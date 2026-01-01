Idée 1

🏃‍♀️ Des kilomètres pour de l'argent

Les athlètes obtiennent des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru lors du Mardi de la générosité. Fixez un objectif d'équipe, suivez les progrès en direct et laissez les supporters encourager à la fois la forme physique et la collecte de fonds.

Idée 2

⏱️ Défi Beat Your Best

Les supporters sponsorisent les athlètes pour qu'ils battent leurs records personnels dans n'importe quelle épreuve. 10 $ par tentative de record personnel, 25 $ en cas de succès. Cela crée de l'enthousiasme tout en finançant l'équipement et les déplacements.

Idée 3

👟 Sponsor-a-Spike Drive

Permettez aux donateurs d'acheter des pointes, des haies ou des équipements pour des athlètes qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Montrez exactement ce que chaque don finance avec des photos et des notes de remerciement des athlètes.

Idée 4

🏃‍♂️ Relais par équipe de 24 heures

Les supporters parrainent des équipes de relais pour un défi de 24 heures. 20 dollars par heure effectuée, 500 dollars de prime pour les 24 heures complètes. Permet de souder l'équipe tout en finançant les déplacements et l'équipement.

Idée 5

🏟️ Adopt-a-Lane Drive

Les donateurs "adoptent" un couloir sur leur piste. Les parrainages de 100 à 500 $ financent l'entretien, l'entreposage de l'équipement et l'organisation des rencontres. Comprend des plaques de sponsors et une reconnaissance le jour de la course.

Idée 6

💭 Des histoires qui inspirent

Les athlètes partagent leurs histoires "pourquoi je cours". Les supporters donnent 15 dollars par histoire partagée, ce qui permet de financer des bourses pour les athlètes qui ont besoin d'une aide financière pour rejoindre l'équipe.