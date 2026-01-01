Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre département, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les donateurs parrainent des équipements essentiels (casques, bottes, bouteilles d'oxygène) à des prix déterminés. Affichez un suivi en direct de la progression et laissez les donateurs choisir l'équipement qu'ils souhaitent financer.
Idée 2
Les membres de la communauté écrivent des notes de remerciement à vos bénévoles. Une entreprise locale sponsorise 10 dollars par mot (jusqu'à concurrence de votre objectif), ce qui permet de financer de nouveaux équipements tout en remontant le moral des troupes.
Idée 3
Organisez une vente aux enchères en ligne de 24 heures avec des articles offerts par des entreprises locales. Les prix simples d'achat immédiat permettent de faire avancer les choses rapidement, et chaque enchère contribue à financer l'entraînement ou l'équipement.
Idée 4
Les donateurs parrainent un cours de formation pour les pompiers (niveaux de 100 à 500 dollars). Montrez les progrès réalisés pour atteindre votre objectif de formation et laissez les donateurs choisir les compétences à financer.
Idée 5
Organisez un petit-déjeuner de crêpes pour la communauté avec des tickets simples. Tous les bénéfices servent à financer l'entretien de la station, tandis que les voisins rencontrent les héros qui les protègent.
Idée 6
Créez une "liste de souhaits de la station" avec des besoins quotidiens (café, produits d'entretien, outils). Les donateurs réclament les articles au prix coûtant et vous les récupérez localement.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les services de pompiers volontaires
