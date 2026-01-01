Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'étudiants à étudier à l'étranger, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants parrainent l'expérience culturelle d'un étudiant à l'étranger (niveaux 25 $/50 $/100 $). Partagez des histoires vraies et des photos d'anciens participants. Suivez l'évolution du financement en direct sur la page de votre campagne.
Idée 2
Créer des colis pour les étudiants qui étudient à l'étranger. Les donateurs financent des kits pré-fabriqués (30 $ pour le mal du pays, 75 $ pour le fonds d'urgence, 150 $ pour le kit de soutien complet). Organiser une fête d'emballage.
Idée 3
Les étudiants à l'étranger partagent quotidiennement des photos/vidéos de leur expérience. Les soutiens s'engagent pour chaque post (2 à 5 $ chacun) avec un plafond de financement. Célébrez le voyage tout en collectant des fonds.
Idée 4
Organisez une vente aux enchères virtuelle "Culture Shock" où les étudiants à l'étranger font don d'articles locaux uniques. Fixez des prix d'achat immédiat (15 à 100 dollars) et laissez les supporters enchérir. Installation facile, participation mondiale.
Idée 5
Les étudiants créent des profils de "Study Buddy" qui partagent leur expérience à l'étranger. Les sympathisants "adoptent" un étudiant pour 40 dollars par mois, finançant ainsi l'essentiel tout en établissant des liens personnels par le biais de mises à jour.
Idée 6
Lancez un défi "Miles for Dreams" où les supporters s'engagent pour chaque kilomètre parcouru par les étudiants à l'étranger. Suivez collectivement l'évolution de la situation sur votre page de campagne et fixez un plafond de financement (500 à 2000 dollars).
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les programmes d'études à l'étranger
