Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar finance davantage de recherches, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Les donateurs financent des étapes spécifiques de la recherche (50 $/100 $/250 $). Ils font part des progrès réalisés et des découvertes rendues possibles grâce à leurs dons. Idéal pour montrer l'impact réel de la recherche.
Idea 2
Permettez aux sympathisants de parrainer des étudiants chercheurs pendant un semestre. Partagez leur histoire, leurs objectifs de recherche et leurs avancées. Créer un lien personnel entre les donateurs et les futurs scientifiques.
Idea 3
Créez une liste visuelle des équipements de laboratoire nécessaires avec les coûts exacts. Les donateurs peuvent "acheter" des articles allant des microscopes aux équipements de sécurité, ce qui a un impact immédiat.
Idea 4
Organisez une "vitrine de la recherche" virtuelle où les scientifiques présentent leurs découvertes en 5 minutes. Les donateurs votent avec des dons de 25 dollars, finançant ainsi de futures études tout en célébrant les découvertes.
Idea 5
Créer des sessions mensuelles "Café avec un chercheur". Les sympathisants versent 15 dollars pour participer à des discussions virtuelles autour d'un café, afin de s'informer directement sur les projets et les défis en cours.
Idea 6
Lancez une campagne "Nommez l'étude". Les grands donateurs (500 $ et plus) peuvent suggérer des noms pour les projets de recherche, créant ainsi des liens durables avec les découvertes.
Le mardi des légendes sociales pour les institutions de recherche
modèle 1
modèle 2
modèle 3