Modèles du mardi de la générosité pour les services d'aide aux victimes

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de survivants, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de services d'aide aux victimes, lui font confiance.

Modèles de courriels pour le mardi des dons - Victim Aid Services

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien change tout ce mardi 💙 **Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité** - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir un soutien d'urgence et des services de conseil à 75 survivants de violences domestiques et d'agressions. **Chaque don précoce rapproche l'espoir et la guérison d'une personne qui en a besoin. Et grâce à Zeffy, **100% de votre don va directement aux services aux survivants** - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne →
Votre don précoce crée une dynamique et montre aux survivants qu'ils ne sont pas seuls. Merci de vous tenir à nos côtés. Ensemble, nous ne faisons que commencer.
- L'équipe de [Nom de l'organisation].
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today, your gift helps survivors heal 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency support and counseling services for 75 survivors of domestic violence and assault. Your donation can help provide: - **$35** — one emergency counseling session - **$85** — a week of support group meetings - **$200** — a full month of crisis intervention services **100% of your donation goes to survivor services** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a survivor take their first step toward healing →]({{donation_link}}) Together, we can provide 75 people with the support they need to rebuild their lives. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 4 280 $** **Grâce à votre générosité, 52 survivants** ont désormais accès à des services de conseil d'urgence et de soutien en cas de crise. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 214 $ en frais** - de quoi financer 6 séances supplémentaires de conseil d'urgence. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous unissons pour défendre les survivants". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday : des légendes sociales pour les services d'aide aux victimes

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et les survivants ont besoin de votre soutien aujourd'hui. 💙 Nous collectons des fonds pour fournir des conseils d'urgence et un soutien en cas de crise à 75 survivants de violences domestiques et d'agressions. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : **35$** = une séance de conseil d'urgence **85 $** = une semaine de réunions d'un groupe de soutien **200 $** = un mois complet d'intervention en cas de crise Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la guérison et l'espoir. Aidez un survivant à faire le premier pas vers la reconstruction de sa vie. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 💙 Et les survivants ont plus que jamais besoin de votre soutien. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour financer des abris d'urgence, des services de conseil et de défense juridique pour les familles qui fuient la violence. [Insérer le lien de don] 25 $ = Assistance téléphonique d'urgence pendant une semaine 50 $ = Hébergement d'urgence pour une nuit 100 $ = Séance de plaidoyer juridique Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la guérison et l'espoir. Chaque survivant mérite la sécurité. Chaque dollar que vous donnez permet de la créer. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et pour les survivants de la violence, chaque dollar compte plus que vous ne le pensez. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des services d'aide d'urgence aux familles qui échappent à la violence domestique. Votre impact : - 50 $ = hébergement d'urgence pour une nuit - 150 $ = séances de conseil en cas de crise - 300 $ = soutien juridique Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux survivants - sans frais de traitement. Lorsqu'une personne appelle notre ligne d'écoute à 2 heures du matin, elle a besoin d'une aide immédiate. Votre générosité rend cela possible. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les services d'aide aux victimes

‍Idea 1

💌 Messages d'espoir

Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un parrain donne 5 $ par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer l'aide d'urgence tout en répandant l'espoir.

‍Idea 2

🛡️ Kit de sécurité Drive

Laissez les donateurs financer des kits de sécurité préétablis (téléphone d'urgence, produits d'hygiène, fournitures pour les abris). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.

‍Idea 3

🎨 L'art au service de la guérison

Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art pendant 24 heures en présentant des œuvres d'art de survivants ou de la communauté. Le prix d'achat immédiat rend la vente rapide ; chaque enchère alimente les programmes de guérison.

‍Idea 4

💪 30-Day Strength Challenge (Défi de la force en 30 jours)

Créez un défi "La force du survivant" dans lequel les supporters s'engagent à verser 1 à 5 dollars par jour pendant 30 jours. Suivez vos progrès à l'aide d'un simple compteur, célébrez les étapes importantes et financez des séances de conseil.

‍Idea 5

🤝 Cercle de guérison

Organiser un "cercle de guérison" virtuel au cours duquel les survivants partagent leurs histoires (facultatif). Faites payer 20 dollars l'entrée, proposez une échelle mobile et dirigez les fonds vers des programmes de thérapie.

‍Idea 6

🏠 Parrainage d'un espace de sécurité

Lancer un "Fonds pour un espace sûr" où les donateurs parrainent des besoins spécifiques : 50 dollars pour un transport d'urgence, 100 dollars pour une aide juridique, 200 dollars pour une aide au logement temporaire.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.