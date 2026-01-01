Modèles du mardi de la générosité pour les centres de secours pour animaux âgés

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Senior Pet Rescues

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre chiot âgé a besoin de vous en ce mardi de la générosité 🐾 Mardi prochain, c'est Giving Tuesday - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour de causes qui leur tiennent à cœur. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 chiens âgés qui ont le plus besoin de nous. Ces âmes douces sont souvent négligées dans les refuges, mais elles ont encore tant d'amour à donner. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux soins des chiens âgés, et non aux frais de plateforme ou de traitement. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que les chiens âgés sont importants. Merci de croire que ces anges au museau gris méritent leur âge d'or. - L'équipe de sauvetage Senior Paws
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 25 senior dogs get the care they deserve 🐾 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 senior dogs who need us most. These gray-muzzled angels deserve their golden years. Your donation can help provide: - **$35** — pain medication for one senior dog - **$85** — emergency vet visit for urgent care - **$200** — full medical workup and treatment plan **100% of your donation goes to senior dog care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Give a senior dog their second chance →]({{donation_link}}) Together, we can help 25 overlooked seniors find comfort, healing, and love. – The Senior Paws Rescue Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐾 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous avez fait preuve d'une grande générosité à l'égard de nos anges à museau gris. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 240 $** **Grâce à votre générosité, 18 chiens âgés ont maintenant accès à des soins médicaux d'urgence, à la gestion de la douleur et à l'âge d'or qu'ils méritent. Voici ce qui rend ce résultat encore plus impressionnant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 162 $ en frais** - assez pour financer des médicaments contre la douleur pour 4 autres chiens âgés. *Un supporter nous a écrit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point ces personnes âgées oubliées ont encore de l'amour à donner". [Suivez-nous sur Instagram](https://instagram.com/seniorpawsrescue) pour voir ces âmes douces bénéficier d'une seconde chance - le meilleur reste à venir. Avec gratitude, **Senior Paws Rescue Team**
Les légendes sociales du mardi de la générosité au service de la sauvegarde des animaux de compagnie âgés

modèle 1

🐾 **C'est le Giving Tuesday** - et les chiens âgés ont plus que jamais besoin de nous. Nous collectons des fonds d'urgence pour 25 anges au museau gris qui ont été négligés dans les refuges mais qui ont encore tant d'amour à donner. **[Insérer le lien de don]** Votre don permet : 💙 **35$** = des médicaments contre la douleur pour un chien âgé 85$** = visite d'urgence chez le vétérinaire **200$** = examen médical complet et traitement Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don** va directement aux soins des chiens âgés - pas de frais, pas de coupures. L'intégralité de votre don finance leurs années d'or. Ces âmes douces méritent le confort, la guérison et l'amour. **[Insérer le lien de don]** Merci de croire que les chiens âgés sont importants 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🐾 Chaque chien âgé mérite de l'amour à l'âge d'or. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour couvrir les soins médicaux de nos sauveteurs les plus âgés - ceux qui ont le plus besoin de nous mais qui sont le moins adoptés. [Insérer le lien de don] 25 $ = médicaments contre la douleur pendant un mois 💊 50 $ = prise de sang pour détecter les problèmes de santé à un stade précoce 100 $ = visite d'urgence chez le vétérinaire pour un chiot âgé 🏥 Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don va directement à ces âmes douces qui ont attendu trop longtemps pour leurs foyers éternels. Ces anges au museau gris ont encore tant d'amour à donner. Aidez-nous à leur donner les soins qu'ils méritent. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et chaque chien âgé mérite une seconde chance d'être aimé. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour couvrir les soins médicaux des chiots au museau gris qui ont le plus besoin de nous. - 50 $ = médicaments contre la douleur pour un chien âgé souffrant d'arthrite - 150 $ = soins dentaires pour un chien de sauvetage qui a été négligé pendant des années - 300 $ = chirurgie d'urgence qui redonne vie à un vieux chien Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux factures vétérinaires - pas de frais de traitement. Ces chiens ont donné tout leur cœur à des familles qui ne pouvaient pas les garder. C'est maintenant à notre tour de nous manifester. Partagez si les animaux âgés tiennent une place spéciale dans votre cœur 🐾 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les centres de soins pour animaux âgés

Idée 1

🐾 Parrainage des années d'or

Les donateurs parrainent les soins mensuels d'un animal âgé (50 à 200 dollars). Ils partagent des mises à jour et des photos de "leur" chiot tout au long de l'année. La mise en place d'un système simple de dons récurrents permet de maintenir un financement régulier.

Idée 2

Campagne pour le kit de confort

Laissez les supporters financer des kits de confort pour les nouveaux sauveteurs : lits orthopédiques (75 $), fournitures pour le soulagement de la douleur (50 $) ou kits de bienvenue complets (150 $). Montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre votre objectif.

Idée 3

📸 Vente aux enchères de photos de chiots seniors

Mettez aux enchères d'adorables photos de chiens âgés prises par des bénévoles ou des photographes locaux. Fixez des prix d'achat immédiat (25 à 100 $) pour financer les soins médicaux. Les enchères mobiles faciles à gérer permettent de faire bouger les choses.

Idée 4

🌟 Memory Tile Memorial

Les sympathisants achètent des "tuiles mémorielles" (25 à 100 dollars) pour créer un mur commémoratif numérique pour les animaux âgés bien-aimés. Chaque tuile finance les soins médicaux tout en célébrant le lien spécial entre les animaux et les familles.

Idée 5

🎭 Senior Pup Talent Show

Organiser un "Senior Pup Talent Show" virtuel où les supporters votent avec des dons (10 $ par vote). Mettez en valeur la personnalité unique de chaque sauvetage tout en finançant leurs besoins en soins continus.

Idée 6

🌅 Paquets d'années de crépuscule

Créer des colis de soins pour les "années crépusculaires" que les sympathisants peuvent parrainer chaque mois. Ces colis contiennent des médicaments, des aliments spéciaux et des articles de réconfort. Les donateurs sont informés des progrès de la personne âgée qu'ils parrainent.

