Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'étudiants à découvrir les STIM, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les donateurs parrainent des heures de codage à raison de 10 $ chacune. Suivez les progrès en direct sur la page de votre campagne au fur et à mesure que les élèves apprennent. Chaque heure financée = de réelles compétences en STEM développées.
Idée 2
Laissez les donateurs construire des kits complets pour les salles de classe : 25 $ pour les fournitures, 75 $ pour la robotique, 150 $ pour le matériel de laboratoire. Montrez ce que chaque niveau permet aux élèves de découvrir.
Idée 3
Les étudiants présentent leurs projets lors d'une exposition en ligne de 24 heures. Les supporters votent en faisant des dons (de 5 à 50 dollars). Les gagnants sont mis en avant, et tout le monde reçoit un financement pour le matériel du semestre suivant.
Idée 4
Créez un "STEM Mentor Match" où les supporters sponsorisent des sessions de mentorat individuelles à 30 $ chacune. Les étudiants sont associés à des professionnels de l'industrie pour des conseils en matière de codage, d'ingénierie ou de sciences.
Idée 5
Lancer le "Fonds des innovateurs du futur" avec des dons échelonnés : 20 dollars couvrent le matériel de l'atelier, 50 dollars financent les sorties sur le terrain, 100 dollars financent les frais d'inscription au concours. Montrer en direct les progrès réalisés pour atteindre chaque objectif.
Idée 6
Organisez une "vente aux enchères de compétences techniques" au cours de laquelle des étudiants proposent aux donateurs de leur enseigner les bases du codage, de l'impression 3D ou de la robotique. Les donateurs font une offre de 25 à 100 dollars pour des leçons personnalisées tout en finançant les programmes.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les programmes d'éducation aux STIM
