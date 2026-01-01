Modèles de mardi de la générosité pour les établissements d'enseignement religieux

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide vos élèves et votre communauté, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'établissements d'enseignement religieux, lui font confiance.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Établissements d'enseignement religieux

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait tout changer ce mardi 🙏 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour offrir des bourses d'études confessionnelles à 25 familles qui n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Chaque don précoce nous rapproche de l'ouverture des portes de ces salles de classe. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux bourses d'études - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres familles que c'est possible. Merci de croire en une éducation religieuse accessible. - L'équipe de [Nom de l'organisme
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your scholarship gift opens doors 🎓 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide faith-based education scholarships for 25 families who can't afford tuition. Every gift brings us closer to opening those classroom doors. Your donation can help provide: - **$50** — one month of textbooks and supplies - **$150** — a semester of after-school tutoring support - **$400** — a full month of tuition for one student **100% of your donation goes to scholarships** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a child access faith-based education →]({{donation_link}}) Together, we can give 25 children the gift of learning rooted in faith and values. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🙏 **Merci de faire partie de quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 8 750 $**. **Dix-huit étudiants** ont désormais accès à des bourses d'études confessionnelles - couvrant les frais de scolarité, les manuels scolaires et le soutien scolaire pour les familles qui ne pourraient pas se le permettre autrement. Voici ce qui rend cette action encore plus efficace : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 438 $ en frais de scolarité** - de quoi financer les manuels scolaires et les fournitures de 8 élèves supplémentaires. *Un parent nous a dit : "Savoir que chaque dollar allait directement à l'éducation de mon enfant a fait toute la différence dans notre décision de poser notre candidature". [Suivez-nous sur Facebook](https://yourlinkhere.com) pour voir ces boursiers en action - l'année scolaire ne fait que commencer. Avec toute notre gratitude, L'équipe de **[Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi pour les établissements d'enseignement religieux

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre don peut ouvrir les portes d'une salle de classe pour les enfants qui ont le plus besoin d'une éducation fondée sur la foi. 📚 Nous collectons des fonds pour offrir **25 bourses** à des familles qui n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **50$** = un mois de manuels et de fournitures scolaires **150 $** = un semestre de soutien scolaire **400 $** = un mois complet de frais de scolarité pour un étudiant Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - **votre don complet finance des bourses**, pas les coûts de la plateforme. Ensemble, nous pouvons offrir à 25 enfants le cadeau d'un apprentissage ancré dans la foi et les valeurs. [Insérer le lien de donation] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🙏 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour que nos programmes d'éducation à la foi restent solides et accessibles à toutes les familles de notre communauté. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : 💙 25 $ = fournitures pour l'école du dimanche pendant un mois 50 $ = bourse de retraite pour le groupe de jeunes 100 $ = Nouveau programme d'études pour notre classe de confirmation Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance notre ministère et atteint les familles qui en ont le plus besoin. Nous vous remercions de participer à notre mission, qui consiste à nourrir la foi et à construire la communauté. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui reste ici, à l'œuvre de Dieu. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons 8 000 dollars pour développer notre programme d'alphabétisation confessionnel pour les enfants défavorisés. [Insérer le lien de don] Chaque dollar finance du matériel de lecture, des séances de tutorat et un mentorat qui change des vies par le biais de l'éducation et de la foi. - 25 $ = les livres d'un enfant pendant un mois - 100 $ = tutorat hebdomadaire pour un élève - 250 $ = kit d'alphabétisation complet pour une famille Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux enfants - sans frais de traitement. Nous sommes reconnaissants à notre petite mais puissante équipe de rendre cela possible. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les établissements d'enseignement religieux

‍Idea 1

📚 Parrainage d'un étudiant

Les donateurs parrainent le manuel scolaire, l'uniforme ou les fournitures d'un élève pour un montant compris entre 25 et 100 dollars. Créez des niveaux de parrainage simples et montrez l'impact réel avec des photos d'élèves équipés.

‍Idea 2

🎭 Faith & Talent Showcase (en anglais)

Organisez un spectacle virtuel de talents mettant en scène des élèves, des membres du personnel et des familles. Vendez des "billets" au prix de 10 à 20 dollars, dont le produit servira à financer des bourses ou des programmes.

‍Idea 3

🤲 Assemblage du sac de bénédiction

Créez des sacs de bénédiction remplis d'en-cas, de chaussettes ou d'articles de soin. Les donateurs financent les sacs à hauteur de 15 dollars chacun, les bénévoles les emballent et les distribuent aux personnes dans le besoin.

‍Idea 4

🙏 Connexion des cartes de prière

Les sympathisants financent les cartes de demande de prière à hauteur de 10 dollars chacune. Les étudiants rédigent des prières pour les membres de la communauté, créant ainsi un lien tout en finançant les fournitures de la chapelle ou les programmes spirituels.

‍Idea 5

📖 Marathon de la mémoire des Écritures

Organisez un défi virtuel de mémorisation des Écritures. Les familles s'engagent pour chaque verset mémorisé (2 à 5 dollars), les fonds servant à financer les livres de la bibliothèque, la technologie ou les activités des élèves.

‍Idea 6

💝 Le ministère du bocal de sagesse

Créer des "pots de sagesse" remplis de versets bibliques encourageants et de petites friandises. Les donateurs financent des pots à 20 $ chacun pour les enseignants et le personnel.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.