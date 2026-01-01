Modèles du mardi de la charité pour les droits des transgenres

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Droits des transgenres

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien fait toute la différence en ce mardi de la générosité 💙 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir un soutien d'urgence et des ressources de plaidoyer à 75 personnes transgenres confrontées à des problèmes de logement, de soins de santé ou à des défis juridiques. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos programmes - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre à notre communauté qu'un soutien est en route. Merci de vous tenir à nos côtés. Ensemble, nous rendons possible un véritable changement. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift changes lives 🏳️‍⚧️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency support and advocacy resources for 75 transgender individuals facing housing, healthcare, or legal challenges. Your donation can help provide: - **$35** — emergency legal consultation for name/gender marker changes - **$85** — one week of temporary housing assistance - **$200** — comprehensive advocacy support package (housing + healthcare + legal) **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Stand with our community today →]({{donation_link}}) Together, we can help 75 transgender individuals access the life-changing support they deserve. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏳️‍⚧️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 6 240 $**. **Grâce à votre générosité, 52 personnes transgenres ont désormais accès à un logement d'urgence, à un soutien juridique et à des soins de santé. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 312 $ en frais** - assez pour financer 9 consultations juridiques supplémentaires pour les changements de nom et de marqueur de genre. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous sommes unis." [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Le mardi des légendes sociales pour les droits des transgenres

modèle 1

C'est le mardi des dons 💙 et les vies des transgenres sont en jeu. Nous collectons des fonds d'urgence pour soutenir 75 personnes transgenres confrontées à des problèmes de logement, de soins de santé et à des défis juridiques. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : **35$** = consultation juridique d'urgence **85 $** = une semaine d'aide au logement **200$** = kit complet d'aide à la défense des droits Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui est directement affecté à un soutien qui change la vie. Soutenez notre communauté → [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi des dons 🏳️‍⚧️ Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour fournir une aide au logement d'urgence aux personnes transgenres confrontées à la discrimination et au sans-abrisme. [Insérer le lien de don] Votre don crée un véritable changement : 💙 25 $ = Abri sûr pour une nuit 50 $ = Semaine de repas et de besoins de base 100 $ = Aide au changement de nom légal Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100% de votre don va directement au soutien des membres de notre communauté trans. Chaque personne mérite la sécurité, la dignité et un endroit où se sentir chez soi. Aidez-nous à rendre cela possible aujourd'hui. [Insérer le lien de don] Merci de vous tenir à nos côtés 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour les jeunes transgenres qui ont besoin d'espaces sûrs et de soins bienveillants. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des bourses de soutien d'urgence et des programmes de mentorat par les pairs pour les jeunes transgenres de notre communauté. - 50 $ = séance de conseil en cas de crise pour un adolescent - 150 $ = aide au logement d'urgence pendant une semaine - 300 $ = aide au changement de nom légal Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux jeunes transgenres - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a rendu cela possible. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez une note ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagne pour les droits des transgenres dans le cadre du mardi de la générosité

‍Idea 1

💌 Histoires de force

Les supporters partagent le nom et les pronoms qu'ils ont choisis dans un livre de souvenirs numérique. Un sponsor donne 10 dollars par inscription (jusqu'à 2 500 dollars), ce qui permet de financer l'aide au changement de nom légal tout en célébrant l'identité.

‍Idea 2

🧺 Support-a-Kit Drive

Laissez les donateurs financer des kits de soutien prédéfinis (aide juridique, soins de santé, logement). Affichez un compteur en direct, collectez les dons par niveau (50 $/150 $/300 $) et organisez une rencontre communautaire facultative.

‍Idea 3

🎭 Talent pour les droits des personnes transgenres

Organisez une vitrine virtuelle des talents pendant 24 heures. Le prix d'achat immédiat rend le processus rapide ; chaque billet alimente le travail de plaidoyer. Les artistes se chargent eux-mêmes de l'installation technique.

‍Idea 4

💇 Bons de visibilité

Les sympathisants achètent des "bons de visibilité" au prix de 25 dollars chacun. Les bénéficiaires les utilisent pour des coupes de cheveux, des vêtements ou des photos d'identité en toute sécurité. Montrez un compteur en direct et célébrez ensemble les étapes importantes.

‍Idea 5

🏳️‍⚧️ Le défi de la promesse des pronoms

Créez un défi de 30 jours où les alliés font un don d'un dollar par jour d'utilisation des pronoms corrects. Suivez vos progrès à l'aide d'un simple formulaire, célébrez les victoires et financez le travail de plaidoyer.

‍Idea 6

🍽️ Fête de la famille choisie

Organisez un dîner virtuel de la "famille choisie". Les billets permettent de financer l'aide au logement d'urgence. Les participants partagent des recettes et des histoires dans des salles de réunion tout en construisant une communauté.

