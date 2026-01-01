Modèles pour le mardi de la générosité pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Universités et collèges

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce donne le coup d'envoi à quelque chose d'important 🎓 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour offrir des bourses d'urgence à 25 étudiants confrontés à des difficultés financières inattendues. Chaque don précoce nous rapproche de la possibilité de maintenir ces élèves à l'école. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'aide aux étudiants, et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne : Donnez tôt → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que c'est important. Merci de croire en nos élèves. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Your Giving Tuesday gift changes lives today 🎓 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency scholarships for 25 students facing unexpected financial hardships. Every gift helps keep these students in school when they need it most. Your donation can help provide: - **$50** — textbooks for one semester - **$150** — emergency meal plan support - **$400** — one month of housing assistance **100% of your donation goes to student support** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a student stay in school →]({{donation_link}}) Together, we can ensure 25 students don't have to choose between their education and their basic needs. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🎓 **Merci de faire partie de quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 8 750 $**. **18 étudiants** ont maintenant accès à des bourses d'urgence - couvrant les manuels scolaires, les repas et l'aide au logement lorsqu'ils en ont le plus besoin. Voici ce qui rend cette action encore plus efficace : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais de scolarité** - assez pour financer les manuels scolaires de 8 étudiants supplémentaires. *Un donateur nous a dit : "Savoir que 100 % de mon don va aux étudiants fait toute la différence. C'est un véritable impact. [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que les étudiants utilisent ces bourses pour rester à l'école. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur

modèle 1

C'est le mardi de la générosité - et 25 étudiants ont besoin de votre aide pour rester à l'école. 📚 Nous collectons des bourses d'urgence pour les étudiants confrontés à des difficultés financières inattendues. Chaque don permet à quelqu'un de rester dans sa classe au lieu de décrocher. [Insérer le lien de donation] Votre impact : **50$** = manuels scolaires pour un semestre **150 $** = aide d'urgence pour les repas **400$** = un mois d'aide au logement Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance l'aide aux étudiants. Aidez-nous à atteindre 25 étudiants aujourd'hui. Chaque don précoce crée un élan et montre à ces étudiants qu'ils ne sont pas seuls. [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🎓 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour soutenir les bourses d'études et les programmes du campus qui changent des vies. [Insérer le lien de donation] Votre don fait une réelle différence : 💙 25 $ = manuels scolaires pour un étudiant 50 $ = une semaine de repas dans notre garde-manger 100 $ = aide financière d'urgence Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement aux étudiants - aucun frais n'est prélevé. L'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar compte. Chaque étudiant compte. Merci de croire en l'éducation ! 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et nous nous mobilisons pour les étudiants qui ont le plus besoin de nous. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des bourses d'urgence destinées aux étudiants confrontés à des difficultés financières inattendues. - 250 $ = manuels scolaires pour un semestre - 500 $ = aide au logement d'urgence - 1 000 $ = bourse d'études complète Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux étudiants - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre communauté universitaire qui s'est mobilisée. Si l'équité en matière d'éducation vous tient à cœur, partagez, faites un don ou racontez-nous votre histoire ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur

‍Idea 1

🎓 Le chemin de la mémoire des anciens élèves

🎓 Alumni Memory Lane : Créer un annuaire numérique où les anciens élèves partagent leurs souvenirs préférés du campus. Les donateurs donnent entre 10 et 50 dollars par souvenir pour financer des bourses ou des programmes pour les étudiants actuels.

‍Idea 2

📚 Paquets de soins pour les pauses d'études

📚 Paquets de soins pour les pauses d'études : Permettez aux sympathisants de parrainer des colis de soins pour la semaine des examens (15 $ pour les collations, 30 $ pour le kit complet). Suivez les dons en direct et organisez une fête d'emballage.

‍Idea 3

🏆 Fonds d'appréciation des professeurs

🏆 Fonds d'appréciation des professeurs : Les étudiants nomment des professeurs inspirants. Les donateurs financent des cartes de café de 25 $ ou des fournitures scolaires de 100 $. Partagez les histoires de nominations pour encourager les dons.

‍Idea 4

🎒 Fonds d'urgence pour les étudiants

🎒 Fonds d'urgence pour les étudiants : Créer un fonds d'accès rapide pour les étudiants confrontés à des difficultés inattendues. Les donateurs versent des montants de 25 à 100 dollars, et les bénéficiaires demandent, à l'aide d'un simple formulaire, une aide pour les manuels scolaires, les repas ou le logement.

‍Idea 5

📱 Campus QR Code Challenge

📱 Campus QR Code Challenge : Placez des codes QR sur le campus qui renvoient à des pages de dons. Les étudiants scannent et partagent leurs endroits préférés tandis que les donateurs financent des améliorations du campus ou des activités étudiantes à hauteur de 10 à 50 dollars.

‍Idea 6

🌟 Future Leader Spotlight

🌟 Future Leader Spotlight : Les étudiants nomment des pairs qui font la différence sur le campus. Les donateurs financent des bourses de développement du leadership de 50 dollars ou des financements de projets de 100 dollars. Partagez les histoires des nominés pour inspirer les donateurs.

