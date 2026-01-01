Modèles de mardi de la générosité pour les établissements d'aide à la vie autonome pour personnes âgées

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de personnes âgées, sans travail supplémentaire.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Établissements de soins de longue durée

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Mardi prochain, nous rendons le confort possible 💙 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des colis de confort à 75 personnes âgées en résidence assistée - des choses comme des couvertures douillettes, des articles de soins personnels et des activités qui apportent de la joie pendant les vacances. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos personnes âgées - et non à des frais de carte de crédit ou à des plates-formes. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer la campagne → {{donation_link}} Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Nous vous remercions de votre participation. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Your Giving Tuesday gift brings comfort today 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide comfort care packages for 75 seniors in assisted living — cozy blankets, personal care items, and activities that bring joy during the holidays. Your donation can help provide: - **$25** — a comfort care package with blanket and personal items - **$75** — three complete care packages for seniors - **$150** — six packages plus holiday activities for an entire wing **100% of your donation goes to our seniors** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Bring comfort to a senior today →]({{donation_link}}) Together, we can make the holidays brighter for 75 seniors who deserve to feel remembered and cared for. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 875 $**. **Grâce à votre générosité, 52 personnes âgées ont reçu des colis contenant des couvertures douillettes, des articles de soins personnels et des activités de vacances. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 194 $ en frais** - assez pour financer 7 colis de soins supplémentaires pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin. *Un bénévole nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous rassemblons pour nos aînés". [Suivez-nous sur Facebook](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des photos au fur et à mesure que les personnes âgées recevront leurs colis cette semaine. Avec toute notre gratitude, L'équipe de **[Nom de l'organisation]**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées assistées

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et aujourd'hui, nous apportons du réconfort à 75 personnes âgées qui méritent qu'on se souvienne d'elles. 💙 Nous collectons des fonds pour des colis de soins de confort : des couvertures douillettes, des articles de soins personnels et des activités de vacances qui apportent de la joie aux résidents des résidences-services. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **25 $** = une trousse de confort complète **50 $** = deux colis et des activités de vacances **100 $** = quatre personnes âgées ressentent la chaleur de votre gentillesse Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance le confort et les soins de nos aînés. Merci d'avoir choisi la compassion aujourd'hui. 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité - et nos aînés ont besoin de vous. 💙 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour apporter confort et dignité aux résidents âgés qui méritent bien plus que des soins de base. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : 25 $ = Une semaine d'activités et de contacts sociaux 50 $ = Articles de confort comme des couvertures douces et des livres de lecture 100 $ = Un mois de soins spécialisés Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos aînés - aucuns frais ne sont prélevés. Chaque dollar que vous donnez reste dans notre communauté. Nos aînés nous ont tout donné. Aujourd'hui, rendons-leur la pareille. [Insérer le lien de don] Merci de votre attention 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et pour les personnes âgées de notre communauté, chaque dollar compte vraiment. [Insérer le lien de don] Nous recueillons aujourd'hui 8 000 $ pour financer des programmes de bien-être et des activités sociales qui luttent contre l'isolement dans nos résidences-services. - 25 $ = fournitures d'art-thérapie pour un résident - 75 $ = un mois de séances de musicothérapie - 150 $ = transport pour des rendez-vous médicaux Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à nos résidents - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend possible la dignité et la connexion chaque jour. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées

Idée 1

🏠 Memory Lane Stories

Les familles partagent en ligne les souvenirs préférés de leurs résidents. Les sponsors versent 10 dollars par histoire partagée, ce qui permet de financer des activités et des programmes de soins tout en célébrant l'héritage de nos aînés.

Idée 2

🧶 Paquets de soins de confort

Laissez les donateurs constituer des colis de soins à différents niveaux (30 $/60 $/100 $). Incluez des articles de confort, des en-cas et des activités. Montrez en direct l'avancement des travaux et organisez une journée de livraison facultative.

Idée 3

🎵 Golden Hour Concert

Organiser un concert virtuel avec des musiciens locaux. Vendez des "billets" à différents niveaux de dons. Les résidents profitent de la musique en direct tandis que les fonds soutiennent les programmes d'enrichissement et les soins.

Idée 4

📅 Calendrier de parrainage à la journée

Créez un calendrier de "parrainage par jour" où les donateurs financent les activités quotidiennes (25 $/50 $/100 $). Montrez les progrès en direct et partagez des photos de résidents profitant des activités sponsorisées comme le bingo, l'artisanat ou la musicothérapie.

Idée 5

🎂 Birthday Box Surprise

Les sympathisants achètent des "boîtes d'anniversaire" pour les résidents qui ne reçoivent pas de visite de leur famille. Chaque boîte de 40 dollars comprend un gâteau, des décorations et une carte. Suivez les objectifs mensuels et célébrez chaque anniversaire parrainé avec des photos.

Idée 6

🔥 La collecte des cœurs chauds

Lancez une campagne "Cœurs chauds, mains chaudes". Les donateurs financent l'aide au chauffage, les couvertures douillettes ou l'amélioration des repas chauds à différents niveaux. Montrez l'impact en temps réel avec des relevés de température et des témoignages de résidents.

