Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de chats, sans travail supplémentaire.
🐱 Défi "Parrainez une stérilisation Les donateurs financent des opérations de stérilisation spécifiques à hauteur de 75 dollars chacune. Montrez un compteur en direct des chats aidés, partagez des histoires avant/après et célébrez les étapes importantes ensemble.
🏠 Kits de soins pour les colonies Permettez aux sympathisants d'acheter des kits de soins préétablis : 25 $ pour la station d'alimentation, 50 $ pour les fournitures de l'abri, 100 $ pour le kit TNR complet. Suivez l'impact avec de simples photos et des mises à jour.
Marathon TNR de 24 heures Participez à une journée de collecte de fonds. Chaque tranche de 25 $ = un chat plus près d'être soigné. Utilisez des codes QR lors des événements, partagez les progrès en temps réel, célébrez chaque étape.
🐾 Concours de photos sur les chats sauvages Les supporters soumettent des photos de chats de la communauté pour une participation de 10 $. Le gagnant reçoit un prix de 100 $, tous les fonds servent à financer le travail TNR. Partagez vos photos sur les médias sociaux.
💌 Cartes de remerciement pour les trappeurs Les donateurs achètent des cartes de remerciement d'une valeur de 15 $ pour les bénévoles du programme TNR. Chaque carte finance la location d'un piège pour une journée. Les bénévoles sont reconnus, les chats sont aidés.
🎁 Campagne "Winter Warmth" (chaleur hivernale) Les donateurs financent des abris d'hiver : 35 $ pour une maison isolée, 20 $ pour un coussin chauffant, 50 $ pour une installation complète. Suivez les dons avec des photos de chats bien au chaud.
Les légendes sociales du mardi pour les groupes de piégeage, stérilisation et restitution (TNR)
