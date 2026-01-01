Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de vétérans, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants écrivent de courts messages aux vétérans que vous servez. Un sponsor donne 5 dollars par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer des programmes tout en répandant l'espoir.
Idée 2
Laissez les donateurs financer des paquets de soins prédéfinis (hygiène, repas, logement). Affichez un compteur en direct, collectez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez une réunion facultative pour l'emballage.
Idée 3
Organisez une vente aux enchères silencieuse de 24 heures avec des œuvres d'art réalisées par des anciens combattants ou des articles donnés. Les prix d'achat immédiat rendent la vente rapide ; chaque enchère permet de soutenir les services aux anciens combattants.
Idée 4
Créer une campagne de "parrainage d'un service" dans le cadre de laquelle les donateurs financent des services de soutien spécifiques aux anciens combattants. Fixez des prix clairs (50 $ = session de formation professionnelle, 100 $ = conseil en santé mentale) et suivez les progrès en direct.
Idée 5
Organiser une manifestation virtuelle intitulée "Histoires de service", au cours de laquelle des anciens combattants racontent leur parcours. Faites payer des billets à 25 dollars, proposez des niveaux de parrainage et reversez les recettes à des programmes destinés aux anciens combattants.
Idée 6
Lancer une campagne d'entraide "Buddy System". Les anciens combattants créent des pages personnelles de collecte de fonds pour soutenir leurs camarades, en partageant leurs histoires et en collectant des fonds pour l'aide d'urgence.
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les vétérans
modèle 1
modèle 2
modèle 3