Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Initiatives de réduction des déchets

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait nous aider à détourner 500 livres de déchets 🌱 **Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité** - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour des causes qui comptent. Nous lançons une campagne visant à détourner 500 livres de déchets des sites d'enfouissement par le biais de programmes de compostage communautaires et de collectes de fournitures réutilisables. **Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, **100% de votre don va directement aux programmes de réduction des déchets** - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 15 premiers donateurs à lancer la campagne →
Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que le changement est possible. Merci de vous soucier de notre planète. Ensemble, nous faisons une réelle différence.
- L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

It's Giving Tuesday — help us divert 500 pounds of waste today 🌱 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to divert 500 pounds of waste from landfills through community composting programs and reusable supply drives. Your donation can help provide: - **$25** — composting bins for 5 households - **$75** — one month of community composting pickup - **$150** — reusable supply kits for 20 families **100% of your donation goes to waste reduction programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us keep waste out of landfills today →]({{donation_link}}) Together, we can turn today's generosity into tomorrow's cleaner planet. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🌱 **Merci de participer à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 1 850 $** **Grâce à votre générosité, 650 livres de déchets** seront désormais détournés des sites d'enfouissement par le biais de programmes de compostage communautaires et de collectes de fournitures réutilisables. Voici ce qui rend ce projet encore plus puissant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 93 $ en frais** - assez pour financer des bacs de compostage pour 18 ménages supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous soucions de notre planète". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces programmes en action - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que nous mettons en place des ramassages de compostage et que nous distribuons des kits de fournitures réutilisables. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les initiatives de réduction des déchets

modèle 1

🌍 **C'est le Giving Tuesday** - et aujourd'hui, nous nous battons pour notre planète. Nous collectons des fonds pour détourner **500 livres de déchets** des décharges grâce au compostage communautaire et à des collectes de fournitures réutilisables. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **25 $** = bacs de compostage pour 5 ménages **50 $** = une semaine de ramassage communautaire **100 $** = kits de fournitures réutilisables pour 15 familles Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don** va directement aux programmes de réduction des déchets - aucun frais n'est prélevé. L'intégralité de votre don finance la mission. Chaque kilo détourné est une victoire pour notre communauté. Merci de vous soucier de la planète de demain 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🌍 Chaque déchet que nous détournons aujourd'hui crée un lendemain plus propre. Nous recueillons 2 500 $ pour élargir notre programme de compostage communautaire et réduire de 10 000 livres les déchets des sites d'enfouissement cette année. [Insérer le lien de don] Votre impact : 25 $ = Trousse de démarrage de compostage pour une famille 🥬 50 $ = Un mois de vérifications des déchets scolaires 🥬 50 $ = Un mois de vérifications des déchets scolaires 50 $ = Un mois d'audits des déchets scolaires 📊 100 $ = Atelier communautaire pour 20 voisins ♻️ Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à la réduction des déchets - pas de frais, pas de coupures, juste un impact pur. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui nous aide à construire une communauté zéro déchet. Prêt à faire la différence ? 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous nous mobilisons pour un avenir plus propre et plus durable. 🌍 [Insérer le lien de don] Nous collectons 3 000 dollars pour développer notre programme de compostage communautaire et réduire les déchets alimentaires de 50 % dans les quartiers locaux. - 25 $ = bacs de compostage pour un ménage - 75 $ = atelier éducatif pour 20 familles - 150 $ = mois de suivi du détournement des déchets Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la réduction des déchets - et non aux frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend possible un impact environnemental réel. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💚 #GivingTuesday
Campagnes du mardi de la générosité Idées d' initiatives de réduction des déchets

Idée 1

♻️ Défi zéro déchet

Les supporters s'engagent à verser un dollar par kilo de déchets qu'ils détournent des décharges cette semaine. Suivre les progrès avec des photos, financer des programmes de compostage ou des collectes de fournitures réutilisables.

Idée 2

🗑️ L'engagement de transformer les déchets en argent liquide

Les donateurs parrainent des audits de déchets à raison de 50 $ chacun. Partagez les photos avant/après de la réduction des déchets. Les fonds servent à financer des programmes éducatifs et des kits de démarrage zéro déchet pour les familles.

Idée 3

🌱 Repair Café Fundraiser

Organisez des événements de réparation où les donateurs paient 25 dollars pour réparer des objets au lieu de les mettre à la poubelle. Les bénévoles enseignent des compétences tout en collectant des fonds pour les bibliothèques d'outils.

Idée 4

🔄 Station magique de recyclage

Créer des "stations de recyclage" où les sympathisants donnent 15 dollars pour transformer un objet jeté en quelque chose d'utile. Partager des photos de transformation, financer des ateliers communautaires pour enseigner les techniques de réparation.

Idée 5

🥤 Parrainage d'une famille sans plastique

Les sympathisants parrainent une "famille sans plastique" pour 40 dollars, couvrant les alternatives réutilisables pour un foyer. Le suivi des familles aidées permet de financer des kits de démarrage contenant des bouteilles d'eau, des sacs et des récipients.

Idée 6

🌱 Compost Champion Drive

Organiser une campagne de "champions du compost" où les donateurs financent des installations de compostage de 30 dollars dans les jardins. Partager des photos de jardins avant/après, soutenir les programmes communautaires d'éducation au compostage et de distribution de bacs.

Lire d'autres articles
