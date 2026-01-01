Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants parrainent les soins d'un animal de sauvetage pour 25 $ par mois. Ils partagent des photos et des mises à jour sur le parcours de "leur" animal jusqu'à son adoption. Cela permet de créer un lien permanent et un soutien récurrent.
Idée 2
Les donateurs financent des besoins spécifiques : 15 dollars pour nourrir un chien, 40 dollars pour les vaccins, 75 dollars pour la stérilisation. Un compteur en temps réel montre l'impact. Des niveaux de dons simples et clairs.
Idée 3
Les sympathisants écrivent des notes aux adoptants ou aux bénévoles. Les entreprises locales sponsorisent à hauteur de 3 dollars par mot (jusqu'à 500), ce qui permet de financer les soins médicaux tout en répandant la gratitude.
Idée 4
Les donateurs "adoptent" un chenil pour 50 dollars, ce qui leur permet d'afficher leur nom et de recevoir des informations sur les animaux hébergés dans ce chenil. Cela permet de créer un lien personnel tout en finançant les opérations quotidiennes.
Idée 5
Installer des stations de don dans les animaleries locales. Les codes QR renvoient à une page de don simple. L'animalerie verse une somme équivalente aux 500 premiers dollars collectés, doublant ainsi l'impact initial.
Idée 6
Les sympathisants s'engagent pour chaque animal adopté pendant la semaine du mardi de la générosité. La somme de 10 à 25 dollars par adoption crée un engouement car le compteur grimpe à chaque fin heureuse.
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sauvetages de petits animaux
modèle 1
modèle 2
modèle 3