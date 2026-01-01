Idée 1

🏕️ Parrainer un scout

Les donateurs parrainent un scout à hauteur de 25 à 100 dollars pour qu'il participe à un camp ou à des activités. Montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre votre objectif et laissez les donateurs choisir leur niveau de parrainage.

Idée 2

🎒 Campagne Build-a-Kit

Créer des kits d'aventure ($15/$35/$75) avec du matériel de camping, des badges ou des manuels. Les donateurs financent des kits complets tandis que les scouts écrivent des notes de remerciement à chaque donateur.

Idée 3

🏆 Marathon du défi des compétences

Organisez une présentation des compétences sur 24 heures où les scouts démontrent leurs talents (nœuds, cuisine, premiers secours). Les donateurs s'engagent pour chaque compétence ou achètent des billets pour la célébration finale.

Idée 4

🛍️ Marché fait par les scouts

Les scouts créent et vendent en ligne de l'artisanat ou des produits de boulangerie. Fixez des paliers de dons (10 $/25 $/50 $) avec des options d'enlèvement et de livraison. Parfait pour enseigner l'esprit d'entreprise tout en finançant les activités des troupes.

Idée 5

🏆 Défi Badge-a-Thon

Organisez un marathon virtuel des badges du mérite au cours duquel les membres de la communauté parrainent des scouts pour qu'ils obtiennent des badges. Les donateurs s'engagent à verser entre 15 et 50 dollars par badge obtenu, ce qui permet de financer les programmes d'avancement et les cérémonies de reconnaissance.

Idée 6

🤝 Vente aux enchères de services

Organisez une vente aux enchères de services communautaires où les scouts offrent des services tels que le jardinage, la garde d'animaux ou l'aide technique. Les supporters enchérissent sur les services, finançant l'équipement de la troupe tout en enseignant de précieuses compétences de vie.