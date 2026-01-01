Modèles de mardi de la générosité pour les synagogues

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide la communauté de votre synagogue, sans travail supplémentaire.

Votre premier don pourrait inspirer 50 autres personnes à l'occasion du Mardi de la générosité 🕊️ Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à renforcer la communauté de notre synagogue en finançant la participation de 25 familles aux fêtes de fin d'année, en veillant à ce que personne ne soit exclu en raison de difficultés financières. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté au soutien de notre communauté - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne et aidez-nous à prendre de l'élan pour mardi. Votre don précoce montre aux autres que notre communauté est solidaire. Merci de participer à cette œuvre sacrée. - L'équipe de [nom de la synagogue Donnez tôt et inspirez les autres →
Today is Giving Tuesday — help 25 families celebrate together 🕊️ **It's Giving Tuesday** — and today, your gift helps ensure no family is turned away from our High Holiday celebrations. We're raising funds to support 25 families' participation in our sacred traditions, removing financial barriers that keep community members from joining us during the most meaningful times of year. Your donation can provide: - **$50** — High Holiday prayer book and materials for one family - **$120** — Full holiday meal sponsorship for a family of four - **$250** — Complete High Holiday participation for one family **100% of your donation goes directly to supporting our community** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help families celebrate together →]({{donation_link}}) Together, we can ensure every member of our synagogue family has a place at our table during the High Holidays. – The [Synagogue Name] Team
Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🕊️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 6 250 $**. **Dix-huit familles ont désormais accès aux célébrations des fêtes de fin d'année - livres de prières, repas de fête et participation significative à nos traditions sacrées. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 312 $ de frais**, ce qui est suffisant pour financer le matériel de fêtes pour 6 familles supplémentaires. *Un membre de la communauté nous a dit : "Le fait de savoir que chaque dollar servait directement à aider les familles a donné à mon don une signification encore plus grande". [Suivez-nous sur Facebook] (https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous vous ferons part de la façon dont les familles préparent déjà les vacances ensemble. Avec toute notre gratitude, L'équipe de **[Nom de la synagogue]**
**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, nous veillons à ce qu'aucune famille ne manque les célébrations des fêtes de fin d'année en raison de difficultés financières. 🕯️ Nous collectons des fonds pour permettre à 25 familles de participer à nos traditions sacrées, en supprimant les obstacles qui empêchent les membres de la communauté de se joindre à nous pendant les périodes les plus significatives de l'année. [Insérer le lien de don] Votre don permet : **50$** = Livre de prières et matériel pour les fêtes de fin d'année pour une famille **120 $** = parrainage d'un repas de fête complet pour une famille de quatre personnes **250 $** = Participation complète aux fêtes de fin d'année pour une famille Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance notre soutien à la communauté. Aidez-nous à construire une synagogue où chacun a sa place. 💙 #GivingTuesday
C'est le mardi de la générosité ! 🕊️ Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour que les portes de notre synagogue restent ouvertes et que notre communauté reste forte - des dîners de shabbat à l'école hébraïque, des célébrations du cycle de vie à l'aide aux familles dans le besoin. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : 💙 36 $ = dîner de shabbat pour une famille 72 $ = un mois de matériel scolaire pour l'école hébraïque 180 $ = célébration des fêtes de fin d'année pour l'ensemble de notre communauté Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à notre mission - aucun frais n'est prélevé, aucun centime n'est perdu. Votre don intégral renforce notre communauté sacrée. Merci de faire partie de notre famille synagogale. Ensemble, nous construisons quelque chose de beau. 💙 #GivingTuesday
C'est le mardi de la générosité et notre communauté synagogale se mobilise pour ce qui compte le plus : soutenir les familles en situation de crise. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer l'aide d'urgence aux fidèles confrontés à des difficultés inattendues - perte d'emploi, factures médicales, instabilité du logement. Votre impact : - 50 $ = aide à l'épicerie pour une semaine - 150 $ = aide pour les services publics pendant un mois - 500 $ = aide d'urgence au loyer Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux familles dans le besoin - sans frais de traitement. Nous sommes reconnaissants du cœur et de la générosité de notre communauté. Si notre mission résonne, merci de partager ou de faire un don ci-dessous 💙 #GivingTuesday
🕯️ Un héritage à faire fructifier

Les membres parrainent des bougies commémoratives ou des honneurs de la Torah pour un montant de 18 à 180 dollars. Créez une page de don simple avec des options de dédicace. Les fonds soutiennent les programmes pour la jeunesse tout en honorant les êtres chers.

📚 Sponsor-a-Seat

Laissez les donateurs "acheter" des places pour les familles dans le besoin pendant les fêtes de fin d'année (niveaux de 50 à 250 dollars). Suivez les progrès réalisés grâce à un compteur en temps réel. Construire une communauté tout en s'assurant que tout le monde peut prier ensemble.

🍯 Sweet Traditions Drive

Vendre des challahs faits maison, du miel ou des kits de Shabbat à emporter. Établissez des tarifs simples, collectez les commandes en ligne et coordonnez les boulangers bénévoles. Les fonds soutiennent naturellement les programmes de la synagogue.

🎓 Parrainer l'apprentissage juif

Les donateurs financent des bourses d'études dans les écoles hébraïques à hauteur de 36, 72 ou 180 dollars. Créez une page de campagne simple indiquant le nombre d'enfants à soutenir. Construit l'éducation juive tout en aidant les familles à payer les frais de scolarité.

🏠 Club mensuel de la Mitzvah

Les membres s'engagent à verser des montants mensuels (18 $/36 $/54 $) pour financer les besoins courants de la synagogue, tels que les services publics, l'entretien ou la programmation. Les dons récurrents avec suivi des progrès permettent d'obtenir un soutien régulier.

🔨 Appel d'offres pour le Fonds de construction

Organisez une vente aux enchères virtuelle ou en personne proposant des services aux membres, des produits faits maison ou des dons d'entreprises locales. Utilisez des niveaux d'enchères simples et une caisse rapide pour financer les améliorations du bâtiment.

