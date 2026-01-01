modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et nous comblons le fossé numérique pour les familles qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour fournir des ordinateurs portables remis à neuf et une formation à la culture numérique à des communautés mal desservies. Votre impact : - 50 $ = assistance technique pour une famille - 200 $ = ordinateur portable remis à neuf avec logiciels - 500 $ = atelier de compétences numériques pour 20 personnes Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar est directement affecté à la réduction du fossé technologique - et non aux frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a rendu cela possible. Si la réduction du fossé numérique vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙 #GivingTuesday