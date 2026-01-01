‍Idea 1

🤝 Parrainage d'un projet de service

Les membres parrainent des projets de service locaux à hauteur de 50 à 200 dollars. Les donateurs choisissent leur projet (nettoyage d'un parc, campagne d'alphabétisation, épicerie) et reçoivent des mises à jour sur l'impact.

🎯 Skills Auction for Good (Enchères de compétences pour le bien)

Les Rotariens mettent aux enchères leurs compétences professionnelles (préparation fiscale, marketing, conseils juridiques). Le produit de la vente sert à financer des bourses d'études pour les jeunes. Fixer des prix d'achat immédiat pour des gains rapides.

🌍 Concours mondial de subventions

Défier les Rotariens pour débloquer les fonds de contrepartie de la Fondation Rotary. Montrer un thermomètre en temps réel permettant de suivre l'évolution de l'objectif global de 15 000 USD de votre action.

🏆 Prix des champions de la Communauté

🏆 Community Champion Awards

Honorer les héros locaux en les parrainant à hauteur de 100 dollars. Les supporters nomment des enseignants, des secouristes ou des bénévoles. Les lauréats reçoivent des plaques de reconnaissance ; les fonds servent à financer des programmes pour la jeunesse.

📚 Literacy Legacy Drive (disque de l'héritage de l'alphabétisation)

📚 Literacy Legacy Drive

Les membres collectent des dons de livres tandis que les sympathisants financent des kits de lecture d'une valeur de 25 $ pour les enfants défavorisés. Suivez les livres collectés par rapport aux kits financés à l'aide de compteurs en direct.

🎪 Talent Show Fundraiser

Organisez un spectacle de talents pour la communauté avec des niveaux de parrainage de 10 à 50 dollars. Les artistes s'affrontent pour gagner des prix tandis que la vente de billets et les parrainages financent des bourses d'études locales.