Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Groupes d'éducation des électeurs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre vote compte - et votre soutien précoce aussi 🗳️ Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour aider 200 nouveaux électeurs à accéder à des guides de vote non partisans, à des informations sur les candidats et à des ressources d'éducation civique. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes d'éducation des électeurs - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de croire en une démocratie éclairée. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

It's Giving Tuesday — your vote for democracy starts now 🗳️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to help 200 first-time voters access nonpartisan voting guides, candidate information, and civic education resources. Your donation can help provide: - **$25** — voting guides for 10 first-time voters - **$75** — candidate research packets for 30 people - **$150** — full civic education workshop for 50 participants **100% of your donation goes to voter education** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help inform democracy today →]({{donation_link}}) Together, we can ensure 200 people cast informed votes that shape our future. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🗳️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 3 240 $** **180 nouveaux électeurs** ont désormais accès à des guides de vote non partisans, à des recherches sur les candidats et à des ressources d'éducation civique - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend ce projet encore plus puissant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - de quoi financer des guides de vote pour 65 personnes supplémentaires. *Un sympathisant nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé que la démocratie fonctionne mieux lorsque nous y participons tous". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - des électeurs informés font déjà la différence dans leurs communautés. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Les légendes sociales de Giving Tuesday pour les groupes d'éducation des électeurs

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et la démocratie a besoin de votre aide. 🗳️ Nous collectons des fonds pour aider **200 nouveaux électeurs** à accéder à des guides de vote non partisans et à des ressources d'éducation civique. [Insérer le lien de don] Votre don peut fournir : **25$** = des guides de vote pour 10 nouveaux électeurs **50$** = recherche de candidats pour 20 personnes **100$** = atelier civique complet pour 30 participants Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don va directement à l'éducation des électeurs** - aucun frais n'est prélevé. L'intégralité de votre don finance une démocratie informée. Chaque vote éclairé façonne notre avenir. Aidez-nous à atteindre 200 personnes aujourd'hui. [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi des dons - et la démocratie a besoin de votre voix 🗳️ Nous collectons des fonds pour informer les électeurs de notre communauté sur leurs droits, les candidats et la manière de faire entendre leur voix. [Insérer le lien de donation] 25 $ = guides de l'électeur pour 50 familles 50 $ = campagne d'inscription lors de 2 événements communautaires 100 $ = ressources de vote bilingues pour l'ensemble de notre district Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance l'éducation des électeurs, et non les coûts de la plateforme. Chaque électeur informé renforce notre démocratie. Voulez-vous nous aider à atteindre plus de personnes aujourd'hui ? 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi des dons - et la démocratie dépend de l'information des électeurs. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour développer nos programmes non partisans d'éducation des électeurs dans les communautés mal desservies. - 25 $ = guides électoraux pour un quartier - 100 $ = campagne d'inscription dans un collège communautaire - 500 $ = atelier d'éducation électorale bilingue Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à l'éducation des électeurs - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre équipe de base qui rend la démocratie accessible. Si l'engagement civique vous tient à cœur, partagez, faites un don ou écrivez-nous à l'adresse suivante : 🗳️ #GivingTuesday
Campagnes du mardi de la générosité Idées pour les groupes d'éducation des électeurs

‍Idea 1

🗳️ Campagne d'engagement des électeurs

Les partisans s'engagent à verser 10 dollars par électeur inscrit. Fixez un objectif (par exemple 500 nouveaux électeurs), partagez des mises à jour sur les progrès réalisés et célébrez les étapes importantes. Parfait pour les campagnes d'inscription.

‍Idea 2

📋 Kits du premier électeur

Créer des kits d'information sur le vote pour les personnes qui votent pour la première fois. Les donateurs financent des kits de 25 dollars contenant des guides, des informations sur les candidats et des cartes des bureaux de vote. Suivre l'impact en direct.

‍Idea 3

🧠 Marathon Trivia sur la démocratie

Organisez une "Nuit du Trivia de la Démocratie" de 24 heures en ligne. Faites payer des frais d'inscription, offrez des prix et informez sur les droits de vote tout en collectant des fonds pour la sensibilisation.

‍Idea 4

📚 Défi du sponsor de l'atelier

Les supporters sponsorisent à hauteur de 15 $ par atelier d'engagement civique organisé. Fixez un objectif (par exemple 20 ateliers), suivez la participation en direct et partagez les témoignages des participants.

‍Idea 5

🏆 Tiers de champions de la démocratie

Créer des niveaux de donateurs "champions de la démocratie" (25 $/50 $/100 $). Chaque niveau permet de financer du matériel de sensibilisation des électeurs, la formation du personnel électoral ou des forums communautaires. Montrer en direct les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

‍Idea 6

📱 Défi de la ligne du temps

Organiser un défi de médias sociaux "Voting Rights Timeline". Les supporters font un don de 10 dollars pour débloquer des faits historiques, et les recettes financent des programmes d'accès au vote dans les communautés mal desservies.

