Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide un plus grand nombre de personnes à accéder à la technologie, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les donateurs financent des ordinateurs portables remis à neuf au prix de 200 $ chacun. Affichez en direct le nombre d'appareils financés et laissez les donateurs dédier chaque ordinateur à un élève ou à une famille.
Idée 2
Collecter les anciens téléphones/tablettes auprès des sympathisants, puis demander aux donateurs de financer les coûts de remise à neuf (50 dollars par appareil). Racontez les histoires des bénéficiaires qui ont reçu leur premier smartphone ou leur première tablette.
Idée 3
Les donateurs parrainent des cours de codage à raison de 25 dollars de l'heure. Suivez le nombre total d'heures financées en temps réel et partagez des photos d'enfants apprenant à coder ou construisant leur premier site web.
Idée 4
Les donateurs parrainent des points d'accès Wi-Fi à raison de 30 $/mois chacun. Suivez le nombre total de mois financés et partagez les histoires de familles qui se connectent pour travailler à distance, aller à l'école ou se rendre à des rendez-vous de télémédecine.
Idée 5
Les donateurs financent des ateliers de réparation technique au prix de 15 dollars par personne formée. Montrez en direct des personnes qui apprennent à réparer des téléphones, des tablettes et des ordinateurs tout en renforçant leur confiance numérique.
Idée 6
Les sympathisants achètent des "packs de démarrage numériques" au prix de 75 dollars chacun (tablette de base + étui + aide à l'installation). Suivez les packs financés et partagez des photos de personnes âgées ou de demandeurs d'emploi recevant leur premier appareil.
Giving Tuesday : des sous-titres sociaux pour les initiatives d'accès à la technologie
