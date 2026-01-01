Modèles de mardi de la générosité pour les organisations de recherche et de sauvetage

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à sauver des vies, sans travail supplémentaire.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Organismes de recherche et de sauvetage

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien précoce pourrait sauver des vies en ce mardi de la générosité 🚁 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les communautés se mobilisent autour de causes qui sauvent des vies. Nous lançons une campagne pour financer l'équipement de secours d'urgence pour 25 sauvetages en montagne cet hiver. Chaque don précoce nous rapproche d'un équipement prêt à l'emploi lorsque les secondes comptent. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'équipement de secours - et non aux frais de plateforme ou de traitement. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que notre communauté est prête à agir. Merci de faire partie de notre famille de sauvetage. Des vies dépendent de personnes comme vous. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift saves lives 🚁 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to equip our rescue teams with emergency gear for 25 mountain rescues this winter. When someone's trapped on a cliff face or lost in a blizzard, every second counts. Your donation can provide: - **$50** — emergency shelter and warmth supplies for one rescue - **$125** — specialized rope and safety gear for technical rescues - **$300** — complete emergency medical kit for remote locations **100% of your donation goes to rescue equipment** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help save lives today →]({{donation_link}}) Together, we can make sure our teams have the gear they need when lives hang in the balance. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🚁 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 200 $** **Grâce à votre générosité, 15 sauveteurs en montagne** disposent désormais de l'équipement d'urgence dont ils ont besoin lorsque des vies sont en jeu. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 160 dollars de frais** - de quoi financer 3 kits d'abris d'urgence supplémentaires pour les randonneurs en détresse. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va à l'équipement de sauvetage me donne la certitude que mon don sauve vraiment des vies". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir nos équipes en action - la saison des sauvetages hivernaux ne fait que commencer. Avec toute ma gratitude, **[Nom de l'organisation] Équipe**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations de recherche et de sauvetage

modèle 1

🚨 C'est le Mardi de la générosité - et des vies sont en jeu. Nous collectons des fonds pour acheter du matériel de sauvetage d'urgence afin de sauver 25 personnes cet hiver. Lorsqu'une personne est coincée sur une falaise ou perdue dans le blizzard, chaque seconde compte. **Aidez-nous à sauver des vies aujourd'hui** → [Insérer le lien de don] Votre don permet : 💙 **50$** = un abri d'urgence pour un sauvetage **125$** = corde spécialisée et équipement de sécurité 💙 **300$** = kit médical complet pour les endroits isolés Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don est affecté à l'équipement de sauvetage - aucun frais n'est prélevé, aucune réduction n'est effectuée. L'intégralité de votre don finance la mission. Merci de faire partie de notre famille de sauvetage. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🚨 Lorsqu'une personne disparaît, chaque seconde compte. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour financer de nouveaux équipements de recherche et des formations - les outils qui permettent de ramener les familles à la maison. [Insérer le lien de don] 25 $ = Piles de radio d'urgence pour une recherche de 12 heures 50 $ = Couverture thermique qui sauve des vies dans des conditions difficiles 100 $ = Appareil GPS pour naviguer en toute sécurité sur des terrains éloignés Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar va directement aux opérations de recherche et de sauvetage. Votre soutien aujourd'hui signifie des temps de réponse plus rapides et de meilleurs résultats quand cela compte le plus. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et lorsque des vies sont en jeu, chaque dollar compte. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer l'équipement de recherche et de sauvetage indispensable et la formation de nos équipes de bénévoles. - 50 $ = radio de communication d'urgence pour un intervenant - 150 $ = corde de sauvetage spécialisée et équipement de sécurité - 300 $ = certificat de secourisme en milieu sauvage pour un bénévole Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, afin que chaque dollar serve directement à sauver des vies - et non à payer des frais de traitement. Nous sommes fiers de nos bénévoles qui abandonnent tout pour ramener les gens sains et saufs à la maison. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 🚁 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les organisations de recherche et de sauvetage

Idée 1

🚁 Parrainage d'une mission

🚁 Parrainage d'une mission
Les supporters financent des opérations de sauvetage spécifiques (100 $ = carburant pour hélicoptère, 50 $ = vérification de l'équipement, 25 $ = heure de formation). Montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre votre prochain objectif de préparation à la mission.

Idée 2

🎒 Gear-Up Challenge

🎒 Gear-Up Challenge
Laissez les donateurs construire des kits de sauvetage à différents niveaux (75 $ = équipement de base, 150 $ = kit avancé, 300 $ = pack complet). Suivez les dons grâce à un compteur en direct et à une journée d'emballage facultative organisée par des bénévoles.

Idée 3

📍 Miles for Lives

📍 Miles for Lives
Organisez une collecte de fonds de 24 heures au cours de laquelle les supporters font un don pour chaque kilomètre parcouru par votre équipe pendant les exercices d'entraînement. Fixez un objectif de kilométrage et montrez vos progrès en temps réel pendant que vous vous entraînez.

Idée 4

🏔️ Liste des héros du sauvetage

🏔️ Rescue Heroes Roster
Créez un "mur des héros" où les donateurs parrainent des membres individuels de l'équipe (50 $ = matériel d'entraînement, 100 $ = cours de certification, 200 $ = équipement avancé). Présentez l'histoire de chaque bénévole et suivez l'évolution du parrainage.

Idée 5

⏰ Défi de l'heure d'or

⏰ Golden Hour Challenge
Lancer une campagne de 72 heures correspondant à la fenêtre critique de sauvetage. Les donateurs donnent chaque heure (10 $/heure = équipement de communication, 25 $/heure = fournitures médicales). Afficher le compte à rebours en direct et le suivi de l'impact.

Idée 6

🎯 Fonds pour les compétences et les exercices

🎯 Fonds pour les compétences et les exercices
Laissez les donateurs financer des scénarios de formation spécifiques (30 $ = exercice de sauvetage sur corde, 60 $ = premiers secours en milieu sauvage, 120 $ = coordination d'un hélicoptère). Publier des vidéos de formation montrant les compétences financées par les donateurs en action.

