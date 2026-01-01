‍Idea 1

📚 Parrainage d'un étudiant

Les donateurs parrainent le manuel scolaire, l'uniforme ou les fournitures d'un élève pour un montant compris entre 25 et 100 dollars. Créez des niveaux de parrainage simples et montrez l'impact réel avec des photos d'élèves équipés.

‍Idea 2

🎭 Faith & Talent Showcase (en anglais)

Organisez un spectacle virtuel de talents mettant en scène des élèves, des membres du personnel et des familles. Vendez des "billets" au prix de 10 à 20 dollars, dont le produit servira à financer des bourses ou des programmes.

‍Idea 3

🤲 Assemblage du sac de bénédiction

Créez des sacs de bénédiction remplis d'en-cas, de chaussettes ou d'articles de soin. Les donateurs financent les sacs à hauteur de 15 dollars chacun, les bénévoles les emballent et les distribuent aux personnes dans le besoin.

‍Idea 4

🙏 Connexion des cartes de prière

Les sympathisants financent les cartes de demande de prière à hauteur de 10 dollars chacune. Les étudiants rédigent des prières pour les membres de la communauté, créant ainsi un lien tout en finançant les fournitures de la chapelle ou les programmes spirituels.

‍Idea 5

📖 Marathon de la mémoire des Écritures

Organisez un défi virtuel de mémorisation des Écritures. Les familles s'engagent pour chaque verset mémorisé (2 à 5 dollars), les fonds servant à financer les livres de la bibliothèque, la technologie ou les activités des élèves.

‍Idea 6

💝 Le ministère du bocal de sagesse

Créer des "pots de sagesse" remplis de versets bibliques encourageants et de petites friandises. Les donateurs financent des pots à 20 $ chacun pour les enseignants et le personnel.