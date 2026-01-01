Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les donateurs parrainent les soins mensuels d'un animal âgé (50 à 200 dollars). Ils partagent des mises à jour et des photos de "leur" animal vivant confortablement à la retraite.
Idée 2
Permettez aux sympathisants de financer des kits de confort pour les nouveaux sauveteurs : lits, couvertures, jouets, médicaments. Fixez des niveaux de dons et montrez les progrès en direct.
Idée 3
Des photographes professionnels offrent des séances avec vos animaux. Vente aux enchères de tirages au prix d'achat immédiat. Les recettes permettent de financer les soins médicaux et les besoins quotidiens.
Idée 4
Les sympathisants "adoptent" les factures mensuelles de vétérinaire d'un animal âgé (25 à 100 dollars). Ils créent des profils simples indiquant les besoins de chaque animal et envoient des mises à jour trimestrielles sur leur état de santé aux adoptants.
Idée 5
Demandez aux entreprises locales de faire don de services (toilettage, visites chez le vétérinaire, fournitures). Mettez-les aux enchères en ligne en fixant des prix de départ. Facile pour les donateurs, pas de frais généraux pour vous.
Idée 6
Créez des tuiles commémoratives pour les animaux de compagnie bien-aimés qui sont décédés. Les donateurs donnent entre 50 et 150 dollars par tuile pour honorer leur mémoire tout en finançant les opérations de sauvetage en cours.
Le mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sauveteurs d'animaux à la retraite
modèle 1
modèle 2
modèle 3