Idée 1

🎓 Parrainage d'un compagnon d'étude

🎓 Parrainage d'un camarade d'études Associez des donateurs à des étudiants spécifiques pour un soutien semestriel. 50 $ pour les manuels, 150 $ pour les frais de laboratoire, 300 $ pour un kit semestriel complet. Partagez des mises à jour sur les progrès réalisés et des notes de remerciement.

Idée 2

🏆 Défi du championnat des clubs

🏆 Championnat des clubs Créez une compétition amicale entre les groupes d'étudiants. Fixez des objectifs de collecte de fonds par équipe, suivez les progrès en direct et célébrez les victoires. Le gagnant obtient une reconnaissance et un financement pour son prochain grand projet.

Idée 3

📚 Vente aux enchères des compétences pour les bourses d'études

📚 Vente aux enchères de compétences pour des bourses d'études Des étudiants proposent des services de tutorat, d'assistance technique ou de création. Les donateurs enchérissent sur les sessions, ce qui permet de financer des bourses tout en mettant les étudiants en contact avec des mentors. Les enchères en ligne sont très simples.

Idée 4

🎒 Collecte de colis de soins sur le campus

🎒 Campagne de collecte de colis de soins sur le campus Les étudiants dressent des listes de souhaits pour les kits de survie de la semaine des examens. Les donateurs parrainent des articles (10 $ pour les collations, 25 $ pour les fournitures, 50 $ pour la trousse complète). Suivi des progrès en direct et organisation d'une fête d'emballage.

Idée 5

💡 Nuit des pitchs de l'innovation

💡 Nuit des pitchs de l'innovation Les clubs d'étudiants présentent leurs grandes idées aux donateurs de la communauté. Fixer des objectifs de financement par projet, laisser les supporters voter avec des dollars. Les gagnants reçoivent des fonds de démarrage pour la mise en œuvre.

Idée 6

🌟 Pleins feux sur les témoignages d'étudiants

🌟 Témoignages d'étudiants Partagez les histoires hebdomadaires des membres du club qui ont un impact. Les donateurs versent 20 dollars par histoire pour financer les activités du semestre suivant. Simple, personnel, il permet d'obtenir un soutien continu.