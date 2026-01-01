Modèles de mardi de la générosité pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Groupes d'étudiants religieux et ministères de campus

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your campus ministry impact starts Tuesday 🙏 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide spiritual care and community support for 75 students this semester. Every early donation brings us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your gift goes directly to student programs — not to credit card fees or platform costs. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign: {{donation_link}} Your early support builds momentum and shows other supporters we're serious about this goal. Thank you for believing in what we're building together. – The [Ministry Name] Team
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift changes student lives 🙏 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide spiritual care and community support for 75 students this semester. Every gift brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$25** — one week of small group materials and snacks - **$75** — a month of crisis counseling support for a student - **$150** — retreat scholarships for three students facing financial hardship **100% of your donation goes to student programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help us reach 75 students today →]({{donation_link}}) Together, we can create a space where every student finds belonging and hope. – The [Ministry Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 200 $** **Grâce à votre générosité, 75 étudiants ont désormais accès à un accompagnement spirituel, à un soutien en petits groupes et à des conseils en cas de crise. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 160 $ en frais** - de quoi financer deux mois supplémentaires de matériel et de collations pour les petits groupes. *Un étudiant a partagé : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous montrons les uns pour les autres". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons la façon dont votre soutien change déjà des vies sur le campus. Avec gratitude, **L'équipe de [Nom du ministère]**
Mardi de la générosité : légendes sociales pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus

modèle 1

C'est le mardi de la générosité 💙 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour fournir **des soins spirituels et un soutien communautaire à 75 étudiants** ce semestre. [Insérer le lien de donation] Votre don fait une réelle différence : **25$** = une semaine de matériel et de collations en petits groupes **50 $** = soutien psychologique en cas de crise pour un étudiant dans le besoin **100$** = bourse de retraite pour un étudiant en difficulté financière Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre **don intégral finance les programmes pour les étudiants**. Chaque étudiant mérite un lieu d'appartenance et d'espoir. Aidez-nous à atteindre notre objectif dès aujourd'hui. [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🙏 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour soutenir les étudiants qui naviguent dans la foi, la communauté et la vie universitaire. Votre don crée des espaces sûrs où les étudiants peuvent grandir spirituellement et trouver un sentiment d'appartenance. [Insérer le lien de donation] 25 $ = colis de soins pour un étudiant en difficulté 50 $ = Dîner de groupe hebdomadaire pour 10 étudiants 100 $ = Bourse de retraite pour un étudiant Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. 💙 Chaque dollar nous aide à accompagner les étudiants pendant ces années de formation. Vous joindrez-vous à nous aujourd'hui ? [Insérer le lien de don] Merci de croire en cette génération 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour les étudiants qui ont le plus besoin d'une communauté confessionnelle. [Insérer le lien de don] Nous collectons 3 000 dollars pour financer des dîners hebdomadaires, des programmes de mentorat et un soutien spirituel pour les étudiants qui traversent des périodes de transition dans leur vie. - 25 $ = provisions pour un dîner communautaire - 75 $ = matériel de mentorat pour un semestre - 150 $ = week-end de retraite pour un étudiant en difficulté Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement au soutien des étudiants - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui crée un espace où les étudiants trouvent un sentiment d'appartenance. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus

‍Idea 1

Fonds de carburant pour les finales

Les supporters sponsorisent le café et les collations d'un étudiant pour la semaine des examens. Fixez des niveaux de dons (5$/15$/25$) et affichez un compteur en direct des étudiants soutenus.

‍Idea 2

📦 Campagne de colis de soins

Créer des colis de soins pour les élèves stressés (collations, thé, notes d'encouragement). Les donateurs financent des kits préétablis à différents prix, avec une journée de bénévolat facultative pour l'emballage.

‍Idea 3

🕯️ Parrainage de prière 24 heures sur 24

Organisez une veillée de prière de 24 heures avec des parrainages horaires. Les donateurs revendiquent des créneaux horaires (de 10 à 50 dollars) pour soutenir les programmes du ministère tout en assurant une présence continue sur le campus.

‍Idea 4

🎓 Conseil d'administration de Sponsor-a-Student

Créez un tableau "Parrainez un étudiant" où les donateurs peuvent réclamer des places (10 $/25 $/50 $) pour financer des manuels scolaires, des repas ou des bourses de retraite. Montrez les progrès en direct et envoyez des messages de remerciement de la part des étudiants.

‍Idea 5

📚 Fonds pour la foi et les finales

Organisez une collecte de fonds pour l'espace d'étude "Faith & Finals". Les donateurs parrainent des heures d'étude (5 $ chacune) pour permettre à votre centre de ministère de rester ouvert tard avec des collations, un soutien par la prière et un espace de tranquillité pendant la semaine des examens.

‍Idea 6

✈️ Bocal pour voyage de mission

Lancez une campagne "Mission Trip Jar". Fixez de petits objectifs quotidiens (de 50 à 100 dollars) jusqu'au mardi de la générosité. Partagez des histoires quotidiennes d'impact et permettez aux supporters de donner pour des besoins spécifiques liés au voyage, tels que le transport ou les fournitures.

