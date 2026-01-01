Modèles du mardi de la générosité pour les programmes d'éducation aux STIM

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'étudiants à découvrir les STIM, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Programmes d'éducation STEM

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait déclencher quelque chose d'extraordinaire 🚀 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour apporter un apprentissage STEM pratique à 75 enfants qui n'y auraient pas accès autrement. Il s'agit de kits de robotique, d'ateliers de codage et d'expériences réelles qui éveillent la curiosité. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux fournitures et aux programmes STEM - et non aux frais de plateforme ou de traitement. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à atteindre tous les enfants. Merci de croire au pouvoir de l'éducation aux STIM. - L'équipe [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your STEM gift sparks curiosity 🔬 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to bring hands-on STEM learning to 75 kids who wouldn't otherwise have access. Think robotics kits, coding workshops, and real experiments that spark curiosity. Your donation can help provide: - **$25** — supplies for one coding workshop session - **$75** — a complete robotics kit for hands-on learning - **$150** — a full month of STEM programming for one child **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help spark the next generation of innovators →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 kids the chance to discover their potential through STEM. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🧬 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total collecté : 3 750 $** **50 enfants** ont maintenant accès à des programmes STEM pratiques - kits de robotique, ateliers de codage et expériences réelles qui éveillent la curiosité. Voici ce qui rend cette initiative encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer 7 sessions supplémentaires d'ateliers de codage. *Un parent nous a dit : "Voir ma fille s'illuminer lorsque son robot a bougé pour la première fois - c'est à cela que ressemble la communauté". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces jeunes innovateurs en action - les meilleures découvertes sont encore à venir. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les programmes d'éducation aux STIM

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre don peut susciter la prochaine génération d'innovateurs ! 🚀 Nous collectons des fonds pour apporter un apprentissage STEM pratique à 75 enfants qui n'y auraient pas accès autrement. Pensez à des kits de robotique, des ateliers de codage et des expériences réelles qui éveillent la curiosité. **[Insérer le lien de donation]** Votre don peut fournir : **25$** = fournitures pour une session d'atelier de codage **75 $** = un kit complet de robotique pour un apprentissage pratique **150$** = un mois complet de programmation STEM pour un enfant Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100% va directement aux fournitures et aux programmes STEM. Aidez-nous à donner à 75 enfants la chance de découvrir leur potentiel grâce aux STIM. Chaque futur ingénieur, programmeur et scientifique commence par la curiosité. **[Insérer le lien de don]** 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🚀 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour apporter un apprentissage STEM pratique à 200 enfants de plus cette année - des camps de codage, des kits de robotique et des expériences scientifiques qui éveillent la curiosité. [Insérer le lien de donation] Votre impact : 💻 25 $ = fournitures de codage pour un élève 50 $ = kit de robotique pour une classe 100 $ = bourse complète pour un camp STEM Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance la mission. 100% va directement à l'inspiration de la prochaine génération d'innovateurs. Chaque enfant mérite de se voir comme un scientifique, un ingénieur ou un créateur. Aidez-nous à y parvenir dès aujourd'hui. [Insérer le lien de don] Merci de croire en nos futurs résolveurs de problèmes 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous engageons pour la prochaine génération d'innovateurs et de résolveurs de problèmes. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour développer nos programmes STEM pratiques destinés aux élèves défavorisés de notre communauté. Votre impact : - 50 $ = atelier de codage pour un élève - 150 $ = kit de robotique pour un semestre complet - 300 $ = visite d'entreprises technologiques locales Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à l'inspiration des jeunes esprits - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre équipe de choc qui a atteint plus de 200 étudiants cette année. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un message ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Campagnes du mardi de la générosité Idées pour les programmes d'éducation aux STIM

Idée 1

💻 Parrainage du Code-a-Thon

Les donateurs parrainent des heures de codage à raison de 10 $ chacune. Suivez les progrès en direct sur la page de votre campagne au fur et à mesure que les élèves apprennent. Chaque heure financée = de réelles compétences en STEM développées.

Idée 2

🔬 Construire un laboratoire en voiture

Laissez les donateurs construire des kits complets pour les salles de classe : 25 $ pour les fournitures, 75 $ pour la robotique, 150 $ pour le matériel de laboratoire. Montrez ce que chaque niveau permet aux élèves de découvrir.

Idée 3

🏆 STEM Showcase Challenge

Les étudiants présentent leurs projets lors d'une exposition en ligne de 24 heures. Les supporters votent en faisant des dons (de 5 à 50 dollars). Les gagnants sont mis en avant, et tout le monde reçoit un financement pour le matériel du semestre suivant.

Idée 4

🤝 STEM Mentor Match

Créez un "STEM Mentor Match" où les supporters sponsorisent des sessions de mentorat individuelles à 30 $ chacune. Les étudiants sont associés à des professionnels de l'industrie pour des conseils en matière de codage, d'ingénierie ou de sciences.

Idée 5

🚀 Fonds pour les innovateurs du futur

Lancer le "Fonds des innovateurs du futur" avec des dons échelonnés : 20 dollars couvrent le matériel de l'atelier, 50 dollars financent les sorties sur le terrain, 100 dollars financent les frais d'inscription au concours. Montrer en direct les progrès réalisés pour atteindre chaque objectif.

Idée 6

🎓 Vente aux enchères de compétences techniques

Organisez une "vente aux enchères de compétences techniques" au cours de laquelle des étudiants proposent aux donateurs de leur enseigner les bases du codage, de l'impression 3D ou de la robotique. Les donateurs font une offre de 25 à 100 dollars pour des leçons personnalisées tout en finançant les programmes.

