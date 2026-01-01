modèle 3 Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏳️‍⚧️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 6 240 $**. **Grâce à votre générosité, 52 personnes transgenres ont désormais accès à un logement d'urgence, à un soutien juridique et à des soins de santé. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 312 $ en frais** - assez pour financer 9 consultations juridiques supplémentaires pour les changements de nom et de marqueur de genre. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous sommes unis." [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**

