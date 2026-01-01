Your early gift kicks off something big 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide emergency assistance for 75 families facing housing, food, and utility crises. Every early donation moves us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to families in need — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign: {{donation_link}} Your early gift builds momentum and inspires others to give. Thank you for being part of this community. Together, we're just getting started. – The Team

Today is Giving Tuesday — your gift changes everything 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency assistance for 75 families facing housing, food, and utility crises. Every gift brings us closer to helping families stay in their homes and put food on the table. Your donation can help provide: - **$35** — one week of emergency groceries for a family - **$85** — utility assistance to keep the lights on - **$200** — emergency rent support to prevent eviction **100% of your donation goes directly to families in need** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a family through their crisis today →]({{donation_link}}) Together, we can help 75 families get back on their feet. – The Team

modèle 3 Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 6 240 $**. **52 familles** ont maintenant accès à une aide d'urgence - soutien au logement, paiement des services publics et épicerie pour traverser la crise. Voici ce qui rend cette action encore plus efficace : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 312 $ en frais** - assez pour financer l'épicerie d'urgence pour 9 familles supplémentaires. *Un sympathisant nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque des familles sont en difficulté". [Suivez-nous sur Facebook](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation au fur et à mesure que les familles se remettent sur pied. Avec toute notre gratitude, **L'équipe

