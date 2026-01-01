Modèles de mardi des dons pour les programmes de traitement de la toxicomanie

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Programmes de traitement de la toxicomanie

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait tout changer ce mardi 💙 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir à 30 personnes en rétablissement des séances de conseil d'urgence et un soutien par les pairs lorsqu'elles en ont le plus besoin. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes de rétablissement - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres que le soutien à la guérison est important. Merci de croire en une seconde chance. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisme
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is the day — your gift saves lives 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 30 people in recovery with emergency counseling sessions and peer support when they need it most. Your donation can help provide: - **$35** — one emergency counseling session - **$85** — a week of peer support group meetings - **$200** — a full month of recovery support services **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of someone's recovery journey →]({{donation_link}}) Together, we can help 30 people access the support they need to heal. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 2 850 $** **Grâce à votre générosité, 18 personnes en rétablissement** ont maintenant accès à des séances de counseling d'urgence et au soutien de leurs pairs. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 143 $ en frais** - assez pour financer 4 séances de conseil supplémentaires pour les personnes qui en ont le plus besoin. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsqu'elle se mobilise autour de la guérison". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Le mardi des légendes sociales pour les programmes de traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre soutien peut sauver des vies. 💙 Nous collectons des fonds pour fournir à **30 personnes en rétablissement** des séances de conseil d'urgence et un soutien par les pairs lorsqu'elles en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : **35 $** = une séance de counseling d'urgence **85 $** = une semaine de réunions du groupe de soutien par les pairs **200 $** = un mois complet de services de soutien au rétablissement Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - **votre don complet finance les programmes de rétablissement.** Le rétablissement est possible. Le rétablissement est possible. Votre soutien le rend réel. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 💙 Et la guérison n'attend pas le moment idéal. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour notre programme de soutien d'urgence - qui aide les gens à accéder aux traitements lorsqu'ils en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] 25 $ = Assistance téléphonique en cas de crise pour une personne 50 $ = Transport vers le traitement pour une personne prête à commencer son rétablissement 100 $ = Hébergement d'urgence pour 3 nuits pendant la désintoxication Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance le rétablissement, pas les coûts de la plateforme. Chaque personne mérite une chance de guérison. Votre soutien aujourd'hui pourrait être le point tournant de quelqu'un. Merci de croire aux secondes chances 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et nous nous mobilisons pour un Américain sur dix qui lutte contre la toxicomanie et n'a pas accès à un traitement. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des services de soutien au rétablissement pour les familles de notre communauté. - 50 $ = une semaine de séances de thérapie de groupe - 150 $ = hébergement d'urgence pour une personne en début de rétablissement - 300 $ = accueil et évaluation complets Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement au rétablissement - et non aux frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend la guérison possible. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un message ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les programmes de traitement de la toxicomanie

Idée 1

🌱 Parrainage d'étapes de la guérison

🌱 Parrainage d'étapes de rétablissement
Les supporters parrainent des étapes de rétablissement (25 $ pour 30 jours, 50 $ pour 90 jours, 100 $ pour 1 an). Partagez des messages de célébration anonymes et montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre votre objectif de financement.

Idée 2

Campagne des kits de l'espoir

Campagne des kits de l'espoir
Les donateurs peuvent financer des kits de soutien au rétablissement à différents niveaux : 30 dollars pour les besoins de base, 75 dollars pour le kit de bien-être, 150 dollars pour le kit de soutien complet. Suivez les dons en direct et organisez une journée de bénévolat facultative pour préparer les kits.

Idée 3

💪 Vente aux enchères d'histoires de force

💪 Stories of Strength Auction
Collecter des articles/services auprès d'entreprises locales. Organiser une vente aux enchères en ligne de 24 heures avec un prix d'achat immédiat. Chaque enchère permet de financer les programmes de traitement tout en créant des liens avec la communauté.

Idée 4

🎯 Sober Buddy Challenge (Défi des amis sobres)

🎯 Sober Buddy Challenge
Les sympathisants s'engagent à verser 1 à 5 dollars par jour de sobriété. Fixez des objectifs sur 30 jours, partagez des mises à jour anonymes sur vos progrès et célébrez ensemble les étapes importantes tout en finançant des programmes de traitement.

Idée 5

📱 La campagne "Text-a-Lifeline" (texte en ligne)

📱 Text-a-Lifeline Drive
Les donateurs financent l'aide en cas de crise à raison de 10 $ par réponse textuelle, 50 $ par appel téléphonique, 100 $ par séance en personne. Affichez le compteur d'impact en direct lorsque les fonds débloquent de l'aide en temps réel.

Idée 6

🏠 Parrainage d'un espace de sécurité

🏠 Parrainage d'espaces sécurisés
Permettre aux supporters de parrainer les éléments essentiels de l'environnement de rétablissement : 25 $ pour la literie, 75 $ pour les fournitures de cuisine, 200 $ pour les meubles. Suivez les dons en direct et organisez une journée de bénévolat pour l'installation de l'espace optionnel.

