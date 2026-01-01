Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de reptiles, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants parrainent un reptile sauvé pour 25 $/mois. Ils partagent des photos et des mises à jour de "leur" serpent, gecko ou tortue. Cela permet de créer un lien permanent tout en finançant les soins quotidiens.
Idée 2
Fixer des niveaux de dons pour les éléments essentiels au sauvetage : 15 $ pour la lampe chauffante, 35 $ pour l'installation du terrarium, 75 $ pour la visite chez le vétérinaire. Affichez une barre de progression en direct au fur et à mesure que les articles sont "financés" par les donateurs.
Idée 3
Les supporters votent avec des dons sur les noms des reptiles. 5 $ par vote, le gagnant est annoncé mardi soir. Une façon amusante d'impliquer les donateurs tout en collectant des fonds pour les soins médicaux.
Idée 4
Créez un "Fonds d'urgence pour les reptiles" où les donateurs contribuent à différents niveaux d'urgence : 20 $ pour les soins urgents, 50 $ pour le fonds de chirurgie, 100 $ pour le sauvetage critique. Suivez les progrès réalisés grâce à des compteurs en temps réel.
Idée 5
Organisez une "heure d'éducation sur les reptiles" virtuelle à l'occasion du mardi de la générosité. Les billets à 10 $ comprennent des questions-réponses en direct avec des experts en sauvetage. Tous les bénéfices servent à financer des actions éducatives et des formations sur les soins appropriés.
Idée 6
Lancement de la campagne de pair à pair "Cold-Blooded Heroes" (héros de sang-froid). Les sympathisants créent des pages personnelles de collecte de fonds en expliquant pourquoi les reptiles comptent pour eux. Des outils de partage faciles à utiliser permettent de sensibiliser le public et de recueillir des dons.
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les sauveteurs de reptiles
modèle 1
modèle 2
modèle 3