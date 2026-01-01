Idée 1

💌 Soutien du cercle des sœurs

Les sœurs écrivent des notes d'encouragement aux étudiants locaux qui font face à des défis. Les sponsors versent 10 dollars par lettre, ce qui permet de financer des programmes de mentorat tout en propageant la fraternité au-delà de votre section.

Idée 2

🎓 Bourse d'études en vedette

Présenter chaque jour l'histoire d'un bénéficiaire de bourse. Fixer des paliers de dons (25 $/100 $/500 $) avec un suivi en direct des progrès réalisés. Montrez comment la fraternité crée un impact durable sur l'éducation.

Idée 3

Campagne de lettres d'héritage

Des anciennes élèves partagent des lettres manuscrites sur la façon dont la sororité les a façonnées. Les lettres sont vendues aux enchères au prix d'achat immédiat. Les fonds soutiennent le développement du leadership des membres actuels et le service communautaire.

Idée 4

🎬 Sisterhood Showcase

Organisez une présentation virtuelle de la sororité où les membres partagent des vidéos de 2 minutes sur l'impact de leur section. Les donateurs votent avec des dons (10 $/25 $/50 $). Le gagnant est mis en vedette, et tous les fonds servent à soutenir l'action communautaire.

Idée 5

📦 Collecte de colis de soins

Créez des colis de soins pour les refuges locaux pour femmes ou les étudiants. Fixer le coût des colis (30 $/60 $/100 $) avec suivi en direct. Organiser une fête de rassemblement facultative pour les membres et les sympathisants.

Idée 6

📸 Défi des histoires de sœurs

Lancer une campagne de 24 heures intitulée "Histoires de sœurs". Les membres partagent des photos avec des légendes percutantes. Chaque partage débloque 5 $ de la part des sponsors (jusqu'à l'objectif). Permet de financer des ateliers de leadership et des projets de service.