Modèles pour le mardi de la générosité

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide un plus grand nombre de personnes à accéder à la technologie, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'organisations de la société civile, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi des dons - Technology Access Initiatives

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait réduire la fracture numérique pour 25 familles 💻 **Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité** - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir à 25 familles des ordinateurs remis à neuf, un accès à Internet et une formation à la culture numérique. **Chaque don précoce nous rapproche de la réduction de la fracture numérique dans notre communauté. Et grâce à Zeffy, **100% de votre don va directement aux programmes d'accès à la technologie** - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partiedes 10 premiers donateurs à lancer la campagne →**** Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que l'équité numérique est possible. Merci de croire que tout le monde mérite d'avoir accès à la technologie. - L'équipe de [Nom de l'organisme
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 25 families get connected 💻 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 25 families with refurbished computers, internet access, and digital literacy training. **Every gift today brings us closer to closing the digital divide in our community.** Your donation can help provide: - **$50** — one month of internet access for a family - **$125** — digital literacy training for one adult - **$300** — a complete setup: refurbished computer + internet + training **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. **[Help a family get connected today →]({{donation_link}})** Together, we can ensure that everyone has the tools they need to thrive in our digital world. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💻 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 7 850 $**. **Grâce à votre générosité, 18 familles ont désormais accès à des ordinateurs remis à neuf, à des connexions Internet et à une formation à la littératie numérique. Voici ce qui rend cette action encore plus efficace : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 393 $ de frais** - de quoi financer l'accès à Internet de 7 familles supplémentaires. *Un donateur nous a dit : "Savoir que 100 % de mon don sert à réduire la fracture numérique me donne envie de donner encore plus". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces familles se connecter - nous partagerons leurs histoires au fur et à mesure. Avec gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Mardi de la générosité Légendes sociales pour

modèle 1

C'est le mardi de la générosité 💙 et les familles de notre communauté attendent toujours un accès numérique. **Nous collectons des fonds pour fournir à 25 familles des ordinateurs remis à neuf, un accès à Internet et une formation à la littératie numérique. [Insérer le lien de donation] Votre don aujourd'hui fait une réelle différence : **50 $** = un mois d'accès à Internet **125 $** = formation à l'alphabétisation numérique pour un adulte **300$** = installation complète (ordinateur + internet + formation) Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance les programmes d'accès à la technologie. Ensemble, nous pouvons réduire la fracture numérique. 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 💻 Aujourd'hui, nous comblons le fossé numérique - un appareil à la fois. Notre objectif : 2 500 dollars pour remettre des ordinateurs portables remis à neuf entre les mains des élèves qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] 25 $ = kit de réparation d'ordinateur portable 50 $ = licences de logiciels pour 5 élèves 100 $ = installation complète d'un ordinateur portable pour une famille Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100% de chaque dollar va directement à la connexion des enfants avec la technologie. Chaque élève mérite une chance d'apprendre, de créer et de s'épanouir en ligne. Aidez-nous à y parvenir dès aujourd'hui. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et nous comblons le fossé numérique pour les familles qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour fournir des ordinateurs portables remis à neuf et une formation à la culture numérique à des communautés mal desservies. Votre impact : - 50 $ = assistance technique pour une famille - 200 $ = ordinateur portable remis à neuf avec logiciels - 500 $ = atelier de compétences numériques pour 20 personnes Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar est directement affecté à la réduction du fossé technologique - et non aux frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a rendu cela possible. Si la réduction du fossé numérique vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes pour le mardi de la charité

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
