modèle 3 Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🌱 **Merci de participer à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 1 850 $** **Grâce à votre générosité, 650 livres de déchets** seront désormais détournés des sites d'enfouissement par le biais de programmes de compostage communautaires et de collectes de fournitures réutilisables. Voici ce qui rend ce projet encore plus puissant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 93 $ en frais** - assez pour financer des bacs de compostage pour 18 ménages supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous soucions de notre planète". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces programmes en action - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que nous mettons en place des ramassages de compostage et que nous distribuons des kits de fournitures réutilisables. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**

Copier le contenu