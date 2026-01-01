Idée 1

💻 Parrainage du Code-a-Thon

Les donateurs parrainent des heures de codage à raison de 10 $ chacune. Suivez les progrès en direct sur la page de votre campagne au fur et à mesure que les élèves apprennent. Chaque heure financée = de réelles compétences en STEM développées.

Idée 2

🔬 Construire un laboratoire en voiture

Laissez les donateurs construire des kits complets pour les salles de classe : 25 $ pour les fournitures, 75 $ pour la robotique, 150 $ pour le matériel de laboratoire. Montrez ce que chaque niveau permet aux élèves de découvrir.

Idée 3

🏆 STEM Showcase Challenge

Les étudiants présentent leurs projets lors d'une exposition en ligne de 24 heures. Les supporters votent en faisant des dons (de 5 à 50 dollars). Les gagnants sont mis en avant, et tout le monde reçoit un financement pour le matériel du semestre suivant.

Idée 4

🤝 STEM Mentor Match

Créez un "STEM Mentor Match" où les supporters sponsorisent des sessions de mentorat individuelles à 30 $ chacune. Les étudiants sont associés à des professionnels de l'industrie pour des conseils en matière de codage, d'ingénierie ou de sciences.

Idée 5

🚀 Fonds pour les innovateurs du futur

Lancer le "Fonds des innovateurs du futur" avec des dons échelonnés : 20 dollars couvrent le matériel de l'atelier, 50 dollars financent les sorties sur le terrain, 100 dollars financent les frais d'inscription au concours. Montrer en direct les progrès réalisés pour atteindre chaque objectif.

Idée 6

🎓 Vente aux enchères de compétences techniques

Organisez une "vente aux enchères de compétences techniques" au cours de laquelle des étudiants proposent aux donateurs de leur enseigner les bases du codage, de l'impression 3D ou de la robotique. Les donateurs font une offre de 25 à 100 dollars pour des leçons personnalisées tout en finançant les programmes.