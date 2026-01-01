Modèles de mardi de la générosité pour les scouts

Besoin de messages et d'emails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre troupe scoute, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de scouts, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Scouts

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your early support makes all the difference 🏕️ Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to send 75 kids to summer camp who otherwise couldn't afford it. Every early donation gets us closer to making those adventures possible. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to camp scholarships — not to credit card fees or platform costs. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign: {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows other supporters we're serious about reaching every kid. Thank you for believing in what we do. Let's make this Giving Tuesday count. – The Scout Troop Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 75 kids experience camp 🏕️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to send 75 kids to summer camp who otherwise couldn't afford it. Every gift brings us closer to making those life-changing adventures possible. Your donation can help provide: - **$50** — camp supplies for one child (sleeping bag, flashlight, water bottle) - **$150** — three days of camp activities and meals - **$350** — a full week of camp for one child **100% of your donation goes to camp scholarships** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a child experience the magic of camp →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 kids memories that will last a lifetime. – The Scout Troop Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏕️ **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes manifestés en grand nombre. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 18 750 $**. **50 enfants** ont maintenant accès à une semaine complète de camp d'été - avec des randonnées, des feux de camp et des souvenirs qui dureront toute une vie. Voici ce qui rend ce projet encore plus puissant : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 938 $ en frais** - assez pour envoyer 2 enfants de plus en camp pour une semaine complète. *Un parent nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va aux bourses du camp me donne envie de donner encore plus". [Suivez-nous sur Instagram](https://instagram.com/scouttroop) pour voir ces aventures se dérouler - le meilleur reste à venir. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de la troupe scoute**
Copier le contenu
COPIE !

Mardi de la générosité Légendes sociales pour les scouts

modèle 1

🏕️ **C'est le Mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre don peut permettre à un enfant qui n'en aurait pas les moyens de partir en colonie de vacances. Nous collectons des fonds pour offrir à 75 enfants l'aventure d'une vie dans un camp d'été. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : 💙 **25$** = fournitures pour le camp (sac de couchage, lampe de poche, bouteille d'eau) 💙 **50$** = trois jours d'activités et de repas 💙 **150$** = une semaine complète de souvenirs de camp Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don intégral finance les bourses du camp. Aidez-nous à offrir à 75 enfants un été inoubliable. Chaque don précoce crée un élan et montre à ces enfants que nous croyons en eux. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🏕️ Aidez-nous à envoyer plus d'enfants en camp cette année. [Insérer le lien de don] 25 $ = fournitures de camp pour un scout 50 $ = un week-end de camping 100 $ = formation au leadership pour un chef de troupe Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance les aventures, les badges et le développement de la confiance en soi chez les jeunes. Chaque scout mérite la chance d'explorer, d'apprendre et de grandir. Merci de rendre cela possible aujourd'hui 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous construisons les leaders de demain, un scout à la fois. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des aventures en plein air et des camps de leadership pour les jeunes de la région qui en ont le plus besoin. - 25 $ = matériel de camping pour un scout - 75 $ = retraite de leadership d'un week-end - 150 $ = programme complet d'aventures en plein air Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à l'autonomisation des jeunes - pas de frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à nos dirigeants bénévoles qui rendent cela possible. Si le développement d'enfants confiants et capables résonne avec vous - partagez, faites un don ou parlez-nous d'un scout qui a changé votre vie ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les scouts

Idée 1

🏕️ Parrainer un scout

Les donateurs parrainent un scout à hauteur de 25 à 100 dollars pour qu'il participe à un camp ou à des activités. Montrez en direct les progrès réalisés pour atteindre votre objectif et laissez les donateurs choisir leur niveau de parrainage.

Idée 2

🎒 Campagne Build-a-Kit

Créer des kits d'aventure ($15/$35/$75) avec du matériel de camping, des badges ou des manuels. Les donateurs financent des kits complets tandis que les scouts écrivent des notes de remerciement à chaque donateur.

Idée 3

🏆 Marathon du défi des compétences

Organisez une présentation des compétences sur 24 heures où les scouts démontrent leurs talents (nœuds, cuisine, premiers secours). Les donateurs s'engagent pour chaque compétence ou achètent des billets pour la célébration finale.

Idée 4

🛍️ Marché fait par les scouts

Les scouts créent et vendent en ligne de l'artisanat ou des produits de boulangerie. Fixez des paliers de dons (10 $/25 $/50 $) avec des options d'enlèvement et de livraison. Parfait pour enseigner l'esprit d'entreprise tout en finançant les activités des troupes.

Idée 5

🏆 Défi Badge-a-Thon

Organisez un marathon virtuel des badges du mérite au cours duquel les membres de la communauté parrainent des scouts pour qu'ils obtiennent des badges. Les donateurs s'engagent à verser entre 15 et 50 dollars par badge obtenu, ce qui permet de financer les programmes d'avancement et les cérémonies de reconnaissance.

Idée 6

🤝 Vente aux enchères de services

Organisez une vente aux enchères de services communautaires où les scouts offrent des services tels que le jardinage, la garde d'animaux ou l'aide technique. Les supporters enchérissent sur les services, finançant l'équipement de la troupe tout en enseignant de précieuses compétences de vie.

