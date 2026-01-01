Modèles de mardi de la charité pour les équipes de football

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de joueurs, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Équipes de football

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien précoce donne le coup d'envoi à quelque chose de grand 🥅 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir de nouveaux crampons et équipements à 25 jeunes joueurs qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Chaque don précoce nous rapproche de notre objectif, qui est de faire en sorte qu'aucun enfant ne reste sur la touche. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'équipement et au temps passé sur le terrain - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer la campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres familles qu'elles ne sont pas seules à soutenir ces enfants. Merci de croire en ce que le football peut faire pour notre communauté. - L'équipe
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 25 kids get on the field ⚽ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new cleats and equipment for 25 young players who can't afford gear. Every donation gets us closer to making sure no kid sits on the sidelines. Your donation can help provide: - **$30** — a pair of cleats for one player - **$75** — full uniform and shin guards - **$150** — complete gear package for one season **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a kid get in the game →]({{donation_link}}) Together, we can make sure every child has what they need to play the sport they love. – The Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité ⚽ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 750 $** **Dix-huit jeunes joueurs** ont maintenant de nouveaux crampons, uniformes et équipements - plus besoin de rester sur la touche parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter de l'équipement. Voici ce qui rend cette action encore plus efficace : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 dollars de frais** - de quoi financer des crampons pour 6 enfants supplémentaires. *Un parent nous a dit : "Voir le visage de ma fille lorsqu'elle a reçu ses premiers vrais crampons m'a rappelé pourquoi la communauté est si importante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces joueurs en action - la saison commence le mois prochain et nous avons hâte de partager leurs histoires. Avec toute notre gratitude, **L'équipe
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les équipes de football

modèle 1

**C'est le mardi des dons** ⚽ et chaque enfant mérite de jouer. Nous collectons des fonds pour fournir à 25 jeunes joueurs les crampons et l'équipement dont ils ont besoin. Aucun enfant ne devrait rester sur la touche parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter un équipement. [Insérer le lien de don] Votre don a un impact immédiat : **30$** = chaussures à crampons pour un joueur ⚽ **75$** = uniforme complet et protège-tibias **75 $** = uniforme complet et protège-tibias **150$** = équipement complet Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100% va directement à la participation des enfants au jeu. Aidez-nous à faire en sorte que chaque enfant puisse poursuivre ses rêves de football aujourd'hui 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ⚽ Notre équipe a besoin de nouveaux équipements et de matériel d'entraînement pour permettre à ces enfants de continuer à pratiquer le sport qu'ils aiment. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouveau ballon de soccer pour l'entraînement ⚽ 50 $ = Protège-tibias pour un joueur 50 $ = Protège-tibias pour un joueur 100 $ = Maillot d'équipe qui dure toute la saison Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don va directement aux enfants sur le terrain. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui nous aide à former des champions, non seulement dans le football, mais aussi dans la vie 💙. [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et notre programme de football pour les jeunes s'engage à garder les enfants sur le terrain et hors de la rue. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer l'équipement, le temps passé sur le terrain et l'entraînement de 50 enfants de la région qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'inscription au club. - 25 $ = chaussures à crampons pour un joueur - 75 $ = un mois de location de terrain - 150 $ = allocation d'entraînement pour nos mentors bénévoles Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux enfants - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre équipe dynamique qui rend le football accessible à tous. Si le fait de garder les enfants actifs et connectés résonne avec vous - partagez, faites un don, ou laissez un message ci-dessous ⚽ #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les équipes de football

Idée 1

⚽ Défi "Des buts pour le bien" (Goals for Good Challenge)

Les joueurs demandent des promesses de dons pour chaque but marqué au cours de la saison. Les supporters donnent de 5 à 20 dollars par but, ce qui permet de financer l'équipement et les frais de terrain tout en célébrant les réalisations de l'équipe.

Idée 2

🏆 Parrainage d'un joueur

Laissez les donateurs parrainer des joueurs individuels pour un montant de 50 à 200 dollars, couvrant l'inscription, les crampons ou les uniformes. Partagez l'histoire des joueurs et créez des certificats de parrainage pour créer un lien personnel.

Idée 3

👕 Jersey Auction Fundraiser

Mettez aux enchères des maillots dédicacés, des photos d'équipe ou des expériences d'entraîneurs. Fixez des prix d'achat immédiat pour des ventes rapides, dont le produit servira à financer les frais de déplacement et les droits d'inscription au tournoi.

Idée 4

⚽ Clinique des compétences et des bourses d'études

Organisez un stage de perfectionnement au cours duquel des entraîneurs locaux enseignent les principes fondamentaux. Faire payer de 15 à 30 dollars par participant, les recettes servant à financer des bourses pour les joueurs qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'inscription.

Idée 5

📸 Paquet mémoire de l'équipe

Créez des packs de photos d'équipe avec des photos d'action et des portraits d'équipe. Vendez des téléchargements numériques au prix de 10 à 25 dollars, l'ensemble des recettes servant à financer l'entretien du terrain et les frais d'arbitrage.

Idée 6

🥅 Défi du coup de pied de pénalité

Organiser un concours de tirs au but à la mi-temps des matchs. Les spectateurs paient 2 dollars par tentative pour gagner des prix, ce qui permet de financer de nouveaux équipements d'entraînement et les frais d'inscription aux tournois.

