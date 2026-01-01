Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de personnes en rétablissement, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Les supporters parrainent les étapes du rétablissement (10 $ pour 30 jours, 25 $ pour 90 jours, 50 $ pour 6 mois). Suivez les progrès en direct et célébrez ensemble chaque réussite.
Idea 2
Laissez les donateurs financer les kits essentiels : Kit de bienvenue (35 $), Kit d'entretien d'embauche (75 $) ou Kit de déménagement (150 $). Affichez un compteur en temps réel des kits financés.
Idea 3
Les résidents partagent des histoires de guérison anonymes. Les donateurs donnent de 5 à 20 dollars par histoire pour financer les programmes de la maison. Un formulaire simple recueille les histoires ; un compteur en direct montre l'impact.
Idea 4
Créer un système de jumelage "Recovery Buddy" où les donateurs parrainent des relations de soutien par les pairs (30 $/mois). Suivre les jumelages effectués et célébrer ensemble les réussites.
Idea 5
Les donateurs financent les besoins quotidiens : 15 dollars pour l'épicerie, 25 dollars pour le transport, 40 dollars pour le téléphone et les services publics. Le suivi en direct indique les jours de stabilité financés.
Idea 6
Organiser une "galerie de la gratitude" virtuelle où les résidents partagent leurs succès en matière de rétablissement. Les donateurs donnent de 10 à 50 dollars par étape, ce qui permet de financer les améliorations et les programmes de la maison.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les maisons de désintoxication
