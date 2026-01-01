‍Idea 1

🎾 Ace Your Impact Challenge (Défi de l'impact)

🎾 Défi Ace Your Impact Les joueurs s'engagent à faire des dons pour chaque as servi pendant les matchs. Fixez des objectifs d'équipe, suivez les progrès en direct et célébrez les victoires ensemble tout en finançant l'équipement ou le temps passé sur le terrain.

‍Idea 2

🏆 Rallye pour la collecte de raquettes

🏆 Rallye pour la collecte de raquettes Laissez les supporters sponsoriser l'équipement à différents niveaux : 25 $ pour les poignées, 75 $ pour les raquettes, 150 $ pour l'équipement complet. Montrez les progrès en direct et organisez un tournoi de remerciement.

‍Idea 3

⚡ Match Point Moments

⚡ Moments de match Vendez des "moments de parrainage" pendant les tournois - points de jeu, sets ou matchs. Les donateurs sont mis à l'honneur tout en finançant l'entraînement, les déplacements ou les bourses d'études des joueurs.

‍Idea 4

🎯 Court Time Challenge

🎯 Court Time Challenge Les supporters sponsorisent des heures d'entraînement à différents tarifs : 15 $/heure en semaine, 25 $/heure le week-end. Suivez les progrès en direct et célébrez les étapes importantes avec des photos d'équipe.

‍Idea 5

📱 Le don par texto pour le tennis

📱 Tennis Text-to-Donate Mettez en place des codes de texte simples pour faire des dons rapides pendant les matchs. Les parents envoient par SMS "SERVE25" pour donner 25 $ pour des balles neuves ou "NET50" pour l'entretien des courts.

‍Idea 6

🏅 Membres du Cercle des champions

Adhésion au Cercle des champions Créez des niveaux de soutien annuel : 100 $ pour l'enfant de la balle, 250 $ pour le juge de ligne, 500 $ pour le directeur de tournoi. Les membres reçoivent des mises à jour sur l'équipe et des places prioritaires pour les tournois.