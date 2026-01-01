Modèles de mardi de la générosité pour les équipes de natation

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de nageurs, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'équipes de natation, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Équipes de natation

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien précoce fait toute la différence 🏊‍♀️ Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui leur tiennent à cœur. Nous lançons une campagne pour fournir du matériel de natation et des heures de piscine à 25 enfants qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'inscription à l'équipe. Chaque don précoce nous rapproche de l'objectif qui consiste à faire en sorte qu'aucun enfant ne soit privé de la confiance et de la communauté que procure le fait de faire partie de notre équipe. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté au matériel de natation, à la location de piscine et à l'entraînement - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres familles qu'elles ne sont pas seules à soutenir ces enfants. Merci de croire en ce que nous construisons ensemble. - L'équipe d'entraîneurs de [Nom de l'équipe
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 25 kids dive in 🏊‍♀️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide swim gear and pool time for 25 kids who can't afford team fees. Every child deserves the confidence and community that comes with being part of our team. Your donation can help provide: - **$30** — goggles and swim cap for one swimmer - **$75** — team suit and training gear - **$150** — a month of pool time for one child **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a child find their place on our team →]({{donation_link}}) Together, we can make sure no kid sits on the sidelines because of cost. – The [Team Name] Coaching Staff
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏊‍♀️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 750 $** **18 nageurs** ont maintenant l'équipement et le temps de piscine dont ils ont besoin pour faire partie de notre équipe - aucun enfant n'est laissé sur la touche à cause du coût. Voici ce qui rend ce projet encore plus puissant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer des lunettes et des bonnets de bain pour 6 enfants de plus. *Un parent nous a dit : "Voir ces enfants s'illuminer lorsqu'ils ont reçu leur tenue d'équipe m'a rappelé pourquoi la communauté est si importante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces nageurs en action - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **[Nom de l'équipe] Équipe d'entraîneurs**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de natation

modèle 1

🏊‍♀️ **C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, nous nous engageons pour les enfants qui méritent une place dans notre équipe. Nous collectons des fonds pour fournir du matériel de natation et du temps de piscine à 25 enfants qui ne peuvent pas payer les frais d'inscription à l'équipe. Chaque enfant mérite la confiance qui vient avec le fait de faire partie de quelque chose de plus grand. **[Insérer le lien de don]** Votre don fait une réelle différence : 💙 **30$** = lunettes et bonnet de bain pour un nageur 💙 **75$** = combinaison d'équipe et équipement d'entraînement 💙 **150$** = un mois de piscine pour un enfant Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance l'équipement de natation, pas les frais de plateforme. Aidez-nous à faire en sorte qu'aucun enfant ne reste sur la touche à cause du coût. 💙 **[Insérer le lien de donation]** #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🏊‍♀️ Nos nageurs s'entraînent dur, mais ils ne devraient pas avoir à collecter plus de fonds. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour acheter de nouvelles cordes de couloir et du matériel de chronométrage afin que notre équipe reste compétitive. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouveaux tremplins pour l'entraînement 🏊‍♂️ 50 $ = Location de couloirs de piscine pour les entraînements supplémentaires 100 $ = Équipement d'échauffement de l'équipe pour les rencontres Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don va directement à nos nageurs et à leurs rêves. Chaque coup compte. Chaque dollar compte. Aidez-nous à faire des vagues cette saison ! 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et notre équipe de natation se lance dans la collecte de 3 000 dollars pour financer de nouveaux équipements de couloir et des bourses d'études pour les entraîneurs. [Insérer le lien de don] Nous collectons des fonds pour que notre piscine reste accessible à tous les enfants qui souhaitent apprendre, participer à des compétitions et s'épanouir grâce à la natation. Répartition de l'impact : - 50 $ = entretien des cordes des couloirs pour un mois - 150 $ = bourse d'entraînement pour un nageur - 500 $ = nouveaux blocs de départ Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à nos nageurs - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de nos entraîneurs bénévoles et de notre équipe de parents qui rendent cela possible. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les équipes de natation

‍Idea 1

🏊 Parrainage d'un nageur

🏊 Parrainage d'un nageur Les supporters "adoptent" un nageur pour la saison. Fixer les niveaux de dons (25 $ pour l'équipement d'entraînement, 75 $ pour les frais de compétition, 150 $ pour le soutien complet). Partager les histoires des nageurs et les mises à jour des progrès tout au long de la campagne.

‍Idea 2

⏱️ Laps for Impact Challenge (en anglais)

⏱️ Le défi de l'impact Les nageurs enregistrent des tours d'entraînement ; les sponsors s'engagent par tour ou donnent des montants forfaitaires. Des compteurs en direct indiquent le nombre total de tours effectués et les fonds collectés pour l'achat d'équipement ou les déplacements.

‍Idea 3

🎯 Liste de souhaits pour l'équipement de la piscine

Liste de souhaits pour l'équipement de piscine Créez des objectifs de financement spécifiques (200 $ pour les tremplins, 500 $ pour les cordes des couloirs, 1 000 $ pour le système de chronométrage). Les donateurs choisissent ce qu'ils veulent financer et voient exactement comment leur don aide l'équipe.

‍Idea 4

🏆 Championship Fund Challenge

🏆 Défi du fonds de championnat Fixer un objectif pour l'équipe (2 500 $ pour les déplacements à la compétition d'État). Les nageurs gagnent des "points" en recrutant des donateurs - 25 $ = 1 point, 100 $ = 5 points. Les meilleurs collecteurs de fonds gagnent des équipements d'équipe.

‍Idea 5

🎪 Swim-a-Thon Spectacle

🎪 Spectacle de natation-o-thon Organisez un événement communautaire amusant au cours duquel les nageurs font des courses de relais tandis que les familles font un don pour chaque tour de piste effectué. Ajoutez des camions de nourriture et des ventes de marchandises d'équipe pour obtenir des fonds supplémentaires.

‍Idea 6

💙 Magasin de l'esprit d'équipe

💙 Boutique Esprit d'équipe Créez une boutique en ligne pour vendre des articles portant la marque de l'équipe (maillots, bouteilles d'eau, serviettes). Fixez des prix avec des dons intégrés - un maillot à 30 dollars permet de verser 10 dollars au fonds de l'équipe.

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
