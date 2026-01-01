Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de personnes en rétablissement, sans travail supplémentaire.
Idée 1
🌱 Parrainage d'étapes de rétablissement
Les supporters parrainent des étapes de rétablissement (25 $ pour 30 jours, 50 $ pour 90 jours, 100 $ pour 1 an). Partagez des messages de célébration anonymes et montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre votre objectif de financement.
Idée 2
Campagne des kits de l'espoir
Les donateurs peuvent financer des kits de soutien au rétablissement à différents niveaux : 30 dollars pour les besoins de base, 75 dollars pour le kit de bien-être, 150 dollars pour le kit de soutien complet. Suivez les dons en direct et organisez une journée de bénévolat facultative pour préparer les kits.
Idée 3
💪 Stories of Strength Auction
Collecter des articles/services auprès d'entreprises locales. Organiser une vente aux enchères en ligne de 24 heures avec un prix d'achat immédiat. Chaque enchère permet de financer les programmes de traitement tout en créant des liens avec la communauté.
Idée 4
🎯 Sober Buddy Challenge
Les sympathisants s'engagent à verser 1 à 5 dollars par jour de sobriété. Fixez des objectifs sur 30 jours, partagez des mises à jour anonymes sur vos progrès et célébrez ensemble les étapes importantes tout en finançant des programmes de traitement.
Idée 5
📱 Text-a-Lifeline Drive
Les donateurs financent l'aide en cas de crise à raison de 10 $ par réponse textuelle, 50 $ par appel téléphonique, 100 $ par séance en personne. Affichez le compteur d'impact en direct lorsque les fonds débloquent de l'aide en temps réel.
Idée 6
🏠 Parrainage d'espaces sécurisés
Permettre aux supporters de parrainer les éléments essentiels de l'environnement de rétablissement : 25 $ pour la literie, 75 $ pour les fournitures de cuisine, 200 $ pour les meubles. Suivez les dons en direct et organisez une journée de bénévolat pour l'installation de l'espace optionnel.
Le mardi des légendes sociales pour les programmes de traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie
