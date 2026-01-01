Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar soutienne vos productions, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Les entreprises locales parrainent des acteurs individuels pour un montant compris entre 100 et 500 dollars. Créez des cartes de parrainage simples avec des photos et des biographies. Les donateurs savent exactement qui ils soutiennent tout en finançant votre prochaine production.
Idea 2
Vendez des "tickets" pour les sièges vides aux personnes qui ne peuvent pas assister à l'événement mais qui veulent le soutenir. Fixez différents niveaux de prix (25 $/50 $/100 $) et partagez des photos de la salle "pleine".
Idea 3
Mettez aux enchères des expériences uniques : visites des coulisses, dîners avec les acteurs ou droits de dénomination des accessoires. Utilisez des prix d'achat immédiat pour simplifier les enchères et collecter des fonds pour les costumes ou l'équipement.
Idea 4
Créez un "fonds de programme" où 25 dollars couvrent les ateliers pour les jeunes, 75 dollars les pièces de costume et 150 dollars une répétition complète. Montrez les progrès en direct et laissez les donateurs choisir leur niveau d'impact.
Idea 5
Vendez des messages vidéo personnalisés pour la soirée d'ouverture, envoyés par les comédiens aux proches des donateurs. Fixez des prix simples (15 $/30 $/50 $) et envoyez-les par courriel après le spectacle.
Idea 6
Organisez un "marathon de lecture de textes" de 24 heures en ligne. Les donateurs s'engagent à verser une contribution horaire (de 10 à 50 dollars) pendant que votre équipe lit des pièces de théâtre classiques. Diffusez en direct et partagez l'évolution des dons.
Le mardi de la générosité : des sous-titres sociaux pour les théâtres et les centres d'arts du spectacle
