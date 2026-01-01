Idée 1

💻 Combler le fossé numérique

Les donateurs financent des ordinateurs portables remis à neuf au prix de 200 $ chacun. Affichez en direct le nombre d'appareils financés et laissez les donateurs dédier chaque ordinateur à un élève ou à une famille.

Idée 2

📱 Défi sauvetage d'appareils

Collecter les anciens téléphones/tablettes auprès des sympathisants, puis demander aux donateurs de financer les coûts de remise à neuf (50 dollars par appareil). Racontez les histoires des bénéficiaires qui ont reçu leur premier smartphone ou leur première tablette.

Idée 3

🌐 Parrainage de l'Heure du code

Les donateurs parrainent des cours de codage à raison de 25 dollars de l'heure. Suivez le nombre total d'heures financées en temps réel et partagez des photos d'enfants apprenant à coder ou construisant leur premier site web.

Idée 4

📶 Connecter la communauté

Les donateurs parrainent des points d'accès Wi-Fi à raison de 30 $/mois chacun. Suivez le nombre total de mois financés et partagez les histoires de familles qui se connectent pour travailler à distance, aller à l'école ou se rendre à des rendez-vous de télémédecine.

Idée 5

🔧 Atelier de compétences en bricolage

Les donateurs financent des ateliers de réparation technique au prix de 15 dollars par personne formée. Montrez en direct des personnes qui apprennent à réparer des téléphones, des tablettes et des ordinateurs tout en renforçant leur confiance numérique.

Idée 6

📦 First Device Fund

Les sympathisants achètent des "packs de démarrage numériques" au prix de 75 dollars chacun (tablette de base + étui + aide à l'installation). Suivez les packs financés et partagez des photos de personnes âgées ou de demandeurs d'emploi recevant leur premier appareil.