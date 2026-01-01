Idée 1

🐱 Sponsor-a-Spay Challenge

🐱 Défi "Parrainez une stérilisation Les donateurs financent des opérations de stérilisation spécifiques à hauteur de 75 dollars chacune. Montrez un compteur en direct des chats aidés, partagez des histoires avant/après et célébrez les étapes importantes ensemble.

Idée 2

🏠 Kits de soins aux colonies

🏠 Kits de soins pour les colonies Permettez aux sympathisants d'acheter des kits de soins préétablis : 25 $ pour la station d'alimentation, 50 $ pour les fournitures de l'abri, 100 $ pour le kit TNR complet. Suivez l'impact avec de simples photos et des mises à jour.

Idée 3

Marathon TNR de 24 heures

Marathon TNR de 24 heures Participez à une journée de collecte de fonds. Chaque tranche de 25 $ = un chat plus près d'être soigné. Utilisez des codes QR lors des événements, partagez les progrès en temps réel, célébrez chaque étape.

Idée 4

🐾 Concours de photos sur les chats sauvages

🐾 Concours de photos sur les chats sauvages Les supporters soumettent des photos de chats de la communauté pour une participation de 10 $. Le gagnant reçoit un prix de 100 $, tous les fonds servent à financer le travail TNR. Partagez vos photos sur les médias sociaux.

Idée 5

💌 Cartes de remerciement

💌 Cartes de remerciement pour les trappeurs Les donateurs achètent des cartes de remerciement d'une valeur de 15 $ pour les bénévoles du programme TNR. Chaque carte finance la location d'un piège pour une journée. Les bénévoles sont reconnus, les chats sont aidés.

Idée 6

🎁 La campagne "Winter Warmth" (chaleur hivernale)

🎁 Campagne "Winter Warmth" (chaleur hivernale) Les donateurs financent des abris d'hiver : 35 $ pour une maison isolée, 20 $ pour un coussin chauffant, 50 $ pour une installation complète. Suivez les dons avec des photos de chats bien au chaud.