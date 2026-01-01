modèle 1 Avant le #GivingTuesday Mardi prochain, nous rendons le confort possible 💙 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se rassemblent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des colis de confort à 75 personnes âgées en résidence assistée - des choses comme des couvertures douillettes, des articles de soins personnels et des activités qui apportent de la joie pendant les vacances. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos personnes âgées - et non à des frais de carte de crédit ou à des plates-formes. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer la campagne → {{donation_link}} Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Nous vous remercions de votre participation. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation Copier le contenu COPIE !

modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday Your Giving Tuesday gift brings comfort today 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide comfort care packages for 75 seniors in assisted living — cozy blankets, personal care items, and activities that bring joy during the holidays. Your donation can help provide: - **$25** — a comfort care package with blanket and personal items - **$75** — three complete care packages for seniors - **$150** — six packages plus holiday activities for an entire wing **100% of your donation goes to our seniors** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Bring comfort to a senior today →]({{donation_link}}) Together, we can make the holidays brighter for 75 seniors who deserve to feel remembered and cared for. – The [Org Name] Team Copier le contenu COPIE !