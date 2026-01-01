‍Idea 1

Fonds de carburant pour les finales

Les supporters sponsorisent le café et les collations d'un étudiant pour la semaine des examens. Fixez des niveaux de dons (5$/15$/25$) et affichez un compteur en direct des étudiants soutenus.

‍Idea 2

📦 Campagne de colis de soins

Créer des colis de soins pour les élèves stressés (collations, thé, notes d'encouragement). Les donateurs financent des kits préétablis à différents prix, avec une journée de bénévolat facultative pour l'emballage.

‍Idea 3

🕯️ Parrainage de prière 24 heures sur 24

Organisez une veillée de prière de 24 heures avec des parrainages horaires. Les donateurs revendiquent des créneaux horaires (de 10 à 50 dollars) pour soutenir les programmes du ministère tout en assurant une présence continue sur le campus.

‍Idea 4

🎓 Conseil d'administration de Sponsor-a-Student

Créez un tableau "Parrainez un étudiant" où les donateurs peuvent réclamer des places (10 $/25 $/50 $) pour financer des manuels scolaires, des repas ou des bourses de retraite. Montrez les progrès en direct et envoyez des messages de remerciement de la part des étudiants.

‍Idea 5

📚 Fonds pour la foi et les finales

Organisez une collecte de fonds pour l'espace d'étude "Faith & Finals". Les donateurs parrainent des heures d'étude (5 $ chacune) pour permettre à votre centre de ministère de rester ouvert tard avec des collations, un soutien par la prière et un espace de tranquillité pendant la semaine des examens.

‍Idea 6

✈️ Bocal pour voyage de mission

Lancez une campagne "Mission Trip Jar". Fixez de petits objectifs quotidiens (de 50 à 100 dollars) jusqu'au mardi de la générosité. Partagez des histoires quotidiennes d'impact et permettez aux supporters de donner pour des besoins spécifiques liés au voyage, tels que le transport ou les fournitures.