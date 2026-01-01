Modèles de mardi de la générosité pour les équipes de tennis

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de joueurs, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'équipes de tennis, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Équipes de tennis

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien précoce donne le coup d'envoi à quelque chose de spécial 🎾 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se rassemblent autour de causes qui comptent. Nous lançons une campagne pour fournir de l'équipement de tennis et du temps de jeu à 25 enfants qui n'ont pas les moyens de jouer. Chaque don précoce nous rapproche de la possibilité de donner à plus d'enfants la chance de découvrir leur amour pour le tennis. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux raquettes, aux balles et aux frais de court - et non aux frais de carte de crédit ou aux plates-formes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à rendre le tennis accessible à tous les enfants. Merci de croire en ce que nous construisons ensemble. - La famille Tennis Teams
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift puts rackets in kids' hands 🎾 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide tennis equipment and court time for 25 kids who can't afford to play. Every donation gets us closer to giving more children the chance to discover their love for the game. Your donation can help provide: - **$25** — a starter racket for one child - **$75** — court time for a full week of lessons - **$150** — complete equipment set (racket, shoes, and gear) **100% of your donation goes to rackets, balls, and court fees** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a kid fall in love with tennis today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 kids the chance to serve, rally, and discover what they're capable of. – The Tennis Teams family
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🎾 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 200 $** **Grâce à votre générosité, 18 enfants ont maintenant accès à de l'équipement de tennis et à des courts de tennis. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 160 $ en frais** - assez pour financer des raquettes de départ pour 6 enfants supplémentaires. *Un parent nous a dit : "Voir ma fille prendre une raquette pour la première fois m'a rappelé pourquoi la communauté est si importante". [Suivez-nous sur Instagram](https://instagram.com/tennisteams) pour voir ces enfants en action - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **La famille Tennis Teams
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de tennis

modèle 1

🎾 **C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre don peut changer la vie d'un enfant. Nous collectons des fonds pour fournir de l'équipement de tennis et du temps de jeu à 25 enfants qui n'ont pas les moyens de jouer. **[Insérer le lien de don]** Votre don peut aider à fournir : 💙 **25$** = une raquette de départ pour un enfant 75$** = du temps de jeu pour une semaine complète de leçons 💙 **150$** = un équipement complet (raquette, chaussures et matériel) Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance les raquettes, les balles et le temps de jeu. Ensemble, nous pouvons donner à 25 enfants la chance de servir, de rallier et de découvrir ce dont ils sont capables. **[Insérer le lien de donation]** Merci de croire en ce que nous construisons 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🎾 Notre programme de tennis a besoin de nouveaux équipements et de temps de jeu pour que les enfants continuent à jouer et à grandir. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouvelles balles de tennis pour un mois 50 $ = Location d'un court pour les séances d'entraînement 100 $ = Raquette pour un joueur dans le besoin Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 💙 Chaque service, chaque match, chaque percée commence par votre soutien. Vous êtes prêt à nous aider pour ce mardi de la générosité ? [Insérer le lien de donation] Merci de croire en nos joueurs ! 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous offrons des opportunités aux enfants qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Nous collectons 3 000 dollars pour offrir des leçons de tennis gratuites et de l'équipement aux jeunes défavorisés de notre communauté. Votre impact : - 50 $ = raquette + leçons pour un enfant - 150 $ = saison complète pour un jeune joueur - 300 $ = temps de jeu pour une équipe entière Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar est directement utilisé pour permettre aux enfants d'aller sur le terrain - et non pour payer des frais de traitement. Le tennis enseigne la discipline, la confiance et le travail d'équipe. Mais l'accès ne devrait pas dépendre du code postal. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 🎾 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les équipes de tennis

‍Idea 1

🎾 Ace Your Impact Challenge (Défi de l'impact)

🎾 Défi Ace Your Impact Les joueurs s'engagent à faire des dons pour chaque as servi pendant les matchs. Fixez des objectifs d'équipe, suivez les progrès en direct et célébrez les victoires ensemble tout en finançant l'équipement ou le temps passé sur le terrain.

‍Idea 2

🏆 Rallye pour la collecte de raquettes

🏆 Rallye pour la collecte de raquettes Laissez les supporters sponsoriser l'équipement à différents niveaux : 25 $ pour les poignées, 75 $ pour les raquettes, 150 $ pour l'équipement complet. Montrez les progrès en direct et organisez un tournoi de remerciement.

‍Idea 3

⚡ Match Point Moments

⚡ Moments de match Vendez des "moments de parrainage" pendant les tournois - points de jeu, sets ou matchs. Les donateurs sont mis à l'honneur tout en finançant l'entraînement, les déplacements ou les bourses d'études des joueurs.

‍Idea 4

🎯 Court Time Challenge

🎯 Court Time Challenge Les supporters sponsorisent des heures d'entraînement à différents tarifs : 15 $/heure en semaine, 25 $/heure le week-end. Suivez les progrès en direct et célébrez les étapes importantes avec des photos d'équipe.

‍Idea 5

📱 Le don par texto pour le tennis

📱 Tennis Text-to-Donate Mettez en place des codes de texte simples pour faire des dons rapides pendant les matchs. Les parents envoient par SMS "SERVE25" pour donner 25 $ pour des balles neuves ou "NET50" pour l'entretien des courts.

‍Idea 6

🏅 Membres du Cercle des champions

Adhésion au Cercle des champions Créez des niveaux de soutien annuel : 100 $ pour l'enfant de la balle, 250 $ pour le juge de ligne, 500 $ pour le directeur de tournoi. Les membres reçoivent des mises à jour sur l'équipe et des places prioritaires pour les tournois.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.