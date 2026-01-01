Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de joueurs, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les joueurs demandent des promesses de dons pour chaque but marqué au cours de la saison. Les supporters donnent de 5 à 20 dollars par but, ce qui permet de financer l'équipement et les frais de terrain tout en célébrant les réalisations de l'équipe.
Idée 2
Laissez les donateurs parrainer des joueurs individuels pour un montant de 50 à 200 dollars, couvrant l'inscription, les crampons ou les uniformes. Partagez l'histoire des joueurs et créez des certificats de parrainage pour créer un lien personnel.
Idée 3
Mettez aux enchères des maillots dédicacés, des photos d'équipe ou des expériences d'entraîneurs. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides, dont le produit servira à financer les frais de déplacement et les droits d'inscription au tournoi.
Idée 4
Organisez un stage de perfectionnement au cours duquel des entraîneurs locaux enseignent les principes fondamentaux. Faire payer de 15 à 30 dollars par participant, les recettes servant à financer des bourses pour les joueurs qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'inscription.
Idée 5
Créez des packs de photos d'équipe avec des photos d'action et des portraits d'équipe. Vendez des téléchargements numériques au prix de 10 à 25 dollars, l'ensemble des recettes servant à financer l'entretien du terrain et les frais d'arbitrage.
Idée 6
Organiser un concours de tirs au but à la mi-temps des matchs. Les spectateurs paient 2 dollars par tentative pour gagner des prix, ce qui permet de financer de nouveaux équipements d'entraînement et les frais d'inscription aux tournois.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de football
