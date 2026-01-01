Modèles pour le mardi de la générosité pour les Rotary clubs

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à davantage de projets communautaires, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Rotary Clubs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre impact sur le Rotary commence mardi 💙 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne visant à fournir un accès à l'eau potable à 100 familles dans nos collectivités partenaires. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux projets d'approvisionnement en eau, et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de faire partie de ce mouvement. - Votre équipe du Rotary
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your clean water gift changes everything 💧 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide clean water access for 100 families in our partner communities. Every donation brings safe, reliable water directly to homes that need it most. Your donation can help provide: - **$35** — water purification tablets for one family for 3 months - **$85** — a household water filter system - **$200** — well maintenance and repairs serving 5 families **100% of your donation goes to clean water projects** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Bring clean water to families today →]({{donation_link}}) Together, we can transform 100 families' daily lives with the gift of clean, safe water. – Your Rotary Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total collecté : 4 280 $** **Grâce à votre générosité, 68 familles ont désormais accès à de l'eau propre et salubre. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 214 dollars de frais** - de quoi fournir des comprimés de purification d'eau à 6 familles supplémentaires pendant trois mois. *Un donateur nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous travaillons ensemble". [Suivez-nous sur Facebook](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces projets d'eau prendront vie. Avec toute notre gratitude, **Votre équipe du Rotary**
Le mardi de la générosité : légendes sociales pour les Rotary clubs

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre don peut apporter de l'eau potable aux familles qui en ont le plus besoin. 💧 Nous collectons des fonds pour permettre à 100 familles de nos communautés partenaires d'avoir accès à l'eau. Chaque don transforme la vie quotidienne grâce à de l'eau saine et fiable. [Insérer le lien de don] Votre impact : **35$** = comprimés de purification de l'eau pour 1 famille (3 mois) **85 $** = système de filtrage de l'eau pour une famille **200$** = entretien du puits pour 5 familles Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance des projets d'eau potable. Ensemble, nous pouvons aider 100 familles aujourd'hui. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🌟 Notre Rotary Club collecte des fonds pour apporter de l'eau potable aux familles qui en ont le plus besoin. Chaque dollar fait la différence. [Insérer le lien de don] 25 $ = Comprimés de purification de l'eau pour une famille de 4 personnes 50 $ = Un mois d'eau potable pour 10 personnes 100 $ = Kit d'analyse de l'eau pour un village entier Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance directement les projets d'eau potable. Ensemble, nous pouvons inverser le cours de la crise mondiale de l'eau. Vous joindrez-vous à nous aujourd'hui ? 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et notre Rotary club se mobilise pour servir notre communauté là où cela compte le plus. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer des programmes d'alphabétisation pour les familles défavorisées de notre district. Votre impact : - 25 $ = lecture de livres pour un enfant - 100 $ = séances de tutorat pendant un mois - 250 $ = atelier d'alphabétisation pour une famille entière Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la cause - sans frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à nos membres qui rendent le service possible. Si l'accès à l'alphabétisation résonne en vous - faites un don, partagez, ou parlez-nous d'un travail similaire dans votre communauté 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les Rotary clubs

‍Idea 1

🤝 Parrainage d'un projet de service

🤝 Parrainage de projets de service
Les membres parrainent des projets de service locaux à hauteur de 50 à 200 dollars. Les donateurs choisissent leur projet (nettoyage d'un parc, campagne d'alphabétisation, épicerie) et reçoivent des mises à jour sur l'impact.

‍Idea 2

🎯 Skills Auction for Good (Enchères de compétences pour le bien)

🎯 Skills Auction for Good
Les Rotariens mettent aux enchères leurs compétences professionnelles (préparation fiscale, marketing, conseils juridiques). Le produit de la vente sert à financer des bourses d'études pour les jeunes. Fixer des prix d'achat immédiat pour des gains rapides.

‍Idea 3

🌍 Concours mondial de subventions

🌍 Défi de la contrepartie des subventions mondiales
Défier les Rotariens pour débloquer les fonds de contrepartie de la Fondation Rotary. Montrer un thermomètre en temps réel permettant de suivre l'évolution de l'objectif global de 15 000 USD de votre action.

‍Idea 4

🏆 Prix des champions de la Communauté

🏆 Community Champion Awards
Honorer les héros locaux en les parrainant à hauteur de 100 dollars. Les supporters nomment des enseignants, des secouristes ou des bénévoles. Les lauréats reçoivent des plaques de reconnaissance ; les fonds servent à financer des programmes pour la jeunesse.

‍Idea 5

📚 Literacy Legacy Drive (disque de l'héritage de l'alphabétisation)

📚 Literacy Legacy Drive
Les membres collectent des dons de livres tandis que les sympathisants financent des kits de lecture d'une valeur de 25 $ pour les enfants défavorisés. Suivez les livres collectés par rapport aux kits financés à l'aide de compteurs en direct.

‍Idea 6

🎪 Talent Show Fundraiser

🎪 Talent Show Fundraiser
Organisez un spectacle de talents pour la communauté avec des niveaux de parrainage de 10 à 50 dollars. Les artistes s'affrontent pour gagner des prix tandis que la vente de billets et les parrainages financent des bourses d'études locales.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
