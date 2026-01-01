Modèles de mardi de la charité pour les programmes d'études à l'étranger

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'étudiants à étudier à l'étranger, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de programmes d'études à l'étranger, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Study Abroad Programs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait tout changer pour nos étudiants ✈️ Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour envoyer 25 étudiants vivre des expériences d'études à l'étranger qui changeront leur vie cette année. Chaque don anticipé nous rapproche de l'ouverture de portes qui, autrement, resteraient fermées. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux bourses d'études des étudiants - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que l'éducation transformatrice vaut la peine d'être investie. Merci de croire au potentiel de nos élèves. Ensemble, nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisme
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's your chance to send a student abroad ✈️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to send 25 students on life-changing study abroad experiences this year. Every donation opens doors that might otherwise stay closed. Your gift today can provide: - **$50** — application fee support for one student - **$150** — visa and documentation assistance - **$500** — partial scholarship toward program costs **100% of your donation goes to student scholarships** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help send a student abroad today →]({{donation_link}}) Together, we're opening the world to students who deserve every opportunity to grow. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité ✈️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 15 étudiants** ont désormais accès à des expériences d'études à l'étranger qui changeront leur vie. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour couvrir la documentation de visa pour un étudiant supplémentaire. *Un donateur nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point ces opportunités peuvent être transformatrices pour les jeunes". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que nos étudiants se préparent pour leurs aventures à l'étranger. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les programmes d'études à l'étranger

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre don ouvre des portes au monde entier. 🌍 Nous collectons des fonds pour envoyer 25 étudiants vivre des expériences d'études à l'étranger qui changeront leur vie cette année. Chaque don fait tomber les barrières qui empêchent les rêves de se réaliser. [Insérer le lien de donation] Votre impact aujourd'hui : **50$** = prise en charge des frais de dossier pour un étudiant **150 $** = aide à l'obtention du visa et de la documentation **500 $** = bourse partielle pour couvrir les frais du programme Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don finance des bourses d'études, et non les coûts de la plateforme. Ensemble, nous ouvrons le monde à des étudiants qui méritent d'avoir toutes les chances de s'épanouir. Merci de croire en leur potentiel 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! ✈️ Aidez-nous à envoyer des étudiants méritants à l'étranger pour changer leur vie à jamais. [Insérer le lien de donation] Votre don ouvre des portes : 25 $ = frais de demande de passeport 100 $ = traitement du visa 500 $ = bourse de vol Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement aux bourses d'études - aucun frais n'est prélevé. Chaque étudiant mérite de voir le monde. Aidez-nous à y parvenir dès aujourd'hui. #GivingTuesday 💙
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous collectons 8 000 dollars pour permettre à 20 étudiants de vivre des expériences d'études à l'étranger qui changeront leur vie. [Insérer le lien de donation] Chaque dollar finance des bourses d'études pour des étudiants qui n'auraient pas la possibilité d'élargir leur vision du monde et de nouer des relations internationales. - 50 $ = prise en charge des frais de dossier pour un étudiant - 200 $ = prise en charge des frais de visa et de documentation - 400 $ = un mois de programme d'immersion culturelle Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux bourses d'études - et non aux frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend l'éducation internationale accessible. Si l'élimination des barrières à l'expérience internationale résonne - partager, faire un don, ou laisser une note ci-dessous 🌍. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les programmes d'études à l'étranger

Idée 1

🌍 Parrainer un voyage

Les sympathisants parrainent l'expérience culturelle d'un étudiant à l'étranger (niveaux 25 $/50 $/100 $). Partagez des histoires vraies et des photos d'anciens participants. Suivez l'évolution du financement en direct sur la page de votre campagne.

Idée 2

📦 Collecte de colis de soins

Créer des colis pour les étudiants qui étudient à l'étranger. Les donateurs financent des kits pré-fabriqués (30 $ pour le mal du pays, 75 $ pour le fonds d'urgence, 150 $ pour le kit de soutien complet). Organiser une fête d'emballage.

Idée 3

📸 Histoires de l'étranger

Les étudiants à l'étranger partagent quotidiennement des photos/vidéos de leur expérience. Les soutiens s'engagent pour chaque post (2 à 5 $ chacun) avec un plafond de financement. Célébrez le voyage tout en collectant des fonds.

Idée 4

🎨 Culture Shock Auction

Organisez une vente aux enchères virtuelle "Culture Shock" où les étudiants à l'étranger font don d'articles locaux uniques. Fixez des prix d'achat immédiat (15 à 100 dollars) et laissez les supporters enchérir. Installation facile, participation mondiale.

Idée 5

👥 Adoptez un élève

Les étudiants créent des profils de "Study Buddy" qui partagent leur expérience à l'étranger. Les sympathisants "adoptent" un étudiant pour 40 dollars par mois, finançant ainsi l'essentiel tout en établissant des liens personnels par le biais de mises à jour.

Idée 6

✈️ Des kilomètres pour des rêves

Lancez un défi "Miles for Dreams" où les supporters s'engagent pour chaque kilomètre parcouru par les étudiants à l'étranger. Suivez collectivement l'évolution de la situation sur votre page de campagne et fixez un plafond de financement (500 à 2000 dollars).

