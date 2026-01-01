Modèles de mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à sauver des vies, sans travail supplémentaire.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Suicide Prevention Nonprofits

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Mardi est le jour où nous sauvons des vies ensemble 💙 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour de causes qui sauvent des vies. Nous lançons une campagne pour apporter une aide d'urgence à 75 personnes dans les moments les plus sombres. Chaque don précoce rapproche l'espoir d'une personne qui en a le plus besoin. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à notre ligne d'assistance téléphonique et à nos programmes de soutien - et non aux frais de carte de crédit ou aux plates-formes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que l'espoir est possible. Merci de participer à ce travail qui sauve des vies. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Your Giving Tuesday gift saves lives today 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide crisis support for 75 people in their darkest moments. Every gift brings hope closer to someone who needs it most. Your donation can help provide: - **$25** — one crisis hotline session - **$75** — three days of follow-up support - **$150** — a full week of crisis intervention services **100% of your donation goes to our crisis hotline and support programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of someone's lifeline today →]({{donation_link}}) Together, we can help 75 people find hope in their darkest hour. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 750 $** **50 personnes** ont maintenant accès à des services de soutien en cas de crise et à des services d'assistance téléphonique - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer 7 sessions supplémentaires de la ligne d'écoute téléphonique. *Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque quelqu'un a le plus besoin d'espoir. [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre don peut être la bouée de sauvetage de quelqu'un. 💙 Nous collectons des fonds pour fournir un soutien de crise à 75 personnes dans leurs moments les plus sombres. Chaque don rapproche l'espoir de la personne qui en a le plus besoin. [Insérer le lien de don] Votre don peut aider à fournir : **25 $** = une séance d'assistance téléphonique en cas de crise **50 $** = deux jours de soutien de suivi **100 $** = une semaine complète d'intervention en cas de crise Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement à notre ligne d'écoute téléphonique - pas de frais, pas de coupures. L'intégralité de votre don finance l'espoir. Ensemble, nous pouvons aider 75 personnes à trouver la lumière dans leurs heures les plus sombres. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 💙 Et en ce moment même, une personne de notre communauté a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Nous collectons aujourd'hui des fonds pour notre ligne d'assistance téléphonique en cas de crise - la ligne de vie qui répond lorsque l'espoir semble impossible. [Insérer le lien de don] 25 $ = Une heure de conseil en cas de crise 50 $ = Matériel de formation pour un nouveau bénévole 100 $ = Une semaine d'assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar que vous donnez sert directement à sauver des vies. Votre soutien aujourd'hui pourrait être la voix que quelqu'un a désespérément besoin d'entendre. Merci de croire en l'espoir 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous nous mobilisons pour un adulte sur cinq confronté à une crise de santé mentale. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer notre ligne d'écoute téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et nos groupes de soutien par les pairs. Votre impact : - 25 $ = une séance d'intervention d'urgence - 100 $ = un mois de thérapie de groupe pour une personne dans le besoin - 250 $ = formation d'un nouveau conseiller bénévole Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, afin que chaque dollar serve directement à sauver des vies - et non à payer des frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe, qui est présente au moment le plus important. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide

Idée 1

💌 Messages d'espoir

Les sympathisants partagent un message d'espoir sur votre page de don. Pour chaque message, un sponsor donne 10 dollars (jusqu'à 2 500 dollars), ce qui permet de financer les heures d'ouverture de la ligne d'urgence tout en diffusant de l'encouragement.

Idée 2

🎒 Kits de sauvetage

Laissez les donateurs financer des kits de soutien complets (25 $ pour le plan de sécurité, 75 $ pour les ressources familiales, 150 $ pour la formation des conseillers). Montrez les progrès réalisés en direct et organisez une journée d'emballage facultative pour les bénévoles.

Idée 3

🎨 Vente aux enchères d'histoires de force

Organisez une vente aux enchères "Histoires de force" pendant 24 heures. Les survivants partagent des œuvres d'art, de l'artisanat ou des services à des prix d'achat immédiat. Chaque achat permet de financer des programmes de prévention.

Idée 4

🚶 Défi de la Marche de l'espoir

Créer un défi virtuel "Walk for Hope". Les participants comptabilisent les pas et les kilomètres parcourus pendant 30 jours, en partageant leurs progrès sur les réseaux sociaux. Les sponsors s'engagent pour chaque kilomètre parcouru, ce qui permet de financer une formation à l'intervention en cas de crise.

Idée 5

🕯️ La lumière dans l'obscurité

Organisez une collecte de fonds sous forme de bougies "Lumière dans l'obscurité". Vendez des bougies commémoratives/honoratives (15-50 $) avec des messages personnalisés. Afficher les noms lors d'une veillée communautaire, financer des groupes de soutien tout au long de l'année.

Idée 6

🍽️ Lifeline Lunch Drive

Organisez un "déjeuner ligne de vie", une collecte de pair à pair. Les sympathisants organisent de petits rassemblements au cours desquels ils partagent leur mission autour d'un repas. Chaque hôte recueille des dons, ce qui permet de financer des programmes de prévention.

