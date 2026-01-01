Modèles du mardi de la générosité pour les théâtres et les centres d'arts du spectacle

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar soutienne vos productions, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de théâtres et de centres d'arts du spectacle, lui font confiance.

Modèles de courriels pour le Mardi de la Donation - Théâtres et centres d'arts de la scène

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre communauté théâtrale a besoin de vous ce mardi 🎭 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne visant à offrir des représentations théâtrales à 200 élèves défavorisés dans le cadre de notre programme de sensibilisation communautaire. Chaque don précoce nous aide à atteindre cet objectif et montre à ces jeunes que les arts sont pour tout le monde. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos programmes - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Soyez l'un des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre premier don crée une dynamique et inspire d'autres donateurs. Merci de croire au pouvoir du théâtre vivant. - L'équipe de [Nom du théâtre
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Your theater gift changes lives today 🎭 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to bring live theater to 200 underserved students through our community outreach program. Your donation can help provide: - **$25** — transportation for one student to attend a performance - **$75** — workshop materials for a full classroom of young actors - **$150** — a complete theater experience for one student (show + workshop + mentorship) **100% of your donation goes to our programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us reach 200 students →]({{donation_link}}) Together, we can show young people that the arts are for everyone. – The [Theater Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🎭 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 4 850 $** **Grâce à votre générosité, 127 étudiants défavorisés** ont maintenant accès à des expériences théâtrales en direct - transport, ateliers et mentorat. Voici ce qui rend cette initiative encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 243 $ en frais** - assez pour financer le transport de 9 étudiants supplémentaires pour qu'ils puissent assister à des spectacles. *Un donateur nous a dit : "Voir ces enfants s'illuminer pendant l'atelier m'a rappelé pourquoi les arts sont importants pour tout le monde". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des photos de nos premiers ateliers pour étudiants le mois prochain. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom du théâtre]**
Copier le contenu
COPIE !

Le mardi de la générosité : des sous-titres sociaux pour les théâtres et les centres d'arts du spectacle

modèle 1

🎭 **C'est le Mardi de la générosité** - et ce soir, votre don peut changer la vie d'un jeune. Nous collectons des fonds pour permettre à 200 élèves défavorisés d'assister à des représentations théâtrales dans le cadre de notre programme de sensibilisation communautaire. **[Insérer le lien de don]** Votre don permet : 💙 **25$** = le transport d'un élève pour assister à son premier spectacle 75 $** = matériel d'atelier pour une classe entière 💙 **150$** = expérience théâtrale complète (spectacle + atelier + mentorat) Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons montrer à ces jeunes que les arts sont pour tout le monde. **[Insérer le lien de donation]** 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🎭 Notre théâtre a besoin de VOUS pour que le rideau continue de se lever. Nous collectons des fonds pour ramener des spectacles en direct dans notre communauté - parce que l'art guérit, inspire et nous rassemble. [Insérer le lien de don] 25 $ = costumes pour un jeune acteur 50 $ = éclairage d'une scène entière 100 $ = une bourse complète pour un camp de théâtre Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement à notre scène - pas de frais, pas de coupures, juste un impact pur pour les arts. Votre soutien de ce soir signifie l'ovation de demain. Prêt à faire partie de la magie ? 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons 8 000 dollars pour que le théâtre en direct reste accessible dans notre communauté. [Insérer le lien de donation] Aujourd'hui, nous finançons des bourses d'études, des programmes pour les jeunes et des spectacles communautaires gratuits qui donnent vie à des histoires pour tout le monde. - 50 $ = matériel pour les costumes d'une production étudiante - 150 $ = fournitures d'atelier pour notre programme d'art dramatique pour les jeunes - 500 $ = parrainage d'un spectacle communautaire gratuit pour les familles locales Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la scène - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui rend la magie du théâtre possible tout au long de l'année. Si notre mission de rendre les arts accessibles résonne - partagez, donnez, ou laissez un mot ci-dessous 🎭 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les théâtres et les centres d'arts du spectacle

‍Idea 1

🎭 Spotlight Sponsor Challenge

Les entreprises locales parrainent des acteurs individuels pour un montant compris entre 100 et 500 dollars. Créez des cartes de parrainage simples avec des photos et des biographies. Les donateurs savent exactement qui ils soutiennent tout en finançant votre prochaine production.

‍Idea 2

🎟️ Siège vide, cœur plein

Vendez des "tickets" pour les sièges vides aux personnes qui ne peuvent pas assister à l'événement mais qui veulent le soutenir. Fixez différents niveaux de prix (25 $/50 $/100 $) et partagez des photos de la salle "pleine".

‍Idea 3

🌟 Vente aux enchères d'expériences en coulisse

Mettez aux enchères des expériences uniques : visites des coulisses, dîners avec les acteurs ou droits de dénomination des accessoires. Utilisez des prix d'achat immédiat pour simplifier les enchères et collecter des fonds pour les costumes ou l'équipement.

‍Idea 4

🎪 Choisissez votre impact

Créez un "fonds de programme" où 25 dollars couvrent les ateliers pour les jeunes, 75 dollars les pièces de costume et 150 dollars une répétition complète. Montrez les progrès en direct et laissez les donateurs choisir leur niveau d'impact.

‍Idea 5

🎬 Messages de la soirée d'ouverture

Vendez des messages vidéo personnalisés pour la soirée d'ouverture, envoyés par les comédiens aux proches des donateurs. Fixez des prix simples (15 $/30 $/50 $) et envoyez-les par courriel après le spectacle.

‍Idea 6

📚 Marathon des arts

Organisez un "marathon de lecture de textes" de 24 heures en ligne. Les donateurs s'engagent à verser une contribution horaire (de 10 à 50 dollars) pendant que votre équipe lit des pièces de théâtre classiques. Diffusez en direct et partagez l'évolution des dons.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.