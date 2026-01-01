Votre don précoce pourrait réduire la fracture numérique pour 25 familles 💻
**Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité** - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus.
Nous lançons une campagne pour fournir à 25 familles des ordinateurs remis à neuf, un accès à Internet et une formation à la culture numérique. **Chaque don précoce nous rapproche de la réduction de la fracture numérique dans notre communauté.
Et grâce à Zeffy, **100% de votre don va directement aux programmes d'accès à la technologie** - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes.
Faites partiedes 10 premiers donateurs à lancer la campagne →****
Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que l'équité numérique est possible.
Merci de croire que tout le monde mérite d'avoir accès à la technologie.
