Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les supporters parrainent un joueur pour 25 à 100 dollars. Créez des cartes d'équipe sur lesquelles figure chaque joueur "adopté". Les fonds servent à financer l'équipement, les uniformes ou les bourses d'études, tout en créant des liens personnels.
Idée 2
Fixez des objectifs de dons pour des besoins spécifiques : 50 dollars pour de nouveaux ballons, 200 dollars pour l'entretien du terrain, 500 dollars pour les frais de tournoi. Affichez des barres de progression en direct et célébrez le financement de chaque objectif.
Idée 3
Organisez une journée d'épreuves où les donateurs s'engagent pour un but marqué, un tour de piste effectué ou un panier réussi. Limitez les promesses de dons à des montants raisonnables et transformez l'entraînement en un plaisir de collecter des fonds.
Idée 4
Créez des packs de photos d'équipe dont les familles achètent les téléchargements numériques pour 10 à 25 dollars. Incluez des photos d'action, des photos d'équipe et les temps forts de la saison. Toutes les recettes permettent de financer l'équipement tout en offrant aux familles des souvenirs impérissables.
Idée 5
Vendez des articles de marque (t-shirts, bouteilles d'eau, autocollants pour voitures) portant le logo de votre équipe. Fixez des prix simples et laissez les supporters montrer leur fierté tout en finançant vos besoins pour la saison.
Idée 6
Demandez à des entreprises locales de parrainer des séances d'entraînement pour 50 à 200 dollars. Créez des bannières de sponsors pour le terrain et remerciez-les dans les bulletins d'information de l'équipe. Demande facile, reconnaissance visible, financement régulier.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les ligues de sports et de loisirs
