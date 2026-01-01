modèle 1 Avant le #GivingTuesday Votre don précoce pourrait sauver 25 animaux ce mardi de la générosité 🐾 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 animaux sauvés qui ont besoin d'une intervention chirurgicale, de médicaments et d'un soutien au rétablissement. Chaque don précoce nous rapproche de la possibilité d'offrir une seconde chance à ces animaux. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux frais vétérinaires et aux soins des animaux, et non aux frais de plateforme ou de traitement. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne et aidez-nous à prendre de l'élan. Votre don précoce montre aux autres amoureux des animaux que cette cause vaut la peine d'être soutenue. Merci de faire partie de notre famille de sauvetage. Ces animaux comptent sur nous. - L'équipe de [Nom du sauvetage]. Copier le contenu COPIE !

modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday Today's the day — help us save 25 animals 🐾 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 rescued animals who need surgery, medication, and recovery support. Every gift brings us closer to giving these sweet souls a second chance. Your donation can help provide: - **$35** — antibiotics and pain medication for one animal - **$85** — emergency surgery for a rescued pet - **$200** — full recovery care including surgery, meds, and follow-up **100% of your donation goes to veterinary bills and animal care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save a life today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 animals the second chance they deserve. – The [Rescue Name] Team Copier le contenu COPIE !