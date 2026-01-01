Today, your gift helps survivors heal 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency support and counseling services for 75 survivors of domestic violence and assault. Your donation can help provide: - **$35** — one emergency counseling session - **$85** — a week of support group meetings - **$200** — a full month of crisis intervention services **100% of your donation goes to survivor services** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a survivor take their first step toward healing →]({{donation_link}}) Together, we can provide 75 people with the support they need to rebuild their lives. – The [Org Name] Team

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 4 280 $** **Grâce à votre générosité, 52 survivants** ont désormais accès à des services de conseil d'urgence et de soutien en cas de crise. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 214 $ en frais** - de quoi financer 6 séances supplémentaires de conseil d'urgence. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous unissons pour défendre les survivants". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**

