Modèles de mardi de la générosité pour les groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de chats, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif lui font confiance, y compris des centaines de groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR).

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Trap-Neuter-Return (TNR) Groups

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don anticipé nous aide à sauver plus de chats ce mardi de la générosité 🐾 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour stériliser 75 chats de la communauté, évitant ainsi à des centaines de futurs chatons de vivre dans la rue. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux services TNR - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne : Donnez tôt → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres amoureux des chats que ce travail est important. Merci de vous soucier de ces chats. Ensemble, nous faisons une réelle différence. - L'équipe de [Nom de l'organisation
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us spay and neuter 75 cats 🐾 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to spay and neuter 75 community cats, preventing hundreds of future kittens from facing life on the streets. Your donation can help provide: - **$25** — spay/neuter for one community cat - **$75** — care for three cats (surgery + recovery) - **$150** — full TNR services for six cats **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us save more cats today →]({{donation_link}}) Together, we can prevent hundreds of kittens from being born into hardship on the streets. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐾 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 1 875 $**. **75 chats de la communauté** ont maintenant accès à des services de stérilisation, évitant ainsi à des centaines de chatons de vivre dans la rue. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 94 $ en frais** - de quoi financer 3 opérations de stérilisation supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous soucions tous de ces chats." [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que nous apportons à ces chats les soins dont ils ont besoin. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi pour les groupes de piégeage, stérilisation et restitution (TNR)

modèle 1

🐱 **C'est le mardi de la générosité** - et les chats de la communauté ont besoin de votre aide aujourd'hui. Nous collectons des fonds pour stériliser 75 chats, évitant ainsi à des centaines de futurs chatons de vivre dans la rue. **[Insérer le lien de don]** Votre don permet : 💙 **25$** = la stérilisation d'un chat de la communauté **50$** = soins pour deux chats (chirurgie + convalescence) **100$** = services TNR complets pour quatre chats Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance la mission. Ensemble, nous pouvons empêcher des centaines de chatons de naître dans des conditions difficiles. Chaque chat compte. 💙 **[Insérer le lien de don]** #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🐾 Chaque chat errant mérite une chance de vivre en sécurité et en bonne santé. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour stériliser 50 chats de la communauté ce mois-ci - évitant ainsi à des centaines de portées futures de souffrir dans les rues. [Insérer le lien de don] 25 $ = stérilisation d'un chat 🏥 50 $ = pièges + soins médicaux pour deux chats 100 $ = cycle TNR complet pour une petite colonie Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar sert directement à sauver des vies. Ces chats ne peuvent pas attendre. Allez-vous nous aider à leur donner de l'espoir aujourd'hui ? 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et nous sommes là pour les chats qui ont le plus besoin de nous. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer les services de stérilisation des colonies de chats sauvages dans notre communauté. Votre impact : - 25 $ = stérilisation d'un chat - 75 $ = soins médicaux complets pour une mère de colonie - 150 $ = équipement de piégeage pour atteindre les régions éloignées Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux chats - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a permis d'éviter des milliers de naissances et de réduire le nombre de chats accueillis dans les refuges. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un mot ci-dessous 🐾. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)

Idée 1

🐱 Sponsor-a-Spay Challenge

🐱 Défi "Parrainez une stérilisation Les donateurs financent des opérations de stérilisation spécifiques à hauteur de 75 dollars chacune. Montrez un compteur en direct des chats aidés, partagez des histoires avant/après et célébrez les étapes importantes ensemble.

Idée 2

🏠 Kits de soins aux colonies

🏠 Kits de soins pour les colonies Permettez aux sympathisants d'acheter des kits de soins préétablis : 25 $ pour la station d'alimentation, 50 $ pour les fournitures de l'abri, 100 $ pour le kit TNR complet. Suivez l'impact avec de simples photos et des mises à jour.

Idée 3

Marathon TNR de 24 heures

Marathon TNR de 24 heures Participez à une journée de collecte de fonds. Chaque tranche de 25 $ = un chat plus près d'être soigné. Utilisez des codes QR lors des événements, partagez les progrès en temps réel, célébrez chaque étape.

Idée 4

🐾 Concours de photos sur les chats sauvages

🐾 Concours de photos sur les chats sauvages Les supporters soumettent des photos de chats de la communauté pour une participation de 10 $. Le gagnant reçoit un prix de 100 $, tous les fonds servent à financer le travail TNR. Partagez vos photos sur les médias sociaux.

Idée 5

💌 Cartes de remerciement

💌 Cartes de remerciement pour les trappeurs Les donateurs achètent des cartes de remerciement d'une valeur de 15 $ pour les bénévoles du programme TNR. Chaque carte finance la location d'un piège pour une journée. Les bénévoles sont reconnus, les chats sont aidés.

Idée 6

🎁 La campagne "Winter Warmth" (chaleur hivernale)

🎁 Campagne "Winter Warmth" (chaleur hivernale) Les donateurs financent des abris d'hiver : 35 $ pour une maison isolée, 20 $ pour un coussin chauffant, 50 $ pour une installation complète. Suivez les dons avec des photos de chats bien au chaud.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.