équipes de sauvetage prêtes à intervenir lorsque les baleines ont le plus besoin de nous.
Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement au sauvetage et à la conservation des baleines - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes.
Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer la campagne →
Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que cette mission est importante.
Merci de vous soucier de nos géants des océans. Chaque baleine sauvée commence par des supporters comme vous.
- L'équipe
Idea 1
Campagne "Adoptez une baleine Les supporters "adoptent" une baleine pour 50 à 200 dollars. Partager des photos de baleines, des données de suivi et des mises à jour sur la conservation. Créez des certificats d'adoption et envoyez des rapports d'impact trimestriels montrant le parcours de leur baleine.
Idea 2
🌊 Défi Ocean Miles Les donateurs s'engagent pour chaque kilomètre parcouru par votre équipe à la nage (marche/course). Fixez-vous un objectif comme 3 000 miles (migration moyenne des baleines). Suivez vos progrès en direct et célébrez les grandes étapes de la migration.
Idea 3
📱 Vente aux enchères pour l'observation des baleines Mettez aux enchères des expériences d'observation des baleines, de l'art marin et des articles écologiques. Utilisez les prix d'achat immédiat pour des gains rapides. Chaque enchère permet de financer du matériel de recherche ou du carburant pour les missions de sauvetage.
Idea 4
🌊 Collecte de fonds pour le chant des baleines Les sympathisants parrainent un "chant de baleine" pour un montant de 25 à 100 dollars. Partagez des clips audio, des informations sur les baleines et des récits de migration. Créez des vidéos de remerciement personnalisées avec des sons de l'océan et des images de baleines.
Idea 5
🐋 Défi "Sauvons nos géants Fixez-vous pour objectif de "sauver" 100 baleines à raison de 50 dollars chacune. Suivez vos progrès grâce à un compteur en direct et à des silhouettes de baleines. Partagez des histoires de sauvetage et des mises à jour de recherche au fur et à mesure que vous franchissez des étapes importantes.
Idea 6
🌊 Adhésion à Ocean Guardian Proposez des adhésions mensuelles (15 $/30 $/50 $) avec des avantages tels que des mises à jour sur le suivi des baleines, des vidéos de recherche exclusives et des rapports d'impact trimestriels. Des dons récurrents simples qui permettent d'obtenir un soutien durable.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations de conservation des baleines
