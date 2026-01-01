‍Idea 1

🎭 Spotlight Sponsor Challenge

Les entreprises locales parrainent des acteurs individuels pour un montant compris entre 100 et 500 dollars. Créez des cartes de parrainage simples avec des photos et des biographies. Les donateurs savent exactement qui ils soutiennent tout en finançant votre prochaine production.

‍Idea 2

🎟️ Siège vide, cœur plein

Vendez des "tickets" pour les sièges vides aux personnes qui ne peuvent pas assister à l'événement mais qui veulent le soutenir. Fixez différents niveaux de prix (25 $/50 $/100 $) et partagez des photos de la salle "pleine".

‍Idea 3

🌟 Vente aux enchères d'expériences en coulisse

Mettez aux enchères des expériences uniques : visites des coulisses, dîners avec les acteurs ou droits de dénomination des accessoires. Utilisez des prix d'achat immédiat pour simplifier les enchères et collecter des fonds pour les costumes ou l'équipement.

‍Idea 4

🎪 Choisissez votre impact

Créez un "fonds de programme" où 25 dollars couvrent les ateliers pour les jeunes, 75 dollars les pièces de costume et 150 dollars une répétition complète. Montrez les progrès en direct et laissez les donateurs choisir leur niveau d'impact.

‍Idea 5

🎬 Messages de la soirée d'ouverture

Vendez des messages vidéo personnalisés pour la soirée d'ouverture, envoyés par les comédiens aux proches des donateurs. Fixez des prix simples (15 $/30 $/50 $) et envoyez-les par courriel après le spectacle.

‍Idea 6

📚 Marathon des arts

Organisez un "marathon de lecture de textes" de 24 heures en ligne. Les donateurs s'engagent à verser une contribution horaire (de 10 à 50 dollars) pendant que votre équipe lit des pièces de théâtre classiques. Diffusez en direct et partagez l'évolution des dons.