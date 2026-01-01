Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de familles, sans travail supplémentaire.
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'organisations de la société civile, lui font confiance.
Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Services sociaux
modèle 1
Avant le #GivingTuesday
Your early gift kicks off something big 💙
Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most.
We're launching a campaign to provide emergency assistance for 75 families facing housing, food, and utility crises. Every early donation moves us closer to that goal.
Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to families in need — not to credit card fees or platforms.
Be one of the first 10 donors to kick off our campaign: {{donation_link}}
Your early gift builds momentum and inspires others to give.
Thank you for being part of this community. Together, we're just getting started.
– The Team
Today is Giving Tuesday — your gift changes everything 💙
**It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever.
We're raising funds to provide emergency assistance for 75 families facing housing, food, and utility crises. Every gift brings us closer to helping families stay in their homes and put food on the table.
Your donation can help provide:
- **$35** — one week of emergency groceries for a family
- **$85** — utility assistance to keep the lights on
- **$200** — emergency rent support to prevent eviction
**100% of your donation goes directly to families in need** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits.
[Help a family through their crisis today →]({{donation_link}})
Together, we can help 75 families get back on their feet.
– The Team
Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙
**Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.
Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble :
**Total des fonds recueillis : 6 240 $**.
**52 familles** ont maintenant accès à une aide d'urgence - soutien au logement, paiement des services publics et épicerie pour traverser la crise.
Voici ce qui rend cette action encore plus efficace :
**En utilisant Zeffy, nous avons économisé 312 $ en frais** - assez pour financer l'épicerie d'urgence pour 9 familles supplémentaires.
*Un sympathisant nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque des familles sont en difficulté".
[Suivez-nous sur Facebook](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation au fur et à mesure que les familles se remettent sur pied.
Avec toute notre gratitude,
**L'équipe
**C'est le mardi de la générosité** - et les familles en crise ont besoin de nous aujourd'hui. 💙
Nous collectons des fonds d'urgence pour aider 75 familles confrontées à l'expulsion, à l'insécurité alimentaire et à la fermeture des services publics.
[Insérer le lien de don]
Votre don fait une différence immédiate :
**35 $** = une semaine d'épicerie pour une famille
**85 $** = aide aux services publics pour garder la lumière allumée
**200 $** = aide d'urgence au loyer
Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement aux familles - aucun frais n'est prélevé. L'intégralité de votre don finance la mission.
Ensemble, nous pouvons aider 75 familles à se remettre sur pied.
[Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
C'est le mardi de la générosité - et les familles de notre communauté ont besoin de votre aide. 💙
Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour que notre garde-manger reste approvisionné et que notre programme d'aide d'urgence fonctionne pendant les fêtes.
[Insérer le lien de don]
Votre don va plus loin ici :
25 $ = provisions pour une famille de quatre personnes
50 $ = aide d'urgence au loyer
100 $ = une semaine de repas chauds
Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission.
Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui aide un voisin en crise. Merci de vous manifester quand c'est le plus important.
[Insérer le lien de don]
💙 #GivingTuesday
C'est le mardi de la générosité - et nous collectons 8 000 dollars pour permettre aux familles de se loger et de se nourrir cet hiver.
[Insérer le lien de don]
Chaque dollar finance une aide d'urgence pour les familles locales menacées d'expulsion, de coupure des services publics ou d'insécurité alimentaire.
- 50 $ = provisions pour une famille de quatre personnes
- 150 $ = empêcher un avis d'expulsion
- 300 $ = maintien du chauffage pendant un mois
Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux familles en crise - pas de frais de traitement.
Notre petite équipe a aidé plus de 200 familles cette année à rester stables. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un message ci-dessous 💙
#GivingTuesday
Mardi de la générosité Légendes sociales pour
modèle 1
modèle 2
modèle 3