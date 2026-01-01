Modèles de mardi de la générosité pour les équipes sportives, les ligues et les clubs

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'équipes, de ligues et de clubs sportifs, lui font confiance.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Équipes, ligues et clubs sportifs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Le jour du match le plus important de votre équipe arrive 🏆 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne pour fournir de nouveaux équipements et des possibilités d'entraînement à 25 jeunes athlètes qui n'ont pas les moyens de payer les frais de ligue. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos programmes - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à rendre le sport accessible. Merci de croire en ce que nous construisons ensemble. - L'équipe
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Game time: Your Giving Tuesday gift changes everything 🏆 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new equipment and training opportunities for 25 young athletes who can't afford league fees. Every gift gets us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$35** — a new pair of cleats for one athlete - **$85** — full practice gear (jersey, shorts, socks) - **$200** — equipment package plus a month of training **100% of your donation goes to our programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. **[Help a young athlete get in the game →]({{donation_link}})** Together, we can make sure every kid has a shot at being part of the team. – The Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏆 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 200 $** 18 jeunes athlètes ont maintenant accès à de nouveaux équipements et à des possibilités d'entraînement - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 160 $ en frais** - assez pour financer des crampons pour 4 enfants supplémentaires. *Un parent nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous rassemblons autour de nos enfants". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces athlètes en action - la saison ne fait que commencer. Avec gratitude, **L'équipe
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes sportives, les ligues et les clubs

modèle 1

🏆 C'est le mardi de la générosité - et chaque jeune athlète mérite une chance de jouer. Nous collectons des fonds pour fournir de l'équipement et de l'entraînement à 25 enfants qui n'ont pas les moyens de payer les frais de ligue. **[Insérer le lien de don]** Votre don fait une réelle différence : 💙 **$35** = nouveaux crampons pour un athlète 85$** = équipement d'entraînement complet (maillot, short, chaussettes) **200$** = ensemble d'équipement + mois d'entraînement Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Aidez-nous à faire en sorte que chaque enfant puisse faire partie de l'équipe 💙 **[Insérer le lien de don]** #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🏆 Notre équipe a besoin de nouveaux équipements pour que les enfants continuent à jouer et à grandir. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour les maillots, les ballons et l'entretien des terrains. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouveaux cônes d'entraînement pour les exercices 50 $ = Bouteilles d'eau pour l'équipe pour la saison 100 $ = Sac d'équipement pour garder l'équipement organisé Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement aux enfants et à leur développement sur le terrain. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui nous aide à former des champions, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. Merci de croire en notre équipe ! 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et notre ligue sportive pour les jeunes s'engage pour les enfants qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer l'équipement et les frais de participation à la ligue de 30 enfants de la région dont les familles n'ont pas les moyens de payer le coût total de leur participation. Voici l'impact de votre don : - 25 $ = crampons et chaussettes pour un joueur - 100 $ = inscription à une saison complète pour un enfant dans le besoin - 250 $ = ensemble complet d'uniformes et d'équipement Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar que vous donnez est directement utilisé pour permettre aux enfants d'aller sur le terrain, et non pour payer des frais de traitement. Le sport enseigne la résilience, le travail d'équipe et la confiance en soi. Aucun enfant ne devrait en être privé pour des raisons de coût. Nous sommes reconnaissants à nos entraîneurs bénévoles et à notre conseil d'administration qui rendent tout cela possible. Si le développement de la jeunesse par le sport vous touche, partagez, faites un don ou parlez-nous d'un jeune athlète que vous connaissez ci-dessous 🏆 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les équipes, ligues et clubs sportifs

‍Idea 1

🏆 Campagne de parrainage du championnat

🏆 Campagne de parrainage pour le championnat
Les supporters "parrainent" un joueur pour la saison (25 à 100 dollars). Créez des cartes d'équipe montrant l'histoire et les objectifs de chaque joueur. Suivez les parrainages en direct sur la page de votre campagne.

‍Idea 2

⚽ Campagne "Gear-a-Player

Campagne "Gear-a-Player"
Les donateurs peuvent financer des équipements spécifiques (15 $ pour les crampons, 40 $ pour l'uniforme, 75 $ pour l'équipement complet). Montrez des photos réelles de ce que chaque don permet d'acheter et des joueurs qui en bénéficient le plus.

‍Idea 3

🎯 Collecte de fonds pour le Défi des compétences

🎯 Skills Challenge Fundraiser
Organiser une compétition d'adresse amusante (lancers francs, tirs au but, coups de batte). Les supporters s'engagent pour chaque tentative réussie ou achètent des "tickets de défi" pour participer aux côtés des joueurs.

‍Idea 4

🏃 Team Mile Challenge

🏃 Team Mile Challenge
Les joueurs enregistrent des kilomètres (course à pied, vélo, marche) pendant 30 jours. Les supporters s'engagent pour chaque kilomètre ou donnent des montants fixes. Partagez les progrès hebdomadaires et célébrez les totaux de l'équipe.

‍Idea 5

🎪 Collecte de fonds pour le stage de perfectionnement

🎪 Skills Clinic Fundraiser
Organiser des mini-cliniques où les joueurs enseignent aux plus jeunes les compétences de base. Demandez 20 $ par enfant, y compris des collations et une photo d'équipe. Les parents adorent, les enfants apprennent, des fonds sont collectés.

‍Idea 6

🏅 Campagne du tour de la victoire

Campagne Victory Lap
Fixer des objectifs pour la saison (victoires, tournois, étapes importantes pour l'équipe). Les supporters s'engagent à verser des sommes pour chaque objectif atteint. Célébrer ensemble les réalisations tout en finançant les besoins de la saison suivante.

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
