‍Idea 1

🕯️ Un héritage à faire fructifier

Les membres parrainent des bougies commémoratives ou des honneurs de la Torah pour un montant de 18 à 180 dollars. Créez une page de don simple avec des options de dédicace. Les fonds soutiennent les programmes pour la jeunesse tout en honorant les êtres chers.

‍Idea 2

📚 Sponsor-a-Seat

Laissez les donateurs "acheter" des places pour les familles dans le besoin pendant les fêtes de fin d'année (niveaux de 50 à 250 dollars). Suivez les progrès réalisés grâce à un compteur en temps réel. Construire une communauté tout en s'assurant que tout le monde peut prier ensemble.

‍Idea 3

🍯 Sweet Traditions Drive

Vendre des challahs faits maison, du miel ou des kits de Shabbat à emporter. Établissez des tarifs simples, collectez les commandes en ligne et coordonnez les boulangers bénévoles. Les fonds soutiennent naturellement les programmes de la synagogue.

‍Idea 4

🎓 Parrainer l'apprentissage juif

Les donateurs financent des bourses d'études dans les écoles hébraïques à hauteur de 36, 72 ou 180 dollars. Créez une page de campagne simple indiquant le nombre d'enfants à soutenir. Construit l'éducation juive tout en aidant les familles à payer les frais de scolarité.

‍Idea 5

🏠 Club mensuel de la Mitzvah

Les membres s'engagent à verser des montants mensuels (18 $/36 $/54 $) pour financer les besoins courants de la synagogue, tels que les services publics, l'entretien ou la programmation. Les dons récurrents avec suivi des progrès permettent d'obtenir un soutien régulier.

‍Idea 6

🔨 Appel d'offres pour le Fonds de construction

Organisez une vente aux enchères virtuelle ou en personne proposant des services aux membres, des produits faits maison ou des dons d'entreprises locales. Utilisez des niveaux d'enchères simples et une caisse rapide pour financer les améliorations du bâtiment.