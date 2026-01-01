Modèles du mardi de la générosité pour les centres de conservation des tortues de mer

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de tortues de mer, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de centres de conservation des tortues de mer, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Sea Turtle Conservation Centers

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your early gift could save 25 sea turtle nests 🐢 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to protect 25 sea turtle nests during critical nesting season. Every early donation helps us fund beach patrols, nest monitoring, and emergency relocations when storms threaten. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to turtle protection — not to platform fees or processing costs. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign: {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows other supporters that this mission matters. Thank you for being part of our turtle family. Nesting season depends on us. – The Sea Turtle Conservation Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — help us protect 25 sea turtle nests 🐢 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to protect 25 sea turtle nests during critical nesting season. Every donation helps us fund beach patrols, nest monitoring, and emergency relocations when storms threaten. Your donation can help provide: - **$30** — one night of beach patrol monitoring - **$75** — emergency nest relocation equipment - **$150** — a full week of nest protection for one turtle family **100% of your donation goes to turtle protection** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help protect 25 sea turtle nests today →]({{donation_link}}) Together, we can give these ancient mariners the safe nesting season they deserve. – The Sea Turtle Conservation Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐢 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 28 nids de tortues marines** sont désormais protégés pendant la période critique de la saison de nidification. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer 6 nuits supplémentaires de surveillance des plages. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va aux tortues me donne envie de donner encore plus". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces nids en action - la saison des éclosions va être incroyable. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de conservation des tortues de mer
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday : des légendes sociales pour les centres de conservation des tortues de mer

modèle 1

🐢 C'est le mardi de la générosité - et les tortues de mer ont besoin de nous maintenant. Nous protégeons 25 nids pendant la saison critique de la nidification. Chaque don finance les patrouilles sur les plages, la surveillance et les déplacements d'urgence en cas de tempête. **Aidez-nous à sauver les familles de tortues dès aujourd'hui:** [Insérer le lien de donation]. Votre impact : **30$** = une nuit de patrouille sur la plage 🌙 **75$** = kit de relocalisation d'urgence d'un nid **150$** = une semaine complète de protection pour une famille de tortues Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don** va directement à la protection des tortues - pas de frais, pas de réduction. L'intégralité de votre don finance la mission. Ces anciens marins dépendent de nous. Ensemble, nous pouvons leur offrir la saison de nidification sûre qu'ils méritent. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🐢 Nos tortues de mer ont besoin de votre aide AUJOURD'HUI. Nous collectons des fonds pour protéger les plages de nidification et sauver les tortues blessées pendant cette saison critique. [Insérer le lien de don] 25 $ = Matériel de patrouille de plage pour une nuit 50 $ = Soins d'urgence pour un nouveau-né secouru 100 $ = Balise satellite pour suivre une tortue mère Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance le sauvetage et la protection des tortues. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui sert directement à sauver ces incroyables créatures. Merci de faire partie de leur histoire. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et chaque dollar compte lorsqu'il s'agit de protéger les tortues de mer menacées d'extinction. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer la surveillance des plages de nidification et les opérations de sauvetage des jeunes tortues. - 25 $ = étiquettes de repérage GPS pour une tortue en train de nicher - 75 $ = Soins médicaux d'urgence pour une tortue à éclore blessée - 150 $ = Une semaine de patrouille de plage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant la haute saison de nidification Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la conservation des tortues - pas de frais de traitement. Notre petite mais puissante équipe a protégé plus de 200 nids cette saison. Si notre mission vous touche, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 🐢. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les centres de conservation des tortues de mer

Idée 1

🐢 Campagne "Adoptez un nid

🐢 Campagne "Adoptez un nid"
Les supporters "adoptent" un nid de tortue de mer pour 50 dollars. Partagez les mises à jour des nids, les photos d'éclosion et les histoires de réussite. Suivez les adoptions à l'aide d'un compteur en temps réel et célébrez ensemble chaque étape importante.

Idée 2

🌊 Milles pour la vie marine

🌊 Miles for Marine Life
Lancez un défi aux supporters pour qu'ils marchent/courent des kilomètres équivalents au voyage de migration d'une tortue. Fixez des objectifs de distance, recueillez des promesses de dons par kilomètre et partagez des mises à jour sur l'impact de la conservation tout au long de l'opération.

Idée 3

🏖️ Parrainage du nettoyage des plages

🏖️ Parrainage du nettoyage des plages
Laissez les donateurs parrainer les fournitures de nettoyage (25 $ = gants/sacs, 75 $ = équipement, 150 $ = kit complet du bénévole). Montrez en direct les progrès accomplis et le nombre de kilos de débris enlevés.

Idée 4

🐢 Cercle des gardiens de tortues

🐢 Turtle Guardian Circle
Créez des niveaux de dons mensuels ($15/$30/$50) nommés d'après les étapes de la vie des tortues. Les gardiens reçoivent des mises à jour exclusives, des caméras virtuelles de nidification et des rapports d'impact annuels montrant leur contribution à la conservation.

Idée 5

Montre Midnight Hatch

🌙 Midnight Hatch Watch
Organisez un événement virtuel tard dans la nuit pendant la haute saison des éclosions. Les supporters paient 25 $ pour participer à des flux en direct, des questions-réponses avec des chercheurs et recevoir des "certificats d'éclosion" pour les bébés tortues.

Idée 6

🏆 Défi des champions de la conservation

🏆 Conservation Champion Challenge
Les supporters s'engagent à faire des dons en fonction des étapes de votre sauvetage (tortues soignées, nids protégés, volontaires formés). Fixez des objectifs, partagez les mises à jour des progrès et célébrez les victoires ensemble, en tant que communauté.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.