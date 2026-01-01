Today's the day — your gift powers 25 teams 🥎 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new equipment and field maintenance for 25 local softball teams this season. Every gift brings us closer to safer fields and better gear for our players. Your donation can help provide: - **$35** — one new batting helmet for player safety - **$85** — field maintenance supplies for one team's season - **$200** — complete uniform set for one player **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us gear up 25 teams today →]({{donation_link}}) Together, we can give our players the equipment and safe fields they deserve. – The Team

modèle 3 Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité ⚾ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 240 $** **Grâce à votre générosité, 15 équipes locales de softball ont maintenant accès à de nouveaux casques de frappeur, à des fournitures pour l'entretien des terrains et à des ensembles complets d'uniformes. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour financer 4 casques de frappeurs supplémentaires pour la sécurité des joueurs. *Un parent nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point notre communauté de softball peut être puissante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces nouveaux uniformes et équipements en action - la saison de printemps va être incroyable. Avec gratitude, **L'équipe

Copier le contenu