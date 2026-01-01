modèle 1 Avant le #GivingTuesday Le plus grand match de votre équipe commence mardi 🏆 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir de l'équipement et des bourses à 25 jeunes athlètes qui n'ont pas les moyens de payer les frais de ligue. Chaque don précoce nous rapproche de l'objectif de maintenir les enfants dans le jeu. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'équipement et aux bourses d'études - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à avoir un impact. Merci de croire en ce que le sport peut faire pour les enfants. - L'équipe Copier le contenu COPIE !

modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday Game day is here — your gift changes everything 🏆 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide equipment and scholarships for 25 young athletes who can't afford league fees. Every gift today keeps another kid in the game. Your donation can help provide: - **$35** — new cleats or protective gear for one player - **$85** — full uniform set (jersey, shorts, socks) - **$200** — one month of league fees and coaching **100% of your donation goes directly to equipment and scholarships** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young athlete stay in the game →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 kids the chance to learn teamwork, build confidence, and discover what they're capable of. – The Team Copier le contenu COPIE !