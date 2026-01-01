Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe, sans travail supplémentaire.
Idea 1
🏆 Campagne de parrainage pour le championnat
Les supporters "parrainent" un joueur pour la saison (25 à 100 dollars). Créez des cartes d'équipe montrant l'histoire et les objectifs de chaque joueur. Suivez les parrainages en direct sur la page de votre campagne.
Idea 2
Campagne "Gear-a-Player"
Les donateurs peuvent financer des équipements spécifiques (15 $ pour les crampons, 40 $ pour l'uniforme, 75 $ pour l'équipement complet). Montrez des photos réelles de ce que chaque don permet d'acheter et des joueurs qui en bénéficient le plus.
Idea 3
🎯 Skills Challenge Fundraiser
Organiser une compétition d'adresse amusante (lancers francs, tirs au but, coups de batte). Les supporters s'engagent pour chaque tentative réussie ou achètent des "tickets de défi" pour participer aux côtés des joueurs.
Idea 4
🏃 Team Mile Challenge
Les joueurs enregistrent des kilomètres (course à pied, vélo, marche) pendant 30 jours. Les supporters s'engagent pour chaque kilomètre ou donnent des montants fixes. Partagez les progrès hebdomadaires et célébrez les totaux de l'équipe.
Idea 5
🎪 Skills Clinic Fundraiser
Organiser des mini-cliniques où les joueurs enseignent aux plus jeunes les compétences de base. Demandez 20 $ par enfant, y compris des collations et une photo d'équipe. Les parents adorent, les enfants apprennent, des fonds sont collectés.
Idea 6
Campagne Victory Lap
Fixer des objectifs pour la saison (victoires, tournois, étapes importantes pour l'équipe). Les supporters s'engagent à verser des sommes pour chaque objectif atteint. Célébrer ensemble les réalisations tout en finançant les besoins de la saison suivante.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes sportives, les ligues et les clubs
modèle 1
modèle 2
modèle 3