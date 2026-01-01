Modèles de mardi de la charité pour les clubs d'étudiants

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à la mission de votre club, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Clubs d'étudiants

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

La campagne de votre club étudiant commence mardi 🎓 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne pour financer des ateliers et des activités de leadership pour 75 membres de clubs d'étudiants cette année. Chaque don précoce nous aide à atteindre cet objectif plus rapidement. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes étudiants - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de plateforme. Soyez l'un des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à avoir un impact. Merci de croire au développement du leadership étudiant. - L'équipe de [Nom de l'organisme
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

It's Giving Tuesday — your gift powers student leaders 🎓 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide leadership workshops and activities for 75 student club members this year. Your donation helps build the next generation of leaders on campus. Your gift can provide: - **$25** — workshop materials for one student leader - **$50** — a full leadership training session for 5 students - **$100** — mentorship program access for 10 club members **100% of your donation goes to student programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help develop 75 student leaders today →]({{donation_link}}) Together, we can empower students to lead with confidence and create lasting change on campus. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🎓 **Merci de faire partie de quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total collecté : 3 750 $** 75 membres de clubs étudiants ont désormais accès à des ateliers de leadership et à des programmes de mentorat - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer le matériel d'atelier pour 7 leaders étudiants supplémentaires. *Un donateur nous a dit : "Voir des étudiants assumer des rôles de leadership me rappelle pourquoi il est si important d'investir dans la prochaine génération". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces futurs leaders en action - le meilleur est à venir. Avec toute notre gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Mardi de la générosité : légendes sociales pour les clubs d'étudiants

modèle 1

**C'est le mardi des dons** - et votre soutien peut tout changer pour les étudiants leaders sur le campus. 💙 Nous collectons des fonds pour offrir des ateliers et des activités de leadership à 75 membres de clubs d'étudiants cette année. Ces programmes renforcent la confiance, les compétences et les liens durables. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **25$** = matériel d'atelier pour un étudiant leader **50 $** = formation complète au leadership pour 5 étudiants **100$** = accès au programme de mentorat pour 10 membres du club Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes pour étudiants - pas de frais, pas de coupures. L'intégralité de votre don finance la mission. Aidez-nous à développer la prochaine génération de leaders sur le campus dès aujourd'hui. 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🎓 Notre club étudiant collecte des fonds pour soutenir [programme/initiative spécifique] qui a un impact direct sur notre communauté universitaire. [Insérer le lien de don] Chaque don fait la différence : 💙 25 $ = fournitures pour un atelier 50 $ = matériel pour un projet semestriel 100 $ = programmation d'un événement pour 20 étudiants Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à notre mission - aucun frais n'est prélevé, de sorte que votre don complet finance ce qui compte le plus. Votre soutien nous aide à créer des opportunités, à construire une communauté et à apporter un réel changement sur le campus. Merci de croire en ce que nous faisons ! 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons 3 000 dollars pour financer des ateliers de leadership pour les clubs d'étudiants de notre communauté. [Insérer le lien de donation] Aujourd'hui, nous donnons à la prochaine génération d'acteurs du changement les moyens d'acquérir des compétences qui dureront toute une vie. - 25 $ = matériel d'atelier pour un dirigeant étudiant - 100 $ = formation complète au leadership pour un dirigeant de club - 500 $ = programme de mentorat pour un semestre entier Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la formation des leaders de demain - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite mais puissante équipe qui a rendu cela possible. Si le développement du leadership étudiant résonne avec vous - partagez, faites un don, ou laissez une note ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les clubs d'étudiants

Idée 1

🎓 Parrainage d'un compagnon d'étude

🎓 Parrainage d'un camarade d'études Associez des donateurs à des étudiants spécifiques pour un soutien semestriel. 50 $ pour les manuels, 150 $ pour les frais de laboratoire, 300 $ pour un kit semestriel complet. Partagez des mises à jour sur les progrès réalisés et des notes de remerciement.

Idée 2

🏆 Défi du championnat des clubs

🏆 Championnat des clubs Créez une compétition amicale entre les groupes d'étudiants. Fixez des objectifs de collecte de fonds par équipe, suivez les progrès en direct et célébrez les victoires. Le gagnant obtient une reconnaissance et un financement pour son prochain grand projet.

Idée 3

📚 Vente aux enchères des compétences pour les bourses d'études

📚 Vente aux enchères de compétences pour des bourses d'études Des étudiants proposent des services de tutorat, d'assistance technique ou de création. Les donateurs enchérissent sur les sessions, ce qui permet de financer des bourses tout en mettant les étudiants en contact avec des mentors. Les enchères en ligne sont très simples.

Idée 4

🎒 Collecte de colis de soins sur le campus

🎒 Campagne de collecte de colis de soins sur le campus Les étudiants dressent des listes de souhaits pour les kits de survie de la semaine des examens. Les donateurs parrainent des articles (10 $ pour les collations, 25 $ pour les fournitures, 50 $ pour la trousse complète). Suivi des progrès en direct et organisation d'une fête d'emballage.

Idée 5

💡 Nuit des pitchs de l'innovation

💡 Nuit des pitchs de l'innovation Les clubs d'étudiants présentent leurs grandes idées aux donateurs de la communauté. Fixer des objectifs de financement par projet, laisser les supporters voter avec des dollars. Les gagnants reçoivent des fonds de démarrage pour la mise en œuvre.

Idée 6

🌟 Pleins feux sur les témoignages d'étudiants

🌟 Témoignages d'étudiants Partagez les histoires hebdomadaires des membres du club qui ont un impact. Les donateurs versent 20 dollars par histoire pour financer les activités du semestre suivant. Simple, personnel, il permet d'obtenir un soutien continu.

