‍Idea 1

🏊 Parrainage d'un nageur

🏊 Parrainage d'un nageur Les supporters "adoptent" un nageur pour la saison. Fixer les niveaux de dons (25 $ pour l'équipement d'entraînement, 75 $ pour les frais de compétition, 150 $ pour le soutien complet). Partager les histoires des nageurs et les mises à jour des progrès tout au long de la campagne.

‍Idea 2

⏱️ Laps for Impact Challenge (en anglais)

⏱️ Le défi de l'impact Les nageurs enregistrent des tours d'entraînement ; les sponsors s'engagent par tour ou donnent des montants forfaitaires. Des compteurs en direct indiquent le nombre total de tours effectués et les fonds collectés pour l'achat d'équipement ou les déplacements.

‍Idea 3

🎯 Liste de souhaits pour l'équipement de la piscine

Liste de souhaits pour l'équipement de piscine Créez des objectifs de financement spécifiques (200 $ pour les tremplins, 500 $ pour les cordes des couloirs, 1 000 $ pour le système de chronométrage). Les donateurs choisissent ce qu'ils veulent financer et voient exactement comment leur don aide l'équipe.

‍Idea 4

🏆 Championship Fund Challenge

🏆 Défi du fonds de championnat Fixer un objectif pour l'équipe (2 500 $ pour les déplacements à la compétition d'État). Les nageurs gagnent des "points" en recrutant des donateurs - 25 $ = 1 point, 100 $ = 5 points. Les meilleurs collecteurs de fonds gagnent des équipements d'équipe.

‍Idea 5

🎪 Swim-a-Thon Spectacle

🎪 Spectacle de natation-o-thon Organisez un événement communautaire amusant au cours duquel les nageurs font des courses de relais tandis que les familles font un don pour chaque tour de piste effectué. Ajoutez des camions de nourriture et des ventes de marchandises d'équipe pour obtenir des fonds supplémentaires.

‍Idea 6

💙 Magasin de l'esprit d'équipe

💙 Boutique Esprit d'équipe Créez une boutique en ligne pour vendre des articles portant la marque de l'équipe (maillots, bouteilles d'eau, serviettes). Fixez des prix avec des dons intégrés - un maillot à 30 dollars permet de verser 10 dollars au fonds de l'équipe.