Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de familles, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un parrain donne 5 $ par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer des programmes tout en répandant l'espoir.
Idée 2
Laissez les donateurs financer des kits prédéfinis (repas, hygiène, livres). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.
Idée 3
Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art en 24 heures. Les prix d'achat immédiat rendent la vente rapide ; chaque enchère alimente votre mission. Les artistes se chargent de la livraison ou de l'enlèvement.
Idée 4
Créez un tableau de "parrainage d'un service" où les donateurs financent des services spécifiques (30 $ pour une séance de conseil, 50 $ pour une formation professionnelle, 100 $ pour une aide au logement). Suivez les progrès réalisés à l'aide d'un thermomètre visuel.
Idée 5
Organisez un événement virtuel "Une journée dans la vie". Partagez des histoires de clients réels toutes les heures et demandez des micro-dons (5 à 25 dollars) liés aux besoins de chaque histoire.
Idée 6
Lancer un "calendrier des soins communautaires" où chaque jour représente un besoin de service différent. Les donateurs "adoptent" des journées pour un montant de 25 à 200 dollars, ce qui permet de financer le service en question.
Mardi de la générosité Légendes sociales pour les services sociaux
