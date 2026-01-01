Idée 1

🐾 Parrainage des années d'or

Les donateurs parrainent les soins mensuels d'un animal âgé (50 à 200 dollars). Ils partagent des mises à jour et des photos de "leur" chiot tout au long de l'année. La mise en place d'un système simple de dons récurrents permet de maintenir un financement régulier.

Idée 2

Campagne pour le kit de confort

Laissez les supporters financer des kits de confort pour les nouveaux sauveteurs : lits orthopédiques (75 $), fournitures pour le soulagement de la douleur (50 $) ou kits de bienvenue complets (150 $). Montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre votre objectif.

Idée 3

📸 Vente aux enchères de photos de chiots seniors

Mettez aux enchères d'adorables photos de chiens âgés prises par des bénévoles ou des photographes locaux. Fixez des prix d'achat immédiat (25 à 100 $) pour financer les soins médicaux. Les enchères mobiles faciles à gérer permettent de faire bouger les choses.

Idée 4

🌟 Memory Tile Memorial

Les sympathisants achètent des "tuiles mémorielles" (25 à 100 dollars) pour créer un mur commémoratif numérique pour les animaux âgés bien-aimés. Chaque tuile finance les soins médicaux tout en célébrant le lien spécial entre les animaux et les familles.

Idée 5

🎭 Senior Pup Talent Show

Organiser un "Senior Pup Talent Show" virtuel où les supporters votent avec des dons (10 $ par vote). Mettez en valeur la personnalité unique de chaque sauvetage tout en finançant leurs besoins en soins continus.

Idée 6

🌅 Paquets d'années de crépuscule

Créer des colis de soins pour les "années crépusculaires" que les sympathisants peuvent parrainer chaque mois. Ces colis contiennent des médicaments, des aliments spéciaux et des articles de réconfort. Les donateurs sont informés des progrès de la personne âgée qu'ils parrainent.