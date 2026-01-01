Modèles de mardi de la générosité pour les équipes de volley-ball

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe de volley-ball, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'équipes de volley-ball, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Équipes de volley-ball

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Le plus grand match de votre équipe commence mardi 🏐 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir de nouveaux équipements et des possibilités d'entraînement à 25 jeunes athlètes qui n'ont pas les moyens de payer les frais de club. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos joueurs - et non aux frais de carte de crédit ou de plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre à ces enfants que leur communauté croit en eux. Merci de faire partie de notre équipe. C'est parti. - L'équipe d'entraîneurs de [Nom de l'équipe
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Game time: Your Giving Tuesday gift changes everything 🏐 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new equipment and training opportunities for 25 young athletes who can't afford club fees. Every gift brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$35** — new volleyball for practice sessions - **$85** — training camp spot for one player - **$200** — full equipment set (shoes, knee pads, uniform) **100% of your donation goes to our players** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young athlete reach their potential →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 kids the chance to play, learn, and grow through volleyball. – The [Team Name] Coaching Staff
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏐 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 240 $** **18 jeunes athlètes** ont maintenant accès à de nouveaux équipements et à de nouvelles possibilités d'entraînement - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour financer 4 ballons de volley-ball supplémentaires pour les séances d'entraînement. *Un parent nous a dit : "Voir toute la communauté se mobiliser autour de ces enfants m'a rappelé pourquoi nous aimons tant ce sport". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces athlètes en action - la saison à venir s'annonce extraordinaire. Avec gratitude, L'équipe d'entraîneurs de [Nom de l'équipe] **L'équipe d'entraîneurs de [Nom de l'équipe]**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de volley-ball

modèle 1

🏐 **C'est le mardi de la générosité** - et votre soutien peut tout changer pour les jeunes athlètes de notre communauté. Nous collectons des fonds pour fournir de nouveaux équipements et des possibilités d'entraînement à 25 enfants qui ne peuvent pas payer les frais de club. **Aidez-nous à atteindre notre objectif →** [Insérer le lien de don]. Votre don fait une réelle différence : 💙 **$35** = nouveau ballon de volley pour les séances d'entraînement 💙 **$85** = place au camp d'entraînement pour un joueur 💙 **$200** = équipement complet (chaussures, genouillères, uniforme) Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre **don complet** va directement à nos joueurs. Ensemble, nous pouvons donner à 25 enfants la chance de jouer, d'apprendre et de grandir grâce au volley-ball. **Faites un don maintenant →** [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🏐 Notre équipe de volley-ball a besoin de nouveaux équipements et de frais de tournoi pour que nos athlètes puissent continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouveau volley-ball pour l'entraînement 50 $ = Frais d'inscription à un tournoi pour un joueur 100 $ = Jeu d'uniformes complet Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don va directement à notre équipe. 100% de votre don finance l'équipement, les voyages et les opportunités pour nos joueurs. Chaque smash, chaque service, chaque victoire commence avec votre soutien. Aidez-nous à exceller cette saison ! 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et notre communauté de volley-ball se mobilise pour servir quelque chose de plus grand que le jeu. 🏐 [Insérer le lien de donation] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer l'équipement, le temps de jeu et les frais de tournoi pour les jeunes joueurs qui n'ont pas les moyens de jouer. Votre impact : - 50 $ = équipement de volley-ball pour un joueur - 150 $ = inscription à un tournoi pour une équipe complète - 300 $ = mois de location d'un terrain pour l'entraînement Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar est directement utilisé pour permettre aux enfants d'aller sur le terrain - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre équipe combative qui rend le volley-ball accessible à tous. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les équipes de volley-ball

‍Idea 1

🏐 Recherche de bourses d'études

🏐 Spike pour les bourses d'études Les supporters s'engagent pour chaque point marqué lors de votre tournoi. Fixez un plafond (500 $), suivez les scores en direct et regardez les dons augmenter à chaque smash, service et victoire.

‍Idea 2

🎯 Gear-Up Challenge

🎯 Défi de l'engrenage Créez des paliers de dons pour les éléments essentiels de l'équipe : 25 $ (balles d'entraînement), 75 $ (maillots d'équipe), 150 $ (frais de tournoi). Affichez des barres de progression et laissez les donateurs choisir leur niveau d'impact.

‍Idea 3

⚡ Vente aux enchères de la vitrine des compétences

⚡ Enchères de compétences Les joueurs font des démonstrations de leurs mouvements caractéristiques dans de courtes vidéos. Mettez aux enchères des séances d'entraînement, des équipements dédicacés ou des expériences de "jeu avec l'équipe". Les enchères mobiles rapides permettent de maintenir l'énergie à un niveau élevé.

‍Idea 4

🏆 Compte à rebours du championnat

🏆 Compte à rebours du championnat Créez un compte à rebours de 30 jours avant votre grand tournoi. Chaque jour, partagez un coup de projecteur sur un joueur et demandez des dons de 10 $. Suivez les progrès publiquement et célébrez les étapes importantes ensemble.

‍Idea 5

🤝 Parrainage d'un joueur

🤝 Parrainage d'un joueur Laissez les supporters "adopter" un joueur pour la saison. 100 $ couvrent les frais de tournoi, 200 $ ajoutent de l'équipement, 300 $ incluent des cliniques d'entraînement. Des notes de remerciement personnelles de la part des joueurs scellent l'affaire.

‍Idea 6

📱 Court-Side Stories

📱 Histoires du côté du terrain Les joueurs partagent des vidéos de 60 secondes sur les raisons pour lesquelles le volley-ball est important pour eux. Les donateurs versent 15 dollars par histoire partagée, ce qui permet de financer les déplacements de l'équipe tout en renforçant les liens avec la communauté.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.