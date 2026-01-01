Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar soutienne les droits des transgenres, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Les supporters partagent le nom et les pronoms qu'ils ont choisis dans un livre de souvenirs numérique. Un sponsor donne 10 dollars par inscription (jusqu'à 2 500 dollars), ce qui permet de financer l'aide au changement de nom légal tout en célébrant l'identité.
Idea 2
Laissez les donateurs financer des kits de soutien prédéfinis (aide juridique, soins de santé, logement). Affichez un compteur en direct, collectez les dons par niveau (50 $/150 $/300 $) et organisez une rencontre communautaire facultative.
Idea 3
Organisez une vitrine virtuelle des talents pendant 24 heures. Le prix d'achat immédiat rend le processus rapide ; chaque billet alimente le travail de plaidoyer. Les artistes se chargent eux-mêmes de l'installation technique.
Idea 4
Les sympathisants achètent des "bons de visibilité" au prix de 25 dollars chacun. Les bénéficiaires les utilisent pour des coupes de cheveux, des vêtements ou des photos d'identité en toute sécurité. Montrez un compteur en direct et célébrez ensemble les étapes importantes.
Idea 5
Créez un défi de 30 jours où les alliés font un don d'un dollar par jour d'utilisation des pronoms corrects. Suivez vos progrès à l'aide d'un simple formulaire, célébrez les victoires et financez le travail de plaidoyer.
Idea 6
Organisez un dîner virtuel de la "famille choisie". Les billets permettent de financer l'aide au logement d'urgence. Les participants partagent des recettes et des histoires dans des salles de réunion tout en construisant une communauté.
Le mardi des légendes sociales pour les droits des transgenres
modèle 1
modèle 2
modèle 3