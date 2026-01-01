Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de survivants, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un parrain donne 5 $ par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer l'aide d'urgence tout en répandant l'espoir.
Idea 2
Laissez les donateurs financer des kits de sécurité préétablis (téléphone d'urgence, produits d'hygiène, fournitures pour les abris). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.
Idea 3
Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art pendant 24 heures en présentant des œuvres d'art de survivants ou de la communauté. Le prix d'achat immédiat rend la vente rapide ; chaque enchère alimente les programmes de guérison.
Idea 4
Créez un défi "La force du survivant" dans lequel les supporters s'engagent à verser 1 à 5 dollars par jour pendant 30 jours. Suivez vos progrès à l'aide d'un simple compteur, célébrez les étapes importantes et financez des séances de conseil.
Idea 5
Organiser un "cercle de guérison" virtuel au cours duquel les survivants partagent leurs histoires (facultatif). Faites payer 20 dollars l'entrée, proposez une échelle mobile et dirigez les fonds vers des programmes de thérapie.
Idea 6
Lancer un "Fonds pour un espace sûr" où les donateurs parrainent des besoins spécifiques : 50 dollars pour un transport d'urgence, 100 dollars pour une aide juridique, 200 dollars pour une aide au logement temporaire.
Giving Tuesday : des légendes sociales pour les services d'aide aux victimes
