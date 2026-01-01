Modèles du mardi de la générosité pour les sauvetages de petits animaux

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux, sans travail supplémentaire.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Sauvetage des petits animaux

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait sauver 25 animaux ce mardi de la générosité 🐾 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 animaux sauvés qui ont besoin d'une intervention chirurgicale, de médicaments et d'un soutien au rétablissement. Chaque don précoce nous rapproche de la possibilité d'offrir une seconde chance à ces animaux. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux frais vétérinaires et aux soins des animaux, et non aux frais de plateforme ou de traitement. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne et aidez-nous à prendre de l'élan. Votre don précoce montre aux autres amoureux des animaux que cette cause vaut la peine d'être soutenue. Merci de faire partie de notre famille de sauvetage. Ces animaux comptent sur nous. - L'équipe de [Nom du sauvetage].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help us save 25 animals 🐾 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 rescued animals who need surgery, medication, and recovery support. Every gift brings us closer to giving these sweet souls a second chance. Your donation can help provide: - **$35** — antibiotics and pain medication for one animal - **$85** — emergency surgery for a rescued pet - **$200** — full recovery care including surgery, meds, and follow-up **100% of your donation goes to veterinary bills and animal care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save a life today →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 animals the second chance they deserve. – The [Rescue Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐾 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total collecté : 4 250 $** **Grâce à votre générosité, 18 animaux sauvés ont désormais accès à des soins médicaux d'urgence, à des interventions chirurgicales et à un soutien à la guérison. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 213 $ en frais** - assez pour financer des antibiotiques et des médicaments contre la douleur pour 6 animaux supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque nouvelle que nous recevons nous rappelle à quel point la communauté des sauveteurs peut être puissante". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces douces âmes se rétablir - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **L'équipe de [Nom du sauvetage]**
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sauvetages de petits animaux

modèle 1

🐾 **C'est le mardi de la générosité** - et ces âmes douces ont besoin de nous aujourd'hui. Nous collectons des fonds d'urgence pour 25 animaux sauvés qui ont besoin de chirurgie, de médicaments et de soins de rétablissement. Chaque don leur donne une seconde chance de vivre. [Insérer le lien de don] **Votre impact:** - 35 $ = antibiotiques et médicaments contre la douleur pour un animal - 85 $ = chirurgie d'urgence pour un animal sauvé - 200 $ = soins de rétablissement complets Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement aux factures vétérinaires - aucun frais n'est prélevé, aucune réduction n'est faite. L'intégralité de votre don finance la mission. Ces animaux comptent sur nous. Merci de faire partie de notre famille de sauvetage 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🐾 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour aider plus de chiots abandonnés à trouver leur foyer définitif. Chaque sauvetage mérite une seconde chance. [Insérer le lien de don] 25 $ = une semaine de nourriture pour un chiot 🥣 50 $ = vaccins pour un nouveau sauvetage 💉 100 $ = chirurgie de stérilisation 🏥 Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don sert directement à sauver des vies. Ces âmes douces comptent sur nous. Voulez-vous nous aider à leur donner de l'espoir aujourd'hui ? 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et chaque chiot sauvé mérite une seconde chance. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour couvrir les frais vétérinaires d'urgence et les fournitures de refuge pour les plus de 40 animaux dont nous avons la charge. Votre impact : - 25 $ = vaccinations pour un sauvetage - 75 $ = fonds de chirurgie d'urgence - 150 $ = un mois de nourriture pour notre refuge Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux animaux - pas de frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à notre petite mais puissante équipe qui fait des miracles tous les jours. Si sauver des vies vous touche, partagez ceci, faites un don ou racontez-nous votre histoire de sauvetage ci-dessous 🐾 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les refuges pour petits animaux

Idée 1

🐾 Programme de parrainage d'un animal de compagnie

Les sympathisants parrainent les soins d'un animal de sauvetage pour 25 $ par mois. Ils partagent des photos et des mises à jour sur le parcours de "leur" animal jusqu'à son adoption. Cela permet de créer un lien permanent et un soutien récurrent.

Idée 2

🏥 Fund-a-Need Drive (collecte de fonds)

Les donateurs financent des besoins spécifiques : 15 dollars pour nourrir un chien, 40 dollars pour les vaccins, 75 dollars pour la stérilisation. Un compteur en temps réel montre l'impact. Des niveaux de dons simples et clairs.

Idée 3

💌 Notes d'espoir

Les sympathisants écrivent des notes aux adoptants ou aux bénévoles. Les entreprises locales sponsorisent à hauteur de 3 dollars par mot (jusqu'à 500), ce qui permet de financer les soins médicaux tout en répandant la gratitude.

Idée 4

🏠 Campagne "Adoptez un chenil

Les donateurs "adoptent" un chenil pour 50 dollars, ce qui leur permet d'afficher leur nom et de recevoir des informations sur les animaux hébergés dans ce chenil. Cela permet de créer un lien personnel tout en finançant les opérations quotidiennes.

Idée 5

🛒 Campagne de partenariat pour les animaleries

Installer des stations de don dans les animaleries locales. Les codes QR renvoient à une page de don simple. L'animalerie verse une somme équivalente aux 500 premiers dollars collectés, doublant ainsi l'impact initial.

Idée 6

🎉 Défi "Promesse par adoption" (Pledge-per-Adoption Challenge)

Les sympathisants s'engagent pour chaque animal adopté pendant la semaine du mardi de la générosité. La somme de 10 à 25 dollars par adoption crée un engouement car le compteur grimpe à chaque fin heureuse.

