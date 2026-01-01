modèle 1 Avant le #GivingTuesday Votre communauté a besoin de vous en ce mardi de la générosité 🚒 Mardi prochain est le mardi de la générosité - un jour où les communautés se rassemblent autour des causes qui les protègent. Nous lançons une campagne pour financer la modernisation d'équipements essentiels pour nos pompiers volontaires. Notre objectif : collecter suffisamment d'argent pour acheter de nouveaux équipements de protection pour 15 volontaires qui risquent leur vie chaque jour pour notre communauté. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'équipement, et non aux frais de plateforme ou de traitement. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne. Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nos pompiers ont ce dont ils ont besoin pour nous protéger tous. Merci de soutenir nos volontaires lorsqu'ils en ont le plus besoin. - Votre équipe de pompiers volontaires Copier le contenu COPIE !

modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday Today's the day — your gift protects our community 🚒 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to purchase new protective gear for 15 volunteer firefighters who risk their lives for our community every day. Your donation can help provide: - **$50** — protective gloves for one firefighter - **$125** — emergency radio equipment - **$300** — full helmet and breathing apparatus **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help protect those who protect us →]({{donation_link}}) Together, we can ensure our volunteers have the gear they need to keep our community safe. – Your Volunteer Fire Department Team