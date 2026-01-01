Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de personnes âgées, sans travail supplémentaire.
Les familles partagent en ligne les souvenirs préférés de leurs résidents. Les sponsors versent 10 dollars par histoire partagée, ce qui permet de financer des activités et des programmes de soins tout en célébrant l'héritage de nos aînés.
Laissez les donateurs constituer des colis de soins à différents niveaux (30 $/60 $/100 $). Incluez des articles de confort, des en-cas et des activités. Montrez en direct l'avancement des travaux et organisez une journée de livraison facultative.
Organiser un concert virtuel avec des musiciens locaux. Vendez des "billets" à différents niveaux de dons. Les résidents profitent de la musique en direct tandis que les fonds soutiennent les programmes d'enrichissement et les soins.
Créez un calendrier de "parrainage par jour" où les donateurs financent les activités quotidiennes (25 $/50 $/100 $). Montrez les progrès en direct et partagez des photos de résidents profitant des activités sponsorisées comme le bingo, l'artisanat ou la musicothérapie.
Les sympathisants achètent des "boîtes d'anniversaire" pour les résidents qui ne reçoivent pas de visite de leur famille. Chaque boîte de 40 dollars comprend un gâteau, des décorations et une carte. Suivez les objectifs mensuels et célébrez chaque anniversaire parrainé avec des photos.
Lancez une campagne "Cœurs chauds, mains chaudes". Les donateurs financent l'aide au chauffage, les couvertures douillettes ou l'amélioration des repas chauds à différents niveaux. Montrez l'impact en temps réel avec des relevés de température et des témoignages de résidents.
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées assistées
