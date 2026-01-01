Idée 1

💌 Messages d'espoir

Les sympathisants partagent un message d'espoir sur votre page de don. Pour chaque message, un sponsor donne 10 dollars (jusqu'à 2 500 dollars), ce qui permet de financer les heures d'ouverture de la ligne d'urgence tout en diffusant de l'encouragement.

Idée 2

🎒 Kits de sauvetage

Laissez les donateurs financer des kits de soutien complets (25 $ pour le plan de sécurité, 75 $ pour les ressources familiales, 150 $ pour la formation des conseillers). Montrez les progrès réalisés en direct et organisez une journée d'emballage facultative pour les bénévoles.

Idée 3

🎨 Vente aux enchères d'histoires de force

Organisez une vente aux enchères "Histoires de force" pendant 24 heures. Les survivants partagent des œuvres d'art, de l'artisanat ou des services à des prix d'achat immédiat. Chaque achat permet de financer des programmes de prévention.

Idée 4

🚶 Défi de la Marche de l'espoir

Créer un défi virtuel "Walk for Hope". Les participants comptabilisent les pas et les kilomètres parcourus pendant 30 jours, en partageant leurs progrès sur les réseaux sociaux. Les sponsors s'engagent pour chaque kilomètre parcouru, ce qui permet de financer une formation à l'intervention en cas de crise.

Idée 5

🕯️ La lumière dans l'obscurité

Organisez une collecte de fonds sous forme de bougies "Lumière dans l'obscurité". Vendez des bougies commémoratives/honoratives (15-50 $) avec des messages personnalisés. Afficher les noms lors d'une veillée communautaire, financer des groupes de soutien tout au long de l'année.

Idée 6

🍽️ Lifeline Lunch Drive

Organisez un "déjeuner ligne de vie", une collecte de pair à pair. Les sympathisants organisent de petits rassemblements au cours desquels ils partagent leur mission autour d'un repas. Chaque hôte recueille des dons, ce qui permet de financer des programmes de prévention.