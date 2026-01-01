Your early gift could change everything 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide safe housing and recovery support for 25 people transitioning out of treatment. Every early donation brings us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to housing, counseling, and peer support — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign: {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows others that recovery is worth investing in. Thank you for believing in second chances. – The [Org Name] Team

Today is Giving Tuesday — your gift changes lives 🏠 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide safe housing and recovery support for 25 people transitioning out of treatment. Every donation brings someone closer to stability. Your donation can help provide: - **$50** — one week of safe housing for someone in early recovery - **$125** — peer support group sessions for a full month - **$300** — complete housing and counseling support for one person **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of someone's second chance →]({{donation_link}}) Together, we can help 25 people access the safe housing they need to rebuild their lives. – The [Org Name] Team

modèle 3 Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 15 personnes en transition vers la fin de leur traitement ont maintenant accès à un logement sûr et à un soutien au rétablissement. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer 3 semaines supplémentaires de logement sûr pour une personne en début de rétablissement. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous croyons en une seconde chance". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de rétablissement se dérouler - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**

