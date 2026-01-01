modèle 1 Avant le #GivingTuesday Votre recherche pourrait tout changer ce mardi 🔬 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour financer 25 projets de recherche essentiels qui pourraient débloquer des percées dans [votre domaine]. Chaque don précoce nous rapproche des découvertes qui changeront des vies. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté à la recherche, et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que la recherche révolutionnaire commence ici. Merci de croire au pouvoir de la découverte. - L'équipe de [Nom de l'organisme Copier le contenu COPIE !

modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday Your research breakthrough starts today 🔬 **It's Giving Tuesday** — and today, your support can unlock discoveries that change lives. We're raising funds to support 25 critical research projects that could lead to breakthroughs in [your field]. Every donation brings us closer to the answers our world needs. Your gift can fund: - **$50** — one week of lab materials for a graduate researcher - **$150** — specialized equipment for data collection - **$300** — a month of research supplies for one project **100% of your donation goes directly to research** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Fund breakthrough research today →]({{donation_link}}) Together, we can turn curiosity into discoveries that matter. – The [Org Name] Team