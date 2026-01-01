Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar contribue à davantage de projets communautaires, sans travail supplémentaire.
Idea 1
🤝 Parrainage de projets de service
Les membres parrainent des projets de service locaux à hauteur de 50 à 200 dollars. Les donateurs choisissent leur projet (nettoyage d'un parc, campagne d'alphabétisation, épicerie) et reçoivent des mises à jour sur l'impact.
Idea 2
🎯 Skills Auction for Good
Les Rotariens mettent aux enchères leurs compétences professionnelles (préparation fiscale, marketing, conseils juridiques). Le produit de la vente sert à financer des bourses d'études pour les jeunes. Fixer des prix d'achat immédiat pour des gains rapides.
Idea 3
🌍 Défi de la contrepartie des subventions mondiales
Défier les Rotariens pour débloquer les fonds de contrepartie de la Fondation Rotary. Montrer un thermomètre en temps réel permettant de suivre l'évolution de l'objectif global de 15 000 USD de votre action.
Idea 4
🏆 Community Champion Awards
Honorer les héros locaux en les parrainant à hauteur de 100 dollars. Les supporters nomment des enseignants, des secouristes ou des bénévoles. Les lauréats reçoivent des plaques de reconnaissance ; les fonds servent à financer des programmes pour la jeunesse.
Idea 5
📚 Literacy Legacy Drive
Les membres collectent des dons de livres tandis que les sympathisants financent des kits de lecture d'une valeur de 25 $ pour les enfants défavorisés. Suivez les livres collectés par rapport aux kits financés à l'aide de compteurs en direct.
Idea 6
🎪 Talent Show Fundraiser
Organisez un spectacle de talents pour la communauté avec des niveaux de parrainage de 10 à 50 dollars. Les artistes s'affrontent pour gagner des prix tandis que la vente de billets et les parrainages financent des bourses d'études locales.
Le mardi de la générosité : légendes sociales pour les Rotary clubs
