Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Sober Living Homes

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your early gift could change everything 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide safe housing and recovery support for 25 people transitioning out of treatment. Every early donation brings us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to housing, counseling, and peer support — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign: {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows others that recovery is worth investing in. Thank you for believing in second chances. – The [Org Name] Team
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift changes lives 🏠 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide safe housing and recovery support for 25 people transitioning out of treatment. Every donation brings someone closer to stability. Your donation can help provide: - **$50** — one week of safe housing for someone in early recovery - **$125** — peer support group sessions for a full month - **$300** — complete housing and counseling support for one person **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of someone's second chance →]({{donation_link}}) Together, we can help 25 people access the safe housing they need to rebuild their lives. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 15 personnes en transition vers la fin de leur traitement ont maintenant accès à un logement sûr et à un soutien au rétablissement. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer 3 semaines supplémentaires de logement sûr pour une personne en début de rétablissement. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous croyons en une seconde chance". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de rétablissement se dérouler - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les maisons de désintoxication

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre soutien peut tout changer. 💙 Nous collectons des fonds pour fournir un logement sûr et un soutien au rétablissement pour les personnes en transition après un traitement. **[Insérer le lien de don]** Votre don fait une réelle différence : - 25 $** = une semaine d'hébergement sécuritaire - 50 $** = séances de soutien par les pairs pendant un mois - 100 $** = soutien complet pour le nouveau départ d'une personne Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance le rétablissement et l'espoir. **Aidez-nous à donner à 25 personnes le logement sûr dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le Mardi de la générosité - et la récupération ne fait pas de pause pendant les vacances. 🏠 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour garder les portes de nos maisons de désintoxication ouvertes pendant les mois d'hiver, lorsque les taux de rechute augmentent. [Insérer le lien de donation] Votre don crée un espace sûr : 💙 25 $ = une semaine de services publics 75 $ = épicerie pour les réunions à domicile 150 $ = soutien d'urgence pour une personne en crise Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don finance le rétablissement. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui aide quelqu'un à choisir la sobriété plutôt que les substances. C'est un cadeau qui sauve des vies. [Insérer le lien de don] Merci de croire aux secondes chances 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et pour toute personne en cours de rétablissement, un logement stable n'est pas seulement un abri. C'est le fondement de la reconstruction d'une vie. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour assurer le fonctionnement de nos maisons de désintoxication - des espaces sûrs où le rétablissement devient une réalité. Votre impact : - 50 $ = épicerie pour un résident pendant une semaine - 150 $ = services publics pour garder les lumières allumées - 500 $ = soutien au directeur de la maison pendant un mois Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar que vous donnez est directement affecté au logement et au soutien - et non aux frais de traitement. Le rétablissement est possible lorsque les gens ont un endroit stable qu'ils peuvent appeler leur maison. Si notre mission vous interpelle, partagez-la ou faites un don ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les centres de vie autonome

‍Idea 1

🎯 Campagne de parrainage d'étape

Les supporters parrainent les étapes du rétablissement (10 $ pour 30 jours, 25 $ pour 90 jours, 50 $ pour 6 mois). Suivez les progrès en direct et célébrez ensemble chaque réussite.

‍Idea 2

Campagne de kits de récupération

Laissez les donateurs financer les kits essentiels : Kit de bienvenue (35 $), Kit d'entretien d'embauche (75 $) ou Kit de déménagement (150 $). Affichez un compteur en temps réel des kits financés.

‍Idea 3

📖 Histoires de force

Les résidents partagent des histoires de guérison anonymes. Les donateurs donnent de 5 à 20 dollars par histoire pour financer les programmes de la maison. Un formulaire simple recueille les histoires ; un compteur en direct montre l'impact.

‍Idea 4

🤝 Parrainage d'un compagnon de rétablissement

Créer un système de jumelage "Recovery Buddy" où les donateurs parrainent des relations de soutien par les pairs (30 $/mois). Suivre les jumelages effectués et célébrer ensemble les réussites.

‍Idea 5

📅 Fonds de stabilité journalière

Les donateurs financent les besoins quotidiens : 15 dollars pour l'épicerie, 25 dollars pour le transport, 40 dollars pour le téléphone et les services publics. Le suivi en direct indique les jours de stabilité financés.

‍Idea 6

🌟 Gratitude Gallery Drive

Organiser une "galerie de la gratitude" virtuelle où les résidents partagent leurs succès en matière de rétablissement. Les donateurs donnent de 10 à 50 dollars par étape, ce qui permet de financer les améliorations et les programmes de la maison.

