Modèles du mardi de la générosité pour les vétérans

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de vétérans, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'anciens combattants, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Anciens combattants

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien précoce fait toute la différence 🇺🇸 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir une aide d'urgence à 75 vétérans confrontés à des problèmes de logement, de transition professionnelle et de santé mentale. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux services aux vétérans - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nos vétérans peuvent compter sur cette communauté. Merci de vous tenir aux côtés de nos héros. Ensemble, nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is the day — your gift changes a veteran's life 🇺🇸 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency support for 75 veterans facing housing crises, job transitions, and mental health challenges. Your donation can help provide: - **$50** — emergency housing assistance for one week - **$125** — job transition support and career counseling - **$250** — a full month of mental health services **100% of your donation goes to our veterans** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Stand with our heroes today →]({{donation_link}}) Together, we can help 75 veterans get the support they've earned and deserve. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🇺🇸 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 8 750 $**. 42 anciens combattants ont maintenant accès à un logement d'urgence, à des conseils en matière de transition professionnelle et à des services de santé mentale - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais** - assez pour financer trois semaines supplémentaires d'aide au logement d'urgence. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous tenons aux côtés de nos héros". [Suivez-nous sur Facebook](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous vous ferons part de la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les vétérans

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et nos vétérans ont besoin de nous maintenant. 🇺🇸 Nous collectons des fonds pour apporter un soutien d'urgence à 75 vétérans confrontés à des crises de logement, à des transitions professionnelles et à des problèmes de santé mentale. [Insérer le lien de don] Votre don peut aider à fournir : **50$** = aide d'urgence au logement pour une semaine **125 $** = aide à la transition professionnelle et orientation de carrière **250 $** = un mois complet de services de santé mentale Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons aider 75 vétérans à obtenir le soutien qu'ils ont mérité. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité - et nos vétérans ont besoin de nous. 🇺🇸 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour fournir une aide au logement d'urgence aux vétérans sans abri de notre communauté. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : - 25 $ = une semaine de repas - 50 $ = Hébergement d'urgence pour 3 nuits - 100 $ = Inscription à un programme de formation professionnelle Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don est directement affectée au soutien de nos héros. Chaque vétéran mérite d'avoir un endroit sûr où il peut se sentir chez lui. Voulez-vous nous aider à rendre cela possible aujourd'hui ? [Insérer le lien de don] Merci de soutenir nos vétérans 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et nous nous mobilisons pour les anciens combattants qui ont servi notre pays mais qui continuent à se battre chez eux. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer une aide au logement d'urgence pour les vétérans sans abri de notre communauté. Votre impact : - 50 $ = une semaine d'hébergement temporaire - 150 $ = matériel de formation professionnelle et préparation à l'entrevue - 300 $ = aide au dépôt de garantie pour un logement permanent Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux vétérans - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a rendu cela possible. Si le soutien à nos héros vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous à l'adresse suivante : 🇺🇸 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les vétérans

Idée 1

📬 Messages d'honneur

Les sympathisants écrivent de courts messages aux vétérans que vous servez. Un sponsor donne 5 dollars par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer des programmes tout en répandant l'espoir.

Idée 2

🎒 Collecte de colis de soins

Laissez les donateurs financer des paquets de soins prédéfinis (hygiène, repas, logement). Affichez un compteur en direct, collectez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez une réunion facultative pour l'emballage.

Idée 3

🎨 Vente aux enchères de héros

Organisez une vente aux enchères silencieuse de 24 heures avec des œuvres d'art réalisées par des anciens combattants ou des articles donnés. Les prix d'achat immédiat rendent la vente rapide ; chaque enchère permet de soutenir les services aux anciens combattants.

Idée 4

🎯 Sponsor-a-Service

Créer une campagne de "parrainage d'un service" dans le cadre de laquelle les donateurs financent des services de soutien spécifiques aux anciens combattants. Fixez des prix clairs (50 $ = session de formation professionnelle, 100 $ = conseil en santé mentale) et suivez les progrès en direct.

Idée 5

🎤 Histoires de service

Organiser une manifestation virtuelle intitulée "Histoires de service", au cours de laquelle des anciens combattants racontent leur parcours. Faites payer des billets à 25 dollars, proposez des niveaux de parrainage et reversez les recettes à des programmes destinés aux anciens combattants.

Idée 6

🤝 Buddy System Drive

Lancer une campagne d'entraide "Buddy System". Les anciens combattants créent des pages personnelles de collecte de fonds pour soutenir leurs camarades, en partageant leurs histoires et en collectant des fonds pour l'aide d'urgence.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.