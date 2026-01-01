‍Idea 1

🗳️ Campagne d'engagement des électeurs

Les partisans s'engagent à verser 10 dollars par électeur inscrit. Fixez un objectif (par exemple 500 nouveaux électeurs), partagez des mises à jour sur les progrès réalisés et célébrez les étapes importantes. Parfait pour les campagnes d'inscription.

‍Idea 2

📋 Kits du premier électeur

Créer des kits d'information sur le vote pour les personnes qui votent pour la première fois. Les donateurs financent des kits de 25 dollars contenant des guides, des informations sur les candidats et des cartes des bureaux de vote. Suivre l'impact en direct.

‍Idea 3

🧠 Marathon Trivia sur la démocratie

Organisez une "Nuit du Trivia de la Démocratie" de 24 heures en ligne. Faites payer des frais d'inscription, offrez des prix et informez sur les droits de vote tout en collectant des fonds pour la sensibilisation.

‍Idea 4

📚 Défi du sponsor de l'atelier

Les supporters sponsorisent à hauteur de 15 $ par atelier d'engagement civique organisé. Fixez un objectif (par exemple 20 ateliers), suivez la participation en direct et partagez les témoignages des participants.

‍Idea 5

🏆 Tiers de champions de la démocratie

Créer des niveaux de donateurs "champions de la démocratie" (25 $/50 $/100 $). Chaque niveau permet de financer du matériel de sensibilisation des électeurs, la formation du personnel électoral ou des forums communautaires. Montrer en direct les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

‍Idea 6

📱 Défi de la ligne du temps

Organiser un défi de médias sociaux "Voting Rights Timeline". Les supporters font un don de 10 dollars pour débloquer des faits historiques, et les recettes financent des programmes d'accès au vote dans les communautés mal desservies.