Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à réduire les déchets, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les supporters s'engagent à verser un dollar par kilo de déchets qu'ils détournent des décharges cette semaine. Suivre les progrès avec des photos, financer des programmes de compostage ou des collectes de fournitures réutilisables.
Idée 2
Les donateurs parrainent des audits de déchets à raison de 50 $ chacun. Partagez les photos avant/après de la réduction des déchets. Les fonds servent à financer des programmes éducatifs et des kits de démarrage zéro déchet pour les familles.
Idée 3
Organisez des événements de réparation où les donateurs paient 25 dollars pour réparer des objets au lieu de les mettre à la poubelle. Les bénévoles enseignent des compétences tout en collectant des fonds pour les bibliothèques d'outils.
Idée 4
Créer des "stations de recyclage" où les sympathisants donnent 15 dollars pour transformer un objet jeté en quelque chose d'utile. Partager des photos de transformation, financer des ateliers communautaires pour enseigner les techniques de réparation.
Idée 5
Les sympathisants parrainent une "famille sans plastique" pour 40 dollars, couvrant les alternatives réutilisables pour un foyer. Le suivi des familles aidées permet de financer des kits de démarrage contenant des bouteilles d'eau, des sacs et des récipients.
Idée 6
Organiser une campagne de "champions du compost" où les donateurs financent des installations de compostage de 30 dollars dans les jardins. Partager des photos de jardins avant/après, soutenir les programmes communautaires d'éducation au compostage et de distribution de bacs.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les initiatives de réduction des déchets
