‍Idea 1

🐋 Campagne "Adoptez une baleine

Campagne "Adoptez une baleine Les supporters "adoptent" une baleine pour 50 à 200 dollars. Partager des photos de baleines, des données de suivi et des mises à jour sur la conservation. Créez des certificats d'adoption et envoyez des rapports d'impact trimestriels montrant le parcours de leur baleine.

‍Idea 2

🌊 Ocean Miles Challenge

🌊 Défi Ocean Miles Les donateurs s'engagent pour chaque kilomètre parcouru par votre équipe à la nage (marche/course). Fixez-vous un objectif comme 3 000 miles (migration moyenne des baleines). Suivez vos progrès en direct et célébrez les grandes étapes de la migration.

‍Idea 3

📱 Vente aux enchères pour le repérage des baleines

📱 Vente aux enchères pour l'observation des baleines Mettez aux enchères des expériences d'observation des baleines, de l'art marin et des articles écologiques. Utilisez les prix d'achat immédiat pour des gains rapides. Chaque enchère permet de financer du matériel de recherche ou du carburant pour les missions de sauvetage.

‍Idea 4

🌊 Collecte de fonds pour le chant des baleines

🌊 Collecte de fonds pour le chant des baleines Les sympathisants parrainent un "chant de baleine" pour un montant de 25 à 100 dollars. Partagez des clips audio, des informations sur les baleines et des récits de migration. Créez des vidéos de remerciement personnalisées avec des sons de l'océan et des images de baleines.

‍Idea 5

🐋 Défi "Sauvez nos géants

🐋 Défi "Sauvons nos géants Fixez-vous pour objectif de "sauver" 100 baleines à raison de 50 dollars chacune. Suivez vos progrès grâce à un compteur en direct et à des silhouettes de baleines. Partagez des histoires de sauvetage et des mises à jour de recherche au fur et à mesure que vous franchissez des étapes importantes.

‍Idea 6

🌊 Adhésion à Ocean Guardian

🌊 Adhésion à Ocean Guardian Proposez des adhésions mensuelles (15 $/30 $/50 $) avec des avantages tels que des mises à jour sur le suivi des baleines, des vidéos de recherche exclusives et des rapports d'impact trimestriels. Des dons récurrents simples qui permettent d'obtenir un soutien durable.