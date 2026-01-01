Modèles pour le mardi de la générosité pour les sororités

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à votre philanthropie, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le Giving Tuesday - Sororités

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait déclencher quelque chose d'extraordinaire 💙 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour offrir des bourses de leadership à 25 membres de sororité qui ont besoin d'un soutien financier pour assister à des conférences, des ateliers et des événements de sororité. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux bourses d'études - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres sœurs à faire de même. Merci de croire en notre fraternité. Ensemble, nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your scholarship gift changes everything 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide leadership scholarships for 25 sorority members who need financial support to attend conferences, workshops, and sisterhood events. Your donation can help provide: - **$50** — registration for one leadership workshop - **$125** — full conference attendance for one sister - **$300** — complete scholarship package including travel and materials **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a sister unlock her leadership potential →]({{donation_link}}) Together, we can empower 25 sisters to become the leaders our communities need. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 125 $** **Quinze sœurs de sororité** ont maintenant accès à des bourses de leadership - couvrant les inscriptions à la conférence, les frais d'atelier et les frais de déplacement pour les aider à devenir les leaders dont nos communautés ont besoin. Voici ce qui rend ce projet encore plus puissant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 156 $ en frais** - assez pour financer l'inscription à 3 ateliers de leadership supplémentaires. *Une sœur nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point notre fraternité est puissante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que les sœurs participeront à leurs premières conférences et ateliers. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les sororités

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre fraternité peut changer des vies. 💙 Nous collectons des fonds pour offrir **des bourses de leadership à 25 membres de sororité** qui ont besoin d'un soutien financier pour assister à des conférences, des ateliers et des événements de sororité. [Insérer le lien de donation] Votre don peut aider à fournir : **50$** = inscription à un atelier de leadership **125$** = participation complète à la conférence pour une sœur **300$** = bourse d'études complète Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre **don intégral finance la mission**. Aidez une sœur à libérer son potentiel de leadership dès aujourd'hui. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! ✨ Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour soutenir nos sœurs grâce à des bourses d'urgence et des ressources en santé mentale. [Insérer le lien de donation] 25 $ = colis de soins pour une sœur en difficulté 50 $ = Fonds d'urgence pour les manuels scolaires 100 $ = Séance de conseil en santé mentale Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don est directement affectée au soutien de notre fraternité. Chaque sœur mérite de s'épanouir, et pas seulement de survivre à l'université. Votre soutien rend cela possible. [Insérer le lien de donation] Merci de croire en notre lien 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et notre confrérie collecte 3 000 dollars pour financer des bourses d'études en leadership pour les jeunes femmes qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de donation] Chaque contribution soutient directement notre fonds de bourses d'études, aidant les sœurs à poursuivre leurs études sans obstacles financiers. - 50 $ = manuels scolaires pour un semestre - 150 $ = participation à une conférence sur le leadership - 500 $ = bourse d'études pour un semestre complet Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux bourses d'études - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre chapitre qui rend l'enseignement supérieur accessible. Si l'autonomisation des jeunes femmes vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les sororités

Idée 1

💌 Soutien du cercle des sœurs

Les sœurs écrivent des notes d'encouragement aux étudiants locaux qui font face à des défis. Les sponsors versent 10 dollars par lettre, ce qui permet de financer des programmes de mentorat tout en propageant la fraternité au-delà de votre section.

Idée 2

🎓 Bourse d'études en vedette

Présenter chaque jour l'histoire d'un bénéficiaire de bourse. Fixer des paliers de dons (25 $/100 $/500 $) avec un suivi en direct des progrès réalisés. Montrez comment la fraternité crée un impact durable sur l'éducation.

Idée 3

Campagne de lettres d'héritage

Des anciennes élèves partagent des lettres manuscrites sur la façon dont la sororité les a façonnées. Les lettres sont vendues aux enchères au prix d'achat immédiat. Les fonds soutiennent le développement du leadership des membres actuels et le service communautaire.

Idée 4

🎬 Sisterhood Showcase

Organisez une présentation virtuelle de la sororité où les membres partagent des vidéos de 2 minutes sur l'impact de leur section. Les donateurs votent avec des dons (10 $/25 $/50 $). Le gagnant est mis en vedette, et tous les fonds servent à soutenir l'action communautaire.

Idée 5

📦 Collecte de colis de soins

Créez des colis de soins pour les refuges locaux pour femmes ou les étudiants. Fixer le coût des colis (30 $/60 $/100 $) avec suivi en direct. Organiser une fête de rassemblement facultative pour les membres et les sympathisants.

Idée 6

📸 Défi des histoires de sœurs

Lancer une campagne de 24 heures intitulée "Histoires de sœurs". Les membres partagent des photos avec des légendes percutantes. Chaque partage débloque 5 $ de la part des sponsors (jusqu'à l'objectif). Permet de financer des ateliers de leadership et des projets de service.

