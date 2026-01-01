modèle 1 Avant le #GivingTuesday Votre don anticipé aide nos animaux de sauvetage ce mardi 🐾 Mardi prochain, c'est le Giving Tuesday - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 animaux de sauvetage âgés qui ont besoin de traitements spécialisés, de médicaments et de soins de confort dans leur âge d'or. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux frais vétérinaires et aux soins des animaux - et non aux frais de carte de crédit ou aux plates-formes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nos animaux en détresse ont une communauté prête à les aider. Nous vous remercions de votre participation. Ces âmes douces comptent sur nous. - L'équipe de [Nom de l'organisation]. Copier le contenu COPIE !

modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday Today's the day — help our senior rescues 🐾 **It's Giving Tuesday** — and today, your gift can change everything for our senior rescue animals. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 senior rescue animals who need specialized treatment and comfort care in their golden years. Your donation today can provide: - **$40** — pain medication for one senior dog for a month - **$125** — emergency vet visit for a rescue cat - **$300** — specialized surgery for an elderly animal in need **100% of your donation goes to veterinary bills and animal care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a senior rescue animal today →]({{donation_link}}) These sweet souls have given so much love — today, we can give back to them. – The [Org Name] Team Copier le contenu COPIE !