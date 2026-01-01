modèle 3 Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🇺🇸 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 8 750 $**. 42 anciens combattants ont maintenant accès à un logement d'urgence, à des conseils en matière de transition professionnelle et à des services de santé mentale - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais** - assez pour financer trois semaines supplémentaires d'aide au logement d'urgence. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous tenons aux côtés de nos héros". [Suivez-nous sur Facebook](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous vous ferons part de la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**

