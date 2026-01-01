Modèles du mardi de la générosité pour les sauvetages de reptiles

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de reptiles, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de refuges pour reptiles, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Reptile Rescues

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien au sauvetage des reptiles commence quelque chose d'important mardi prochain 🐍 Mardi prochain, c'est Giving Tuesday - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 reptiles sauvés qui ont besoin d'un traitement immédiat. Chaque don précoce nous rapproche de la possibilité de donner à ces animaux la seconde chance qu'ils méritent. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux frais vétérinaires et au matériel de récupération - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de plateforme. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres donateurs que nos amis à écailles ont une communauté prête à les aider. Merci de vous soucier de ces animaux incroyables. Ensemble, nous ne faisons que commencer. - L'équipe de sauvetage des reptiles
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 25 rescued reptiles heal 🐍 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 rescued reptiles who need immediate treatment. These incredible animals are counting on us. Your donation can help provide: - **$35** — antibiotics for one reptile's infection - **$85** — emergency surgery for a rescued snake - **$200** — full medical treatment and recovery care **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a rescued reptile heal today →]({{donation_link}}) Together, we can give these amazing animals the second chance they deserve. – The Reptile Rescue Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐍 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds récoltés : 2 840 $**. **Grâce à votre générosité, 18 reptiles sauvés ont maintenant accès à des soins médicaux d'urgence, à des antibiotiques et à du matériel de récupération. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 142 $ en frais** - assez pour financer des antibiotiques pour 4 reptiles supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point ces animaux ont besoin de défenseurs comme nous". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de guérison se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure de la guérison de nos amis écailleux. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de sauvetage des reptiles
Copier le contenu
COPIE !

Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sauveteurs de reptiles

modèle 1

🐍 C'est le mardi de la générosité - et nos amis écailleux ont besoin de votre aide ! Nous collectons des fonds d'urgence pour 25 reptiles sauvés qui ont besoin de soins médicaux immédiats. Ces animaux incroyables comptent sur nous aujourd'hui. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **35$** = antibiotiques pour l'infection d'un reptile **85 $** = chirurgie d'urgence pour un serpent sauvé **200$** = traitement médical complet et soins de rétablissement Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement aux factures vétérinaires - aucun frais n'est prélevé. L'intégralité de votre don finance la guérison. Chaque reptile sauvé mérite une seconde chance. Aidez-nous à la leur donner 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🐍 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour construire des enclos de quarantaine appropriés pour les 40+ reptiles que nous avons sauvés cette année. [Insérer le lien de don] 25 $ = coussin chauffant pour un iguane en convalescence 50 $ = installation complète de quarantaine pour un serpent 100 $ = soins vétérinaires pour un dragon barbu abandonné Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement aux animaux qui en ont le plus besoin. Ces créatures incroyables méritent une seconde chance. Allez-vous nous aider à la leur donner ? [Insérer le lien de don] Merci de croire au sauvetage 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour les animaux écailleux et incompris qui ont le plus besoin de nous. [Insérer le lien de don] Nous collectons 3 000 dollars pour financer les soins vétérinaires d'urgence et l'amélioration de l'habitat des reptiles sauvés dont nous nous occupons. - 50 $ = traitement médical pour un serpent - 150 $ = chauffage adéquat pour un dragon barbu - 300 $ = habitat de quarantaine pour les nouveaux rescapés Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux animaux - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui donne une seconde chance à ces créatures incroyables. Si le bien-être des reptiles vous touche, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 🦎 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les refuges de reptiles

Idée 1

🦎 Parrainage "Adoptez un reptile

Les sympathisants parrainent un reptile sauvé pour 25 $/mois. Ils partagent des photos et des mises à jour de "leur" serpent, gecko ou tortue. Cela permet de créer un lien permanent tout en finançant les soins quotidiens.

Idée 2

🏠 Fonds Build-a-Habitat

Fixer des niveaux de dons pour les éléments essentiels au sauvetage : 15 $ pour la lampe chauffante, 35 $ pour l'installation du terrarium, 75 $ pour la visite chez le vétérinaire. Affichez une barre de progression en direct au fur et à mesure que les articles sont "financés" par les donateurs.

Idée 3

🗳️ Concours "Nommez ce reptile

Les supporters votent avec des dons sur les noms des reptiles. 5 $ par vote, le gagnant est annoncé mardi soir. Une façon amusante d'impliquer les donateurs tout en collectant des fonds pour les soins médicaux.

Idée 4

🚨 Fonds d'urgence pour les reptiles

Créez un "Fonds d'urgence pour les reptiles" où les donateurs contribuent à différents niveaux d'urgence : 20 $ pour les soins urgents, 50 $ pour le fonds de chirurgie, 100 $ pour le sauvetage critique. Suivez les progrès réalisés grâce à des compteurs en temps réel.

Idée 5

🎓 Heure virtuelle d'éducation aux reptiles

Organisez une "heure d'éducation sur les reptiles" virtuelle à l'occasion du mardi de la générosité. Les billets à 10 $ comprennent des questions-réponses en direct avec des experts en sauvetage. Tous les bénéfices servent à financer des actions éducatives et des formations sur les soins appropriés.

Idée 6

🦸 Cold-Blooded Heroes Campaign (Campagne des héros de sang-froid)

Lancement de la campagne de pair à pair "Cold-Blooded Heroes" (héros de sang-froid). Les sympathisants créent des pages personnelles de collecte de fonds en expliquant pourquoi les reptiles comptent pour eux. Des outils de partage faciles à utiliser permettent de sensibiliser le public et de recueillir des dons.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.