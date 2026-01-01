Idée 1

📚 Collecte de la liste de souhaits de la classe

📚 Classroom Wish List Drive

Les parents et les membres de la communauté financent des besoins spécifiques de la classe (25 $ pour les fournitures artistiques, 75 $ pour les livres, 150 $ pour les équipements techniques). Les enseignants créent des listes de souhaits, les donateurs voient exactement ce qu'ils achètent.

Idée 2

🎒 Défi "Parrainez un étudiant

🎒 Sponsor-a-Student Challenge

Les sympathisants couvrent les frais de sorties scolaires, les fournitures ou les frais de repas pour les élèves dans le besoin. Fixez des niveaux de dons (15 $/30 $/50 $) et partagez les notes de remerciement anonymes des enfants.

Idée 3

🏆 Semaine du défi du directeur d'école

Le personnel, les parents et les élèves s'affrontent au sein d'équipes amicales de collecte de fonds. Suivez les progrès avec des compteurs en direct, célébrez avec une assemblée scolaire et financez ensemble votre plus grand besoin.

Idée 4

🎓 Fonds d'appréciation des enseignants

Les parents et les membres de la communauté contribuent à surprendre les enseignants en leur offrant des cartes-cadeaux ou en améliorant leur classe. Fixez un objectif par enseignant (100 à 300 dollars), suivez publiquement les progrès réalisés et dévoilez la surprise ensemble.

Idée 5

📱 Text-to-Give Esprit d'école

📱 Text-to-Give School Spirit

Partagez un simple code texte pendant les matchs, les assemblées ou les ramassages. Les supporters envoient un SMS pour faire un don instantané (10 $/25 $/50 $) pour les besoins les plus importants de l'école pendant que l'esprit d'école est élevé.

Idée 6

🏫 Mois de l'adoption d'une classe

Chaque niveau ou classe est "adopté" par des familles ou des entreprises locales. Les sponsors couvrent les besoins mensuels (200 à 500 dollars) et reçoivent des informations sur la façon dont leur soutien aide les enfants à apprendre.