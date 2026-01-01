Modèles de mardi de la charité pour les écoles

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'étudiants, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Écoles

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce donne le coup d'envoi à quelque chose de spécial 📚 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des fournitures scolaires et des ressources d'apprentissage à 75 élèves qui en ont le plus besoin. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux élèves - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de croire en nos étudiants. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'école
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift changes everything 📚 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide classroom supplies and learning resources for 75 students who need them most. Every donation brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$25** — art supplies for one student's creative projects - **$75** — a full set of books for guided reading groups - **$150** — classroom technology tools for hands-on learning **100% of your donation goes directly to students** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help 75 students get the supplies they need →]({{donation_link}}) Together, we can make sure every student has what they need to learn and grow. – The [School Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 📚 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,750** **75 students** now have the classroom supplies and learning resources they need to thrive — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $188 in fees** — enough to fund art supplies for 7 more students. *One parent told us:* "Seeing the whole community rally around our kids reminded me why I love this school." [Follow us on Instagram]({{social_link}}) to see these supplies in action — the best is yet to come. With gratitude, **The [School Name] Team**
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les écoles

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et chaque dollar compte pour nos élèves. 📚 Nous collectons des fonds pour fournir des fournitures scolaires et des ressources d'apprentissage à 75 élèves qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de donation] Votre don peut aider à fournir : **25$** = fournitures artistiques pour les projets créatifs d'un élève **50 $** = livres de lecture guidée pour de petits groupes **100$** = outils d'apprentissage pratiques pour l'ensemble de la classe Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Aidez-nous à atteindre 75 élèves aujourd'hui. Chaque don nous rapproche de cet objectif. [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 📚 Nos enfants méritent des salles de classe avec les fournitures dont ils ont besoin pour apprendre et grandir. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour l'achat de nouveaux livres, de fournitures artistiques et d'articles essentiels pour la salle de classe, qui donnent vie à l'apprentissage. [Insérer le lien de don] 25 $ = Un ensemble de livres à chapitres pour les lecteurs en difficulté 50 $ = Des fournitures artistiques pour un mois de projets créatifs 100 $ = Un kit de démarrage pour la bibliothèque de la classe Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar que vous donnez va directement à nos élèves. Aidez-nous à donner à nos enfants les outils dont ils ont besoin pour réussir. Merci de croire en notre mission ! 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et nous nous mobilisons pour les étudiants qui ont le plus besoin de nous. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des programmes d'alphabétisation destinés aux élèves des écoles élémentaires défavorisées de notre district. Votre impact : - 25 $ = livres de lecture pour une classe - 75 $ = séances de tutorat pour un lecteur en difficulté - 150 $ = outils d'évaluation de l'alphabétisation pour les enseignants Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux élèves - sans frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à notre communauté d'éducateurs et de défenseurs. Si une éducation de qualité pour tous vous touche, partagez, faites un don ou racontez-nous votre histoire ci-dessous 📚 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les écoles

Idée 1

📚 Collecte de la liste de souhaits de la classe

📚 Classroom Wish List Drive
Les parents et les membres de la communauté financent des besoins spécifiques de la classe (25 $ pour les fournitures artistiques, 75 $ pour les livres, 150 $ pour les équipements techniques). Les enseignants créent des listes de souhaits, les donateurs voient exactement ce qu'ils achètent.

Idée 2

🎒 Défi "Parrainez un étudiant

🎒 Sponsor-a-Student Challenge
Les sympathisants couvrent les frais de sorties scolaires, les fournitures ou les frais de repas pour les élèves dans le besoin. Fixez des niveaux de dons (15 $/30 $/50 $) et partagez les notes de remerciement anonymes des enfants.

Idée 3

🏆 Semaine du défi du directeur d'école

🏆 Semaine du défi du directeur
Le personnel, les parents et les élèves s'affrontent au sein d'équipes amicales de collecte de fonds. Suivez les progrès avec des compteurs en direct, célébrez avec une assemblée scolaire et financez ensemble votre plus grand besoin.

Idée 4

🎓 Fonds d'appréciation des enseignants

🎓 Fonds d'appréciation des enseignants
Les parents et les membres de la communauté contribuent à surprendre les enseignants en leur offrant des cartes-cadeaux ou en améliorant leur classe. Fixez un objectif par enseignant (100 à 300 dollars), suivez publiquement les progrès réalisés et dévoilez la surprise ensemble.

Idée 5

📱 Text-to-Give Esprit d'école

📱 Text-to-Give School Spirit
Partagez un simple code texte pendant les matchs, les assemblées ou les ramassages. Les supporters envoient un SMS pour faire un don instantané (10 $/25 $/50 $) pour les besoins les plus importants de l'école pendant que l'esprit d'école est élevé.

Idée 6

🏫 Mois de l'adoption d'une classe

🏫 Mois de l'adoption d'une classe
Chaque niveau ou classe est "adopté" par des familles ou des entreprises locales. Les sponsors couvrent les besoins mensuels (200 à 500 dollars) et reçoivent des informations sur la façon dont leur soutien aide les enfants à apprendre.

