Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe de rugby, sans travail supplémentaire.
Les supporters parrainent des joueurs individuels au prix de 25 $ chacun. Créez des profils de joueurs avec des photos et des objectifs. Suivez les parrainages en direct sur la page de votre campagne.
Vendez des "kits de jour de match" - bouteilles d'eau, en-cas, matériel de premiers secours. Fixez des niveaux de dons (50 $/100 $/200 $) et laissez les supporters choisir leur impact.
Organisez un tournoi d'habileté. Faites payer les frais d'inscription, vendez des articles d'équipe et diffusez les matchs en direct. Toutes les recettes servent à financer l'équipement et les frais de déplacement.
Créez des "briques d'héritage" pour votre équipe au prix de 100 $ chacune. Les supporters achètent des briques personnalisées pour un mur commémoratif. Suivez les ventes en direct et organisez une cérémonie d'inauguration.
Organisez une collecte de denrées alimentaires "Tackle Hunger". Collectez des denrées non périssables lors des entraînements, pesez les dons et demandez aux sponsors de verser une somme équivalente aux livres récoltés.
Lancez un défi "Miles for Rugby". Les joueurs enregistrent les kilomètres parcourus à l'entraînement, les supporters s'engagent pour chaque kilomètre (1 à 5 $) et vous suivez les progrès sur la page de votre campagne.
Le mardi de la générosité : des légendes sociales pour les équipes de rugby
