Idée 1

🐢 Campagne "Adoptez un nid

🐢 Campagne "Adoptez un nid"

Les supporters "adoptent" un nid de tortue de mer pour 50 dollars. Partagez les mises à jour des nids, les photos d'éclosion et les histoires de réussite. Suivez les adoptions à l'aide d'un compteur en temps réel et célébrez ensemble chaque étape importante.

Idée 2

🌊 Milles pour la vie marine

Lancez un défi aux supporters pour qu'ils marchent/courent des kilomètres équivalents au voyage de migration d'une tortue. Fixez des objectifs de distance, recueillez des promesses de dons par kilomètre et partagez des mises à jour sur l'impact de la conservation tout au long de l'opération.

Idée 3

🏖️ Parrainage du nettoyage des plages

Laissez les donateurs parrainer les fournitures de nettoyage (25 $ = gants/sacs, 75 $ = équipement, 150 $ = kit complet du bénévole). Montrez en direct les progrès accomplis et le nombre de kilos de débris enlevés.

Idée 4

🐢 Cercle des gardiens de tortues

Créez des niveaux de dons mensuels ($15/$30/$50) nommés d'après les étapes de la vie des tortues. Les gardiens reçoivent des mises à jour exclusives, des caméras virtuelles de nidification et des rapports d'impact annuels montrant leur contribution à la conservation.

Idée 5

Montre Midnight Hatch

Organisez un événement virtuel tard dans la nuit pendant la haute saison des éclosions. Les supporters paient 25 $ pour participer à des flux en direct, des questions-réponses avec des chercheurs et recevoir des "certificats d'éclosion" pour les bébés tortues.

Idée 6

🏆 Défi des champions de la conservation

Les supporters s'engagent à faire des dons en fonction des étapes de votre sauvetage (tortues soignées, nids protégés, volontaires formés). Fixez des objectifs, partagez les mises à jour des progrès et célébrez les victoires ensemble, en tant que communauté.