🎓 Le chemin de la mémoire des anciens élèves

🎓 Alumni Memory Lane : Créer un annuaire numérique où les anciens élèves partagent leurs souvenirs préférés du campus. Les donateurs donnent entre 10 et 50 dollars par souvenir pour financer des bourses ou des programmes pour les étudiants actuels.

📚 Paquets de soins pour les pauses d'études

📚 Paquets de soins pour les pauses d'études : Permettez aux sympathisants de parrainer des colis de soins pour la semaine des examens (15 $ pour les collations, 30 $ pour le kit complet). Suivez les dons en direct et organisez une fête d'emballage.

🏆 Fonds d'appréciation des professeurs

🏆 Fonds d'appréciation des professeurs : Les étudiants nomment des professeurs inspirants. Les donateurs financent des cartes de café de 25 $ ou des fournitures scolaires de 100 $. Partagez les histoires de nominations pour encourager les dons.

🎒 Fonds d'urgence pour les étudiants

🎒 Fonds d'urgence pour les étudiants : Créer un fonds d'accès rapide pour les étudiants confrontés à des difficultés inattendues. Les donateurs versent des montants de 25 à 100 dollars, et les bénéficiaires demandent, à l'aide d'un simple formulaire, une aide pour les manuels scolaires, les repas ou le logement.

📱 Campus QR Code Challenge

📱 Campus QR Code Challenge : Placez des codes QR sur le campus qui renvoient à des pages de dons. Les étudiants scannent et partagent leurs endroits préférés tandis que les donateurs financent des améliorations du campus ou des activités étudiantes à hauteur de 10 à 50 dollars.

🌟 Future Leader Spotlight

🌟 Future Leader Spotlight : Les étudiants nomment des pairs qui font la différence sur le campus. Les donateurs financent des bourses de développement du leadership de 50 dollars ou des financements de projets de 100 dollars. Partagez les histoires des nominés pour inspirer les donateurs.