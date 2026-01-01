Modèles de mardi de la générosité pour les équipes de softball

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Équipes de softball

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

La plus grande victoire de votre équipe commence mardi 🥎 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - un jour où les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir de nouveaux équipements et à assurer l'entretien des terrains pour 25 équipes locales de softball cette saison. Chaque don précoce nous rapproche de terrains plus sûrs et d'un meilleur équipement pour nos joueurs. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'équipement et à l'amélioration des terrains - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de plateforme. Soyez l'un des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nous prenons cet objectif au sérieux. Merci de croire en nos équipes. Faisons en sorte que cette saison compte. - L'équipe
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift powers 25 teams 🥎 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new equipment and field maintenance for 25 local softball teams this season. Every gift brings us closer to safer fields and better gear for our players. Your donation can help provide: - **$35** — one new batting helmet for player safety - **$85** — field maintenance supplies for one team's season - **$200** — complete uniform set for one player **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us gear up 25 teams today →]({{donation_link}}) Together, we can give our players the equipment and safe fields they deserve. – The Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité ⚾ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 240 $** **Grâce à votre générosité, 15 équipes locales de softball ont maintenant accès à de nouveaux casques de frappeur, à des fournitures pour l'entretien des terrains et à des ensembles complets d'uniformes. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour financer 4 casques de frappeurs supplémentaires pour la sécurité des joueurs. *Un parent nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point notre communauté de softball peut être puissante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces nouveaux uniformes et équipements en action - la saison de printemps va être incroyable. Avec gratitude, **L'équipe
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de softball

modèle 1

C'est le mardi de la générosité ⚾ et nos 25 équipes locales de softball ont besoin de votre aide ! Nous collectons des fonds pour l'achat de nouveaux équipements et l'entretien des terrains afin que nos joueurs soient en sécurité et prêts pour la saison à venir. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : 💙 **$35** = un nouveau casque de frappeur pour la sécurité des joueurs 85$** = fournitures pour l'entretien du terrain pour la saison d'une équipe **200$** = ensemble complet d'uniformes pour un joueur Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance l'équipement et les terrains que nos équipes méritent. Aidez-nous à équiper 25 équipes aujourd'hui. Chaque don compte ! 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! ⚾️ Notre équipe a besoin de nouveaux équipements et d'entretien des terrains pour que ces enfants puissent continuer à pratiquer le sport qu'ils aiment. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouveaux gants de frappeur pour un joueur 50 $ = Dîner d'équipe après le match de championnat 100 $ = Sac d'équipement pour les tournois à l'extérieur Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don va directement à notre équipe. 💙 Chaque dollar nous aide à donner à ces athlètes la saison qu'ils méritent. Merci de croire en nos enfants ! [Insérer le lien de don] #GivingTuesday 💙
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et notre équipe de softball se mobilise pour les enfants qui ont le plus besoin de nous. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer l'équipement et les frais de championnat de 25 jeunes défavorisés de notre communauté. Votre impact : - 50 $ = gant et crampons pour un joueur - 120 $ = inscription à une saison complète Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar est directement utilisé pour permettre aux enfants d'aller sur le terrain - et non pour payer des frais de traitement. Nous sommes fiers de nos entraîneurs bénévoles qui rendent cela possible. Si le sport chez les jeunes vous tient à cœur, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous ⚾ #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les équipes de softball

Idée 1

⚾ Parrainage d'un joueur

Les supporters parrainent des joueurs individuels au prix de 25 $ chacun. Créez des cartes de joueurs avec des photos et des objectifs. Suivez l'évolution du financement en direct sur la page de votre campagne.

Idée 2

🏟️ Neuf Innings of Giving

Vendez des "manches" de soutien à différents niveaux (10 $/25 $/50 $). Les donateurs choisissent leur tour, vous suivez la progression des 9 tours ensemble.

Idée 3

🎯 Défi des compétences Engagement-a-Thon

Organisez une journée d'évaluation des compétences. Les donateurs s'engagent pour chaque home run, strikeout ou base volée. Fixez des plafonds pour rester gérable.

Idée 4

🪑 Dugout Seat Campaign (Campagne pour les sièges de pirogue)

Vendre aux supporters des "places dans la pirogue" au prix de 15 dollars l'unité. Créez une liste de joueurs virtuels montrant les places occupées. Parfait pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière d'équipement.

Idée 5

🏆 Engagements gagnant-gagnant

Les parents et les supporters s'engagent à verser une contribution par victoire de l'équipe au cours de la saison. Fixez un plafond raisonnable (5 à 10 dollars par victoire). Célébrer les victoires tout en finançant l'équipement de l'année suivante.

Idée 6

📸 Souvenirs du jour du match

Créez des paquets de photos d'équipe (20 $/35 $/50 $) avec des photos d'action prises pendant les matchs. Les parents adorent les souvenirs et les fonds servent à payer les frais de tournoi et de déplacement.

