Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Organisations de protection des baleines

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait sauver la vie d'une baleine 🐋

Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité, une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur.

Nous lançons une campagne pour financer les opérations de sauvetage d'urgence de 25 baleines en détresse cette année. Chaque don précoce nous rapproche d'équipes de sauvetage prêtes à intervenir lorsque les baleines ont le plus besoin de nous.

Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement au sauvetage et à la conservation des baleines - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes.

Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer la campagne →
Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que cette mission est importante.

Merci de vous soucier de nos géants des océans. Chaque baleine sauvée commence par des supporters comme vous.
- L'équipe

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

It's Giving Tuesday — help us save 25 whales 🐋 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to fund emergency rescue operations for 25 whales in distress this year. **Every donation brings us closer to having rescue teams ready when whales need us most.** Your donation can help provide: - **$50** — emergency rescue equipment for one whale - **$150** — fuel for a rescue boat deployment - **$300** — full emergency response for one whale in distress **100% of your donation goes to whale rescue and conservation** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save a whale's life today →]({{donation_link}}) Together, we can ensure 25 ocean giants get the emergency help they need. – The Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐋. **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 7 850 $**. **Grâce à votre générosité, 15 baleines** ont désormais accès à du matériel de sauvetage d'urgence et à des équipes d'intervention. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 393 $ en frais** - assez pour financer l'équipement d'urgence pour 7 baleines supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point notre communauté océanique peut être puissante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de sauvetage se dérouler - le meilleur reste à venir. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de conservation des baleines**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations de conservation des baleines

modèle 1

🐋 **C'est le mardi des dons** - et les baleines ont besoin de notre aide MAINTENANT. Nous collectons des fonds d'urgence pour sauver 25 baleines en détresse cette année. Chaque don permet aux équipes de sauvetage d'être prêtes lorsque les géants des océans ont le plus besoin de nous. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **50 $** = équipement de sauvetage d'urgence pour une baleine **150 $** = carburant pour le déploiement d'un bateau de sauvetage **300 $** = intervention d'urgence complète pour une baleine Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don va directement au sauvetage des baleines** - aucun frais n'est prélevé, l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons sauver 25 géants des océans cette année. 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi des dons 🐋 En ce moment même, les baleines sont confrontées aux plus grandes menaces qu'elles aient jamais connues : collisions avec des navires, pollution plastique et rétrécissement des habitats. Aujourd'hui, nous collectons 5 000 dollars pour financer des opérations critiques de sauvetage des baleines et de protection des océans. [Insérer le lien de don] 25 $ = Kit d'intervention d'urgence pour les baleines échouées 50 $ = Une journée de patrouille et de surveillance des océans 100 $ = Équipement de suivi des baleines pour prévenir les collisions avec les navires Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance les missions de sauvetage des baleines. Chaque baleine sauvée est importante. Chaque dollar compte. Allez-vous nous aider à protéger ces doux géants aujourd'hui ? 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi des dons - et les baleines ont plus que jamais besoin de notre voix. 🐋 [Insérer le lien de don] Nous collectons 8 000 dollars pour financer des recherches essentielles et des efforts de protection des populations de baleines menacées dans nos eaux côtières. Votre impact : - 50 $ = surveillance par hydrophone pendant une semaine - 150 $ = entretien de l'équipement de suivi des baleines - 300 $ = programme d'éducation communautaire pour les écoles locales Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la conservation des baleines - pas de frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à notre petite mais puissante équipe de faire des vagues pour ces créatures incroyables. Si la protection de la vie marine vous touche, partagez cet article, faites un don ou racontez-nous votre histoire de baleine ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les organisations de conservation des baleines

‍Idea 1

🐋 Campagne "Adoptez une baleine

Campagne "Adoptez une baleine Les supporters "adoptent" une baleine pour 50 à 200 dollars. Partager des photos de baleines, des données de suivi et des mises à jour sur la conservation. Créez des certificats d'adoption et envoyez des rapports d'impact trimestriels montrant le parcours de leur baleine.

‍Idea 2

🌊 Ocean Miles Challenge

🌊 Défi Ocean Miles Les donateurs s'engagent pour chaque kilomètre parcouru par votre équipe à la nage (marche/course). Fixez-vous un objectif comme 3 000 miles (migration moyenne des baleines). Suivez vos progrès en direct et célébrez les grandes étapes de la migration.

‍Idea 3

📱 Vente aux enchères pour le repérage des baleines

📱 Vente aux enchères pour l'observation des baleines Mettez aux enchères des expériences d'observation des baleines, de l'art marin et des articles écologiques. Utilisez les prix d'achat immédiat pour des gains rapides. Chaque enchère permet de financer du matériel de recherche ou du carburant pour les missions de sauvetage.

‍Idea 4

🌊 Collecte de fonds pour le chant des baleines

🌊 Collecte de fonds pour le chant des baleines Les sympathisants parrainent un "chant de baleine" pour un montant de 25 à 100 dollars. Partagez des clips audio, des informations sur les baleines et des récits de migration. Créez des vidéos de remerciement personnalisées avec des sons de l'océan et des images de baleines.

‍Idea 5

🐋 Défi "Sauvez nos géants

🐋 Défi "Sauvons nos géants Fixez-vous pour objectif de "sauver" 100 baleines à raison de 50 dollars chacune. Suivez vos progrès grâce à un compteur en direct et à des silhouettes de baleines. Partagez des histoires de sauvetage et des mises à jour de recherche au fur et à mesure que vous franchissez des étapes importantes.

‍Idea 6

🌊 Adhésion à Ocean Guardian

🌊 Adhésion à Ocean Guardian Proposez des adhésions mensuelles (15 $/30 $/50 $) avec des avantages tels que des mises à jour sur le suivi des baleines, des vidéos de recherche exclusives et des rapports d'impact trimestriels. Des dons récurrents simples qui permettent d'obtenir un soutien durable.

