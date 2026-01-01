Modèles pour les ligues de sports et de loisirs pour le mardi de la générosité

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe, sans travail supplémentaire.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Ligues de sports et de loisirs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Le plus grand match de votre équipe commence mardi 🏆 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir de l'équipement et des bourses à 25 jeunes athlètes qui n'ont pas les moyens de payer les frais de ligue. Chaque don précoce nous rapproche de l'objectif de maintenir les enfants dans le jeu. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'équipement et aux bourses d'études - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous sommes déterminés à avoir un impact. Merci de croire en ce que le sport peut faire pour les enfants. - L'équipe
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Game day is here — your gift changes everything 🏆 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide equipment and scholarships for 25 young athletes who can't afford league fees. Every gift today keeps another kid in the game. Your donation can help provide: - **$35** — new cleats or protective gear for one player - **$85** — full uniform set (jersey, shorts, socks) - **$200** — one month of league fees and coaching **100% of your donation goes directly to equipment and scholarships** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young athlete stay in the game →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 kids the chance to learn teamwork, build confidence, and discover what they're capable of. – The Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏆 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 4 200 $** **18 jeunes athlètes** ont maintenant accès à l'équipement, aux uniformes et aux frais de ligue - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 210 $ en frais** - assez pour financer des crampons et de l'équipement de protection pour 6 joueurs de plus. *Un parent nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque les enfants ont le plus besoin de nous." [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces jeunes athlètes en action - la saison commence bientôt et le meilleur est à venir. Avec gratitude, **L'équipe
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les ligues de sports et de loisirs

modèle 1

**C'est le mardi des dons** - et tous les enfants méritent de jouer. ⚽ Nous collectons des fonds pour fournir de l'équipement et des bourses à 25 jeunes athlètes qui n'ont pas les moyens de payer les frais de ligue. [Insérer le lien de don] Votre don d'aujourd'hui peut aider à fournir : **35$** = nouveaux crampons ou équipement de protection pour un joueur **85 $** = un ensemble complet d'uniformes (maillot, short, chaussettes) **200 $** = un mois de frais de ligue et d'entraînement Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100% va directement au maintien des enfants dans le jeu. Aidez-nous à donner à 25 enfants la chance d'apprendre le travail d'équipe, de prendre confiance en eux et de découvrir ce dont ils sont capables. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! ⚽ Notre ligue de jeunes a besoin de nouveaux équipements et d'entretien des terrains pour permettre à plus de 200 enfants de jouer en toute sécurité cette saison. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouveaux ballons de soccer pour la pratique 🏈 50 $ = Cônes de sécurité et fournitures de premiers soins 100 $ = Peinture des lignes de terrain pour toute la saison Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don est directement affectée au maintien de l'activité physique et de la santé des enfants. Chaque enfant mérite de jouer. Aidez-nous à y parvenir dès aujourd'hui 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons 3 000 dollars pour que les enfants restent actifs et connectés dans notre communauté. [Insérer le lien de don] Aujourd'hui, nous finançons l'équipement, l'entretien des terrains et les bourses d'études pour les familles qui ont besoin de soutien. Chaque dollar reste local. - 25 $ = nouveau ballon de football pour l'entraînement - 75 $ = équipement de terrain pour une saison - 150 $ = bourse d'études complète pour un enfant Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux enfants - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de nos entraîneurs bénévoles et des familles qui rendent cette ligue possible. Si le sport chez les jeunes vous tient à cœur, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous ⚽ #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les ligues de sports et de loisirs

Idée 1

⚽ Campagne "Adoptez un joueur

Les supporters parrainent un joueur pour 25 à 100 dollars. Créez des cartes d'équipe sur lesquelles figure chaque joueur "adopté". Les fonds servent à financer l'équipement, les uniformes ou les bourses d'études, tout en créant des liens personnels.

Idée 2

🎯 Fund-the-Need Drive (campagne de financement)

Fixez des objectifs de dons pour des besoins spécifiques : 50 dollars pour de nouveaux ballons, 200 dollars pour l'entretien du terrain, 500 dollars pour les frais de tournoi. Affichez des barres de progression en direct et célébrez le financement de chaque objectif.

Idée 3

🏃 Défi "Promesses de dons par jeu" (Pledge-per-Play Challenge)

Organisez une journée d'épreuves où les donateurs s'engagent pour un but marqué, un tour de piste effectué ou un panier réussi. Limitez les promesses de dons à des montants raisonnables et transformez l'entraînement en un plaisir de collecter des fonds.

Idée 4

📸 Paquet mémoire de l'équipe

Créez des packs de photos d'équipe dont les familles achètent les téléchargements numériques pour 10 à 25 dollars. Incluez des photos d'action, des photos d'équipe et les temps forts de la saison. Toutes les recettes permettent de financer l'équipement tout en offrant aux familles des souvenirs impérissables.

Idée 5

👕 Spirit Gear Sale

Vendez des articles de marque (t-shirts, bouteilles d'eau, autocollants pour voitures) portant le logo de votre équipe. Fixez des prix simples et laissez les supporters montrer leur fierté tout en finançant vos besoins pour la saison.

Idée 6

🏢 Programme de parrainage de la pratique

Demandez à des entreprises locales de parrainer des séances d'entraînement pour 50 à 200 dollars. Créez des bannières de sponsors pour le terrain et remerciez-les dans les bulletins d'information de l'équipe. Demande facile, reconnaissance visible, financement régulier.

