Idée 1

🦎 Parrainage "Adoptez un reptile

Les sympathisants parrainent un reptile sauvé pour 25 $/mois. Ils partagent des photos et des mises à jour de "leur" serpent, gecko ou tortue. Cela permet de créer un lien permanent tout en finançant les soins quotidiens.

Idée 2

🏠 Fonds Build-a-Habitat

Fixer des niveaux de dons pour les éléments essentiels au sauvetage : 15 $ pour la lampe chauffante, 35 $ pour l'installation du terrarium, 75 $ pour la visite chez le vétérinaire. Affichez une barre de progression en direct au fur et à mesure que les articles sont "financés" par les donateurs.

Idée 3

🗳️ Concours "Nommez ce reptile

Les supporters votent avec des dons sur les noms des reptiles. 5 $ par vote, le gagnant est annoncé mardi soir. Une façon amusante d'impliquer les donateurs tout en collectant des fonds pour les soins médicaux.

Idée 4

🚨 Fonds d'urgence pour les reptiles

Créez un "Fonds d'urgence pour les reptiles" où les donateurs contribuent à différents niveaux d'urgence : 20 $ pour les soins urgents, 50 $ pour le fonds de chirurgie, 100 $ pour le sauvetage critique. Suivez les progrès réalisés grâce à des compteurs en temps réel.

Idée 5

🎓 Heure virtuelle d'éducation aux reptiles

Organisez une "heure d'éducation sur les reptiles" virtuelle à l'occasion du mardi de la générosité. Les billets à 10 $ comprennent des questions-réponses en direct avec des experts en sauvetage. Tous les bénéfices servent à financer des actions éducatives et des formations sur les soins appropriés.

Idée 6

🦸 Cold-Blooded Heroes Campaign (Campagne des héros de sang-froid)

Lancement de la campagne de pair à pair "Cold-Blooded Heroes" (héros de sang-froid). Les sympathisants créent des pages personnelles de collecte de fonds en expliquant pourquoi les reptiles comptent pour eux. Des outils de partage faciles à utiliser permettent de sensibiliser le public et de recueillir des dons.