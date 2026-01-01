Modèles du mardi de la générosité pour les équipes de rugby

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe de rugby, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Équipes de rugby

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Le jour du match le plus important de votre équipe arrive 🏉 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir de nouveaux équipements et du matériel d'entraînement à 25 jeunes joueurs de rugby qui n'en ont pas les moyens. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à l'équipement et à l'entraînement - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Soyez l'un des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre à ces joueurs que leur communauté croit en eux. Merci de faire partie de notre famille du rugby. C'est parti. - L'équipe
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Game day is here — your impact starts now 🏉 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new equipment and training gear for 25 young rugby players who can't afford it. Every donation gets us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$35** — a new rugby ball for training sessions - **$85** — protective gear for one player (mouthguard, headgear, cleats) - **$200** — complete training kit for one young athlete **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young player gear up for success →]({{donation_link}}) Together, we can show 25 young athletes their community believes in them. – The Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🏉 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 200 $** **Grâce à votre générosité, 18 jeunes joueurs de rugby ont maintenant accès à un équipement d'entraînement et de protection adéquat. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 160 $ en frais** - assez pour financer l'équipement de protection de deux joueurs supplémentaires. *Un parent nous a dit : "Voir la communauté se mobiliser autour de ces enfants m'a rappelé pourquoi le rugby est plus qu'un simple sport - c'est une famille". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces joueurs en action avec leur nouvel équipement - la saison à venir sera incroyable. Avec toute notre gratitude, **L'équipe**
Le mardi de la générosité : des légendes sociales pour les équipes de rugby

modèle 1

🏉 C'est le mardi de la générosité - et nos jeunes joueurs de rugby ont besoin de votre aide ! Nous collectons des fonds pour fournir de nouveaux équipements et du matériel d'entraînement à 25 jeunes athlètes qui ne peuvent pas se le permettre. [Insérer le lien de don] Votre don peut permettre de fournir : 💙 **$35** - un nouveau ballon de rugby pour les séances d'entraînement 💙 **$85** - un équipement de protection pour un joueur (protège-dents, casque, crampons) 💙 **$200** - un kit d'entraînement complet pour un jeune athlète Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons montrer à ces joueurs que leur communauté croit en eux. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🏉 Notre équipe de rugby a besoin de votre soutien pour continuer à construire des champions sur et en dehors du terrain. Nous collectons des fonds pour acheter de nouveaux équipements et du matériel d'entraînement qui aideront nos joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes cette saison. [Insérer le lien de don] 25 $ = Nouveau maillot d'entraînement pour un joueur 50 $ = Équipement de protection essentiel 100 $ = Équipement d'entraînement pour toute l'équipe Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à notre équipe - aucun frais n'est prélevé, juste un impact pur pour nos joueurs. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui nous aide à atteindre nos objectifs et à développer des athlètes plus forts. Merci de croire en notre équipe ! 🏉💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et notre communauté du rugby se mobilise pour financer des programmes de développement des jeunes qui forgent le caractère sur le terrain et en dehors. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des équipements d'entraînement, des certifications d'entraîneurs et des bourses de voyage pour les joueurs défavorisés. - 50 $ = nouvel équipement d'entraînement pour un joueur - 150 $ = certification d'entraîneur pour un mentor bénévole - 300 $ = bourse de voyage pour une équipe entière lors d'un tournoi Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement au développement de jeunes athlètes - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de nos entraîneurs bénévoles et de notre réseau de parents qui ont rendu cela possible. Si l'impact du rugby sur le développement des jeunes résonne en vous - partagez, donnez, ou laissez une note ci-dessous 🏉. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les équipes de rugby

‍Idea 1

🏉 Parrainage d'un joueur

Les supporters parrainent des joueurs individuels au prix de 25 $ chacun. Créez des profils de joueurs avec des photos et des objectifs. Suivez les parrainages en direct sur la page de votre campagne.

‍Idea 2

⚡ Fonds pour l'équipement de la journée de match

Vendez des "kits de jour de match" - bouteilles d'eau, en-cas, matériel de premiers secours. Fixez des niveaux de dons (50 $/100 $/200 $) et laissez les supporters choisir leur impact.

‍Idea 3

🏆 Collecte de fonds pour le Défi des compétences

Organisez un tournoi d'habileté. Faites payer les frais d'inscription, vendez des articles d'équipe et diffusez les matchs en direct. Toutes les recettes servent à financer l'équipement et les frais de déplacement.

‍Idea 4

🧱 Campagne des briques de l'héritage

Créez des "briques d'héritage" pour votre équipe au prix de 100 $ chacune. Les supporters achètent des briques personnalisées pour un mur commémoratif. Suivez les ventes en direct et organisez une cérémonie d'inauguration.

‍Idea 5

🥫 Campagne de lutte contre la faim

Organisez une collecte de denrées alimentaires "Tackle Hunger". Collectez des denrées non périssables lors des entraînements, pesez les dons et demandez aux sponsors de verser une somme équivalente aux livres récoltés.

‍Idea 6

🏃 Miles for Rugby Challenge

Lancez un défi "Miles for Rugby". Les joueurs enregistrent les kilomètres parcourus à l'entraînement, les supporters s'engagent pour chaque kilomètre (1 à 5 $) et vous suivez les progrès sur la page de votre campagne.

