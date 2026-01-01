Idée 1

⚽ Défi "Des buts pour le bien" (Goals for Good Challenge)

Les joueurs demandent des promesses de dons pour chaque but marqué au cours de la saison. Les supporters donnent de 5 à 20 dollars par but, ce qui permet de financer l'équipement et les frais de terrain tout en célébrant les réalisations de l'équipe.

Idée 2

🏆 Parrainage d'un joueur

Laissez les donateurs parrainer des joueurs individuels pour un montant de 50 à 200 dollars, couvrant l'inscription, les crampons ou les uniformes. Partagez l'histoire des joueurs et créez des certificats de parrainage pour créer un lien personnel.

Idée 3

👕 Jersey Auction Fundraiser

Mettez aux enchères des maillots dédicacés, des photos d'équipe ou des expériences d'entraîneurs. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides, dont le produit servira à financer les frais de déplacement et les droits d'inscription au tournoi.

Idée 4

⚽ Clinique des compétences et des bourses d'études

Organisez un stage de perfectionnement au cours duquel des entraîneurs locaux enseignent les principes fondamentaux. Faire payer de 15 à 30 dollars par participant, les recettes servant à financer des bourses pour les joueurs qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'inscription.

Idée 5

📸 Paquet mémoire de l'équipe

Créez des packs de photos d'équipe avec des photos d'action et des portraits d'équipe. Vendez des téléchargements numériques au prix de 10 à 25 dollars, l'ensemble des recettes servant à financer l'entretien du terrain et les frais d'arbitrage.

Idée 6

🥅 Défi du coup de pied de pénalité

Organiser un concours de tirs au but à la mi-temps des matchs. Les spectateurs paient 2 dollars par tentative pour gagner des prix, ce qui permet de financer de nouveaux équipements d'entraînement et les frais d'inscription aux tournois.