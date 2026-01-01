Modèles de mardi de la charité pour les institutions de recherche

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Institutions de recherche

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre recherche pourrait tout changer ce mardi 🔬 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour financer 25 projets de recherche essentiels qui pourraient débloquer des percées dans [votre domaine]. Chaque don précoce nous rapproche des découvertes qui changeront des vies. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à la recherche, et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que la recherche révolutionnaire commence ici. Merci de croire au pouvoir de la découverte. - L'équipe de [Nom de l'organisme
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Your research breakthrough starts today 🔬 **It's Giving Tuesday** — and today, your support can unlock discoveries that change lives. We're raising funds to support 25 critical research projects that could lead to breakthroughs in [your field]. Every donation brings us closer to the answers our world needs. Your gift can fund: - **$50** — one week of lab materials for a graduate researcher - **$150** — specialized equipment for data collection - **$300** — a month of research supplies for one project **100% of your donation goes directly to research** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Fund breakthrough research today →]({{donation_link}}) Together, we can turn curiosity into discoveries that matter. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🔬 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 8 750 $**. **Dix-huit projets de recherche essentiels** disposent désormais des fonds nécessaires pour aller de l'avant, ce qui nous rapproche de percées qui pourraient changer des vies. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais** - assez pour financer un mois supplémentaire de matériel de laboratoire pour deux chercheurs diplômés. *Un donateur nous a dit : "Savoir que 100 % de mon don va à la recherche fait toute la différence. C'est ainsi que la science devrait être financée." [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces découvertes se concrétiser - les meilleures percées sont encore à venir. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Le mardi des légendes sociales pour les institutions de recherche

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre soutien peut débloquer des découvertes qui changent des vies. 🔬 Nous collectons des fonds pour 25 projets de recherche essentiels qui pourraient conduire à des percées dans notre domaine. Chaque don nous rapproche des réponses dont notre monde a besoin. [Insérer le lien de don] Votre don peut financer **50$** = une semaine de matériel de laboratoire pour un chercheur diplômé **150 $** = équipement spécialisé pour la collecte de données **300 $** = un mois de fournitures de recherche pour un projet Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 100 % de votre don va directement à la recherche. Ensemble, nous pouvons transformer la curiosité en découvertes qui comptent. 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🧬 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour faire avancer la recherche essentielle qui pourrait changer des vies. [Insérer le lien de don] Votre don alimente la découverte : 25 $ = fournitures de laboratoire pour une expérience 50 $ = Logiciel d'analyse de données pour un mois 100 $ = Matériel de recherche pour des études de pointe Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à notre recherche - aucun frais n'est prélevé, juste un impact pur pour la science. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui nous rapproche des réponses. Merci de croire au pouvoir de la recherche. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous finançons des recherches révolutionnaires qui changent des vies. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 15 000 dollars pour soutenir notre prochaine phase d'essais cliniques sur les traitements des cancers pédiatriques. Votre impact : - 50 $ = fournitures de laboratoire pour une semaine d'essais - 250 $ = entretien de l'équipement pour la recherche critique - 1 000 $ = financement d'un mois d'essais cliniques Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à la recherche, sans frais de traitement. Cela signifie plus de financement pour les découvertes, plus rapidement. Nous sommes fiers de notre équipe légère qui rend la science accessible. Si la recherche de pointe vous tient à cœur, partagez ceci, faites un don ou parlez-nous de votre lien avec notre travail ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les institutions de recherche

‍Idea 1

🔬 Défi "Fund-a-Discovery" (Fonds pour la découverte)

Les donateurs financent des étapes spécifiques de la recherche (50 $/100 $/250 $). Ils font part des progrès réalisés et des découvertes rendues possibles grâce à leurs dons. Idéal pour montrer l'impact réel de la recherche.

‍Idea 2

📚 Parrainage d'un étudiant-chercheur

Permettez aux sympathisants de parrainer des étudiants chercheurs pendant un semestre. Partagez leur histoire, leurs objectifs de recherche et leurs avancées. Créer un lien personnel entre les donateurs et les futurs scientifiques.

‍Idea 3

🧪 Equipement de laboratoire Wishlist Drive

Créez une liste visuelle des équipements de laboratoire nécessaires avec les coûts exacts. Les donateurs peuvent "acheter" des articles allant des microscopes aux équipements de sécurité, ce qui a un impact immédiat.

‍Idea 4

🎤 Vote de la vitrine de la recherche

Organisez une "vitrine de la recherche" virtuelle où les scientifiques présentent leurs découvertes en 5 minutes. Les donateurs votent avec des dons de 25 dollars, finançant ainsi de futures études tout en célébrant les découvertes.

‍Idea 5

☕ Café avec un chercheur

Créer des sessions mensuelles "Café avec un chercheur". Les sympathisants versent 15 dollars pour participer à des discussions virtuelles autour d'un café, afin de s'informer directement sur les projets et les défis en cours.

‍Idea 6

📝 Nom de la campagne d'étude

Lancez une campagne "Nommez l'étude". Les grands donateurs (500 $ et plus) peuvent suggérer des noms pour les projets de recherche, créant ainsi des liens durables avec les découvertes.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
