Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de tortues de mer, sans travail supplémentaire.
Idée 1
🐢 Campagne "Adoptez un nid"
Les supporters "adoptent" un nid de tortue de mer pour 50 dollars. Partagez les mises à jour des nids, les photos d'éclosion et les histoires de réussite. Suivez les adoptions à l'aide d'un compteur en temps réel et célébrez ensemble chaque étape importante.
Idée 2
🌊 Miles for Marine Life
Lancez un défi aux supporters pour qu'ils marchent/courent des kilomètres équivalents au voyage de migration d'une tortue. Fixez des objectifs de distance, recueillez des promesses de dons par kilomètre et partagez des mises à jour sur l'impact de la conservation tout au long de l'opération.
Idée 3
🏖️ Parrainage du nettoyage des plages
Laissez les donateurs parrainer les fournitures de nettoyage (25 $ = gants/sacs, 75 $ = équipement, 150 $ = kit complet du bénévole). Montrez en direct les progrès accomplis et le nombre de kilos de débris enlevés.
Idée 4
🐢 Turtle Guardian Circle
Créez des niveaux de dons mensuels ($15/$30/$50) nommés d'après les étapes de la vie des tortues. Les gardiens reçoivent des mises à jour exclusives, des caméras virtuelles de nidification et des rapports d'impact annuels montrant leur contribution à la conservation.
Idée 5
🌙 Midnight Hatch Watch
Organisez un événement virtuel tard dans la nuit pendant la haute saison des éclosions. Les supporters paient 25 $ pour participer à des flux en direct, des questions-réponses avec des chercheurs et recevoir des "certificats d'éclosion" pour les bébés tortues.
Idée 6
🏆 Conservation Champion Challenge
Les supporters s'engagent à faire des dons en fonction des étapes de votre sauvetage (tortues soignées, nids protégés, volontaires formés). Fixez des objectifs, partagez les mises à jour des progrès et célébrez les victoires ensemble, en tant que communauté.
Giving Tuesday : des légendes sociales pour les centres de conservation des tortues de mer
modèle 1
modèle 2
modèle 3