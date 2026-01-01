modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et notre ligue sportive pour les jeunes s'engage pour les enfants qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer l'équipement et les frais de participation à la ligue de 30 enfants de la région dont les familles n'ont pas les moyens de payer le coût total de leur participation. Voici l'impact de votre don : - 25 $ = crampons et chaussettes pour un joueur - 100 $ = inscription à une saison complète pour un enfant dans le besoin - 250 $ = ensemble complet d'uniformes et d'équipement Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar que vous donnez est directement utilisé pour permettre aux enfants d'aller sur le terrain, et non pour payer des frais de traitement. Le sport enseigne la résilience, le travail d'équipe et la confiance en soi. Aucun enfant ne devrait en être privé pour des raisons de coût. Nous sommes reconnaissants à nos entraîneurs bénévoles et à notre conseil d'administration qui rendent tout cela possible. Si le développement de la jeunesse par le sport vous touche, partagez, faites un don ou parlez-nous d'un jeune athlète que vous connaissez ci-dessous 🏆 #GivingTuesday