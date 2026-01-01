Modèles de mardi des dons pour les équipes d'athlétisme

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'athlètes, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'équipes d'athlétisme, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Équipes d'athlétisme

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien précoce donne le coup d'envoi de quelque chose d'important 🏃‍♀️ Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir de nouveaux crampons et du matériel d'entraînement à 25 étudiants-athlètes qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Chaque don précoce nous rapproche de la ligne de départ. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'équipement et à l'entraînement - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes sérieux dans notre volonté d'aider ces athlètes à réussir. Merci de croire en ces enfants. Donnons-leur les moyens de voler. - L'équipe d'entraîneurs de [nom de l'équipe].
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 25 athletes get the gear they need 🏃‍♀️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new running spikes and training gear for 25 student-athletes who can't afford equipment. Every donation gets us closer to the finish line. Your donation can help provide: - **$35** — a pair of training shorts and shirt - **$85** — new running spikes for one athlete - **$200** — complete gear package (spikes, shorts, shirts, and warm-ups) **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help an athlete cross the finish line →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 kids the tools they need to fly. – The [Team Name] Coaching Staff
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏃‍♀️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 4 250 $** **Grâce à votre générosité, 15 étudiants-athlètes** ont maintenant accès à de nouvelles chaussures de course, à du matériel d'entraînement et à des vêtements d'échauffement. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 213 $ en frais** - assez pour financer des ensembles complets d'équipement pour 2 athlètes de plus. *Un parent nous a dit : "Voir ces enfants s'illuminer lorsqu'ils ont reçu leurs nouvelles chaussures m'a rappelé pourquoi la communauté est si importante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces athlètes en action - nous partagerons des photos de courses et des records personnels tout au long de la saison. Avec toute notre gratitude, **[Nom de l'équipe] Équipe d'entraîneurs**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes d'athlétisme

modèle 1

🏃‍♀️ **C'est le mardi de la générosité** - et nous avons besoin de votre aide pour préparer 25 étudiants-athlètes à la course. Nous collectons des fonds pour acheter de nouvelles chaussures de course et du matériel d'entraînement pour les enfants qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Chaque don nous rapproche de la ligne de départ. [Insérer le lien de don] Votre impact : **35$** = short et maillot d'entraînement **85$** = nouveaux crampons de course **200$** = équipement complet Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à l'équipement - aucun frais n'est prélevé. L'intégralité de votre don finance la mission. Aidez ces athlètes à voler 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🏃‍♀️ Nos jeunes athlètes s'entraînent dur, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens d'acheter des chaussures à crampons, des uniformes ou de se rendre aux compétitions. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour égaliser les chances. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouvelles pointes de course pour un athlète 50 $ = Uniforme et équipement de l'équipe 100 $ = Frais de déplacement pour la rencontre régionale Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement à nos coureurs. 💙 Chaque don aide un jeune athlète à poursuivre ses rêves et à découvrir ce dont il est capable. Prêt à les aider à s'envoler ? [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité et notre équipe d'athlétisme est en train de sprinter pour atteindre un objectif de 3 000 dollars afin de financer l'équipement et les déplacements de 25 jeunes athlètes qui méritent d'avoir toutes les chances de participer à des compétitions. [Insérer le lien de don] Nous collectons des fonds pour financer de nouvelles pointes, des haies et le transport vers les compétitions régionales, afin de donner à ces enfants les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs meilleurs résultats personnels. - 50 $ = nouvelles pointes de course pour un athlète - 150 $ = jeu de haies pour l'entraînement - 300 $ = déplacement de l'équipe à une compétition Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à nos athlètes - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre équipe d'entraîneurs bénévoles qui rend cela possible. Si le développement de jeunes talents par le biais de l'athlétisme vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les équipes d'athlétisme

Idée 1

🏃‍♀️ Des kilomètres pour de l'argent

Les athlètes obtiennent des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru lors du Mardi de la générosité. Fixez un objectif d'équipe, suivez les progrès en direct et laissez les supporters encourager à la fois la forme physique et la collecte de fonds.

Idée 2

⏱️ Défi Beat Your Best

Les supporters sponsorisent les athlètes pour qu'ils battent leurs records personnels dans n'importe quelle épreuve. 10 $ par tentative de record personnel, 25 $ en cas de succès. Cela crée de l'enthousiasme tout en finançant l'équipement et les déplacements.

Idée 3

👟 Sponsor-a-Spike Drive

Permettez aux donateurs d'acheter des pointes, des haies ou des équipements pour des athlètes qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Montrez exactement ce que chaque don finance avec des photos et des notes de remerciement des athlètes.

Idée 4

🏃‍♂️ Relais par équipe de 24 heures

Les supporters parrainent des équipes de relais pour un défi de 24 heures. 20 dollars par heure effectuée, 500 dollars de prime pour les 24 heures complètes. Permet de souder l'équipe tout en finançant les déplacements et l'équipement.

Idée 5

🏟️ Adopt-a-Lane Drive

Les donateurs "adoptent" un couloir sur leur piste. Les parrainages de 100 à 500 $ financent l'entretien, l'entreposage de l'équipement et l'organisation des rencontres. Comprend des plaques de sponsors et une reconnaissance le jour de la course.

Idée 6

💭 Des histoires qui inspirent

Les athlètes partagent leurs histoires "pourquoi je cours". Les supporters donnent 15 dollars par histoire partagée, ce qui permet de financer des bourses pour les athlètes qui ont besoin d'une aide financière pour rejoindre l'équipe.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.