Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les supporters parrainent des joueurs individuels au prix de 25 $ chacun. Créez des cartes de joueurs avec des photos et des objectifs. Suivez l'évolution du financement en direct sur la page de votre campagne.
Idée 2
Vendez des "manches" de soutien à différents niveaux (10 $/25 $/50 $). Les donateurs choisissent leur tour, vous suivez la progression des 9 tours ensemble.
Idée 3
Organisez une journée d'évaluation des compétences. Les donateurs s'engagent pour chaque home run, strikeout ou base volée. Fixez des plafonds pour rester gérable.
Idée 4
Vendre aux supporters des "places dans la pirogue" au prix de 15 dollars l'unité. Créez une liste de joueurs virtuels montrant les places occupées. Parfait pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière d'équipement.
Idée 5
Les parents et les supporters s'engagent à verser une contribution par victoire de l'équipe au cours de la saison. Fixez un plafond raisonnable (5 à 10 dollars par victoire). Célébrer les victoires tout en finançant l'équipement de l'année suivante.
Idée 6
Créez des paquets de photos d'équipe (20 $/35 $/50 $) avec des photos d'action prises pendant les matchs. Les parents adorent les souvenirs et les fonds servent à payer les frais de tournoi et de déplacement.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de softball
