Modèles du mardi de la générosité pour les sauveteurs d'animaux à la retraite

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de refuges pour animaux à la retraite, lui font confiance.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Secours aux animaux à la retraite

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don anticipé aide nos animaux de sauvetage ce mardi 🐾 Mardi prochain, c'est le Giving Tuesday - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 animaux de sauvetage âgés qui ont besoin de traitements spécialisés, de médicaments et de soins de confort dans leur âge d'or. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux frais vétérinaires et aux soins des animaux - et non aux frais de carte de crédit ou aux plates-formes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nos animaux en détresse ont une communauté prête à les aider. Nous vous remercions de votre participation. Ces âmes douces comptent sur nous. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help our senior rescues 🐾 **It's Giving Tuesday** — and today, your gift can change everything for our senior rescue animals. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 senior rescue animals who need specialized treatment and comfort care in their golden years. Your donation today can provide: - **$40** — pain medication for one senior dog for a month - **$125** — emergency vet visit for a rescue cat - **$300** — specialized surgery for an elderly animal in need **100% of your donation goes to veterinary bills and animal care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a senior rescue animal today →]({{donation_link}}) These sweet souls have given so much love — today, we can give back to them. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐾 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous avez fait preuve d'une grande générosité à l'égard de nos animaux de sauvetage âgés. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 200 $** **Grâce à votre générosité, 18 animaux âgés en sauvetage** ont maintenant accès à des soins médicaux d'urgence, à des médicaments contre la douleur et à des traitements spécialisés. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 160 $ en frais** - assez pour financer les médicaments contre la douleur pour 4 autres chiens âgés pendant un mois entier. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va aux animaux fait toute la différence. Ces âmes douces méritent chaque centime." [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de sauvetage se dérouler - nous partagerons des mises à jour sur les animaux que votre soutien aide déjà. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Le mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sauveteurs d'animaux à la retraite

modèle 1

🐾 **C'est le mardi de la générosité** - et nos animaux de sauvetage âgés ont besoin de vous. Nous collectons des fonds pour les soins médicaux d'urgence pour 25 sauveteurs seniors qui méritent le confort et le traitement spécialisé dans leurs années d'âge d'or. **[Insérer le lien de don]** Votre don d'aujourd'hui permet : 💙 **40$** = des médicaments contre la douleur pour un chien âgé (1 mois) 125 $** = visite d'urgence chez le vétérinaire pour un chat en sauvetage 💙 **$300** = opération chirurgicale pour sauver la vie d'un animal âgé Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don va directement aux factures vétérinaires** - pas de frais pris, pas de coupures. L'intégralité de votre don finance la mission. Ces âmes douces nous ont tout donné. Aujourd'hui, nous leur rendons la pareille. 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🐾 Chaque chiot âgé mérite un lit chaud et des soins affectueux pendant ses années d'or. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour fournir des soins médicaux, des articles de confort et de l'amour quotidien à nos animaux de sauvetage retraités qui ont tant donné. [Insérer le lien de don] 25 $ = une semaine de médicaments pour les articulations arthritiques 50 $ = un lit orthopédique douillet pour les os douloureux 100 $ = soins vétérinaires d'urgence lorsqu'ils en ont le plus besoin Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement aux soins de ces âmes douces qui méritent le monde. Ces magnifiques animaux ont passé des années à servir, à protéger ou simplement à aimer leur famille. C'est maintenant à notre tour de les servir. Pouvez-vous nous aider à leur offrir la retraite qu'ils ont méritée ? 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et chaque chien âgé mérite un atterrissage en douceur après une vie d'amour. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour couvrir les soins médicaux et le confort des animaux retraités qui trouvent leur foyer définitif. - 50 $ = médicaments contre la douleur pour un chiot arthritique - 150 $ = soins dentaires pour un chat âgé - 300 $ = visite d'urgence chez le vétérinaire lorsque le temps presse Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux animaux - sans frais de traitement. Ces âmes douces ont donné le meilleur d'elles-mêmes. C'est maintenant à notre tour de leur donner les nôtres. Partagez si vous pensez que chaque animal mérite la dignité dans ses années d'or 🐾 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les refuges pour animaux à la retraite

Idée 1

🐾 Parrainage des années d'or

Les donateurs parrainent les soins mensuels d'un animal âgé (50 à 200 dollars). Ils partagent des mises à jour et des photos de "leur" animal vivant confortablement à la retraite.

Idée 2

Campagne pour le kit de confort

Permettez aux sympathisants de financer des kits de confort pour les nouveaux sauveteurs : lits, couvertures, jouets, médicaments. Fixez des niveaux de dons et montrez les progrès en direct.

Idée 3

📸 Vente aux enchères de photos d'animaux âgés

Des photographes professionnels offrent des séances avec vos animaux. Vente aux enchères de tirages au prix d'achat immédiat. Les recettes permettent de financer les soins médicaux et les besoins quotidiens.

Idée 4

💊 Adoption de la facture vétérinaire

Les sympathisants "adoptent" les factures mensuelles de vétérinaire d'un animal âgé (25 à 100 dollars). Ils créent des profils simples indiquant les besoins de chaque animal et envoient des mises à jour trimestrielles sur leur état de santé aux adoptants.

Idée 5

🎯 Vente aux enchères de services

Demandez aux entreprises locales de faire don de services (toilettage, visites chez le vétérinaire, fournitures). Mettez-les aux enchères en ligne en fixant des prix de départ. Facile pour les donateurs, pas de frais généraux pour vous.

Idée 6

🌟 Tuiles de mémoire

Créez des tuiles commémoratives pour les animaux de compagnie bien-aimés qui sont décédés. Les donateurs donnent entre 50 et 150 dollars par tuile pour honorer leur mémoire tout en finançant les opérations de sauvetage en cours.

