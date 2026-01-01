Idée 1

🚁 Parrainage d'une mission

Les supporters financent des opérations de sauvetage spécifiques (100 $ = carburant pour hélicoptère, 50 $ = vérification de l'équipement, 25 $ = heure de formation). Montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre votre prochain objectif de préparation à la mission.

Idée 2

🎒 Gear-Up Challenge

Laissez les donateurs construire des kits de sauvetage à différents niveaux (75 $ = équipement de base, 150 $ = kit avancé, 300 $ = pack complet). Suivez les dons grâce à un compteur en direct et à une journée d'emballage facultative organisée par des bénévoles.

Idée 3

📍 Miles for Lives

Organisez une collecte de fonds de 24 heures au cours de laquelle les supporters font un don pour chaque kilomètre parcouru par votre équipe pendant les exercices d'entraînement. Fixez un objectif de kilométrage et montrez vos progrès en temps réel pendant que vous vous entraînez.

Idée 4

🏔️ Liste des héros du sauvetage

Créez un "mur des héros" où les donateurs parrainent des membres individuels de l'équipe (50 $ = matériel d'entraînement, 100 $ = cours de certification, 200 $ = équipement avancé). Présentez l'histoire de chaque bénévole et suivez l'évolution du parrainage.

Idée 5

⏰ Défi de l'heure d'or

Lancer une campagne de 72 heures correspondant à la fenêtre critique de sauvetage. Les donateurs donnent chaque heure (10 $/heure = équipement de communication, 25 $/heure = fournitures médicales). Afficher le compte à rebours en direct et le suivi de l'impact.

Idée 6

🎯 Fonds pour les compétences et les exercices

Laissez les donateurs financer des scénarios de formation spécifiques (30 $ = exercice de sauvetage sur corde, 60 $ = premiers secours en milieu sauvage, 120 $ = coordination d'un hélicoptère). Publier des vidéos de formation montrant les compétences financées par les donateurs en action.