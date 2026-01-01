Modèles pour le mardi de la générosité pour les services de pompiers volontaires

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre département, sans travail supplémentaire.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Services de pompiers volontaires

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre communauté a besoin de vous en ce mardi de la générosité 🚒 Mardi prochain est le mardi de la générosité - un jour où les communautés se rassemblent autour des causes qui les protègent. Nous lançons une campagne pour financer la modernisation d'équipements essentiels pour nos pompiers volontaires. Notre objectif : collecter suffisamment d'argent pour acheter de nouveaux équipements de protection pour 15 volontaires qui risquent leur vie chaque jour pour notre communauté. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'équipement, et non aux frais de plateforme ou de traitement. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne. Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nos pompiers ont ce dont ils ont besoin pour nous protéger tous. Merci de soutenir nos volontaires lorsqu'ils en ont le plus besoin. - Votre équipe de pompiers volontaires
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift protects our community 🚒 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to purchase new protective gear for 15 volunteer firefighters who risk their lives for our community every day. Your donation can help provide: - **$50** — protective gloves for one firefighter - **$125** — emergency radio equipment - **$300** — full helmet and breathing apparatus **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help protect those who protect us →]({{donation_link}}) Together, we can ensure our volunteers have the gear they need to keep our community safe. – Your Volunteer Fire Department Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🚒 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 4 850 $** **Grâce à votre générosité, 12 pompiers volontaires** disposent désormais de nouveaux équipements de protection - casques, appareils respiratoires et radios d'urgence. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 243 $ en frais** - assez pour financer des gants de protection pour 4 pompiers supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va à l'équipement me donne l'assurance que nos volontaires sont vraiment protégés". [Suivez-nous sur Facebook] (https://facebook.com/yourfiredept) pour voir nos volontaires s'entraîner avec leur nouvel équipement - le meilleur reste à venir. Avec toute ma gratitude, **Votre équipe de pompiers volontaires
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les services de pompiers volontaires

modèle 1

🚨 C'est le mardi de la générosité - et nos pompiers volontaires ont besoin de votre aide. Nous collectons des fonds pour acheter de nouveaux équipements de protection pour 15 volontaires qui risquent leur vie chaque jour pour notre communauté. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **50$** = gants de protection pour un pompier **125 $** = équipement radio d'urgence **300 $** = casque complet et appareil respiratoire Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don finance l'équipement qui permet à nos héros de rester en sécurité. Aidez-nous à protéger ceux qui nous protègent 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🚨 Lorsque les secondes comptent, nous sommes là - mais notre équipement a besoin de votre aide. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouvel équipement de protection pour un bénévole 50 $ = Fournitures médicales d'urgence 100 $ = Entretien de l'équipement pour maintenir les camions en état de marche Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar va directement à la protection de notre communauté. Vos voisins font du bénévolat. Pouvez-vous nous aider à leur donner les outils dont ils ont besoin ? [Insérer le lien de don] Merci de nous tenir prêts 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et lorsque les secondes comptent, chaque dollar devrait aussi compter. [Insérer le lien de don] Nous collectons 8 000 dollars pour améliorer notre équipement d'intervention d'urgence et les programmes de formation de notre équipe entièrement bénévole. - 50 $ = équipement de protection pour un pompier - 200 $ = certification en réanimation cardio-pulmonaire pour nos nouveaux bénévoles - 500 $ = entretien de la caméra thermique Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la protection de notre communauté - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de nos bénévoles qui abandonnent tout pour servir. Si notre mission de garder les voisins en sécurité résonne - partagez, faites un don, ou laissez une note ci-dessous 🚒. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les services de pompiers volontaires

Idée 1

🚒 Entraînement par engrenage

Les donateurs parrainent des équipements essentiels (casques, bottes, bouteilles d'oxygène) à des prix déterminés. Affichez un suivi en direct de la progression et laissez les donateurs choisir l'équipement qu'ils souhaitent financer.

Idée 2

📝 Les héros méritent d'être remerciés

Les membres de la communauté écrivent des notes de remerciement à vos bénévoles. Une entreprise locale sponsorise 10 dollars par mot (jusqu'à concurrence de votre objectif), ce qui permet de financer de nouveaux équipements tout en remontant le moral des troupes.

Idée 3

🔥 Vente aux enchères flash pour les premiers intervenants

Organisez une vente aux enchères en ligne de 24 heures avec des articles offerts par des entreprises locales. Les prix simples d'achat immédiat permettent de faire avancer les choses rapidement, et chaque enchère contribue à financer l'entraînement ou l'équipement.

Idée 4

📚 Fonds Train-a-Hero

Les donateurs parrainent un cours de formation pour les pompiers (niveaux de 100 à 500 dollars). Montrez les progrès réalisés pour atteindre votre objectif de formation et laissez les donateurs choisir les compétences à financer.

Idée 5

🥞 Petit-déjeuner avec des héros

Organisez un petit-déjeuner de crêpes pour la communauté avec des tickets simples. Tous les bénéfices servent à financer l'entretien de la station, tandis que les voisins rencontrent les héros qui les protègent.

Idée 6

🛒 Station Supply Drive

Créez une "liste de souhaits de la station" avec des besoins quotidiens (café, produits d'entretien, outils). Les donateurs réclament les articles au prix coûtant et vous les récupérez localement.

