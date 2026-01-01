Modèles de mardi de la générosité pour les organisations religieuses et confessionnelles

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre ministère, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'organisations religieuses et confessionnelles, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Organisations religieuses et confessionnelles

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Mardi prochain, tout change pour notre communauté 🙏 **Mardi prochain, c'est Giving Tuesday** - une journée mondiale où les gens se rassemblent pour soutenir les causes qui leur tiennent à cœur. Nous lançons une campagne pour fournir une aide d'urgence et des soins spirituels à 75 familles en situation de crise dans notre communauté. **Chaque don précoce apporte de l'espoir à quelqu'un qui en a le plus besoin. Et grâce à Zeffy, **100% de votre don va directement aux familles dans le besoin** - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs à démarrer notre campagne →
Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres le pouvoir de la foi en action. Merci d'être le cœur de cette communauté. Ensemble, nous réalisons des miracles.
- Votre famille [Nom de l'organisation].
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift brings hope 🙏 **It's Giving Tuesday** — and today, your faith in action can transform lives in our community. We're raising funds to provide emergency assistance and spiritual care for 75 families facing crisis. Your gift today can provide: - **$35** — emergency food assistance for one family - **$85** — spiritual counseling and crisis support for a week - **$200** — comprehensive care package including food, utilities, and pastoral care **100% of your donation goes directly to families in need** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Bring hope to a family in crisis today →]({{donation_link}}) Together, we answer the call to love our neighbors in their darkest moments. – Your [Org Name] Family
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🙏 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Votre foi en l'action a déplacé des montagnes. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds collectés : 4 250 $** **52 familles** ont maintenant accès à une aide d'urgence et à un soutien spirituel - de la nourriture sur leur table, des services publics couverts et un soutien pastoral dans les moments les plus sombres. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 213 $ en frais** - assez pour fournir une aide alimentaire d'urgence à 6 familles supplémentaires. *Un membre de la communauté nous a dit : "Chaque prière et chaque don cette semaine nous a rappelé à quel point notre communauté de foi peut être puissante". [Suivez-nous sur Facebook] (https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous vous ferons part de la façon dont votre soutien apporte déjà de l'espoir à nos voisins. Avec gratitude et bénédiction, **Votre famille [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations religieuses et confessionnelles

modèle 1

**C'est le mardi des dons** - et aujourd'hui, votre foi peut déplacer des montagnes pour les familles en crise. 🙏 Nous collectons des fonds pour fournir une aide d'urgence et un accompagnement spirituel à 75 familles de notre communauté qui ont le plus besoin d'espoir. [Insérer le lien de don] **35 $** = nourriture d'urgence pour une famille **85 $** = semaine d'accompagnement spirituel **200$** = paquet de soins complet avec nourriture, services publics et soutien pastoral Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don va directement aux familles** - aucun frais n'est prélevé, l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous répondons à l'appel à aimer nos voisins. 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🙏 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour soutenir la croissance spirituelle et les programmes de sensibilisation de notre communauté. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : 💙 25 $ = fournitures pour l'école du dimanche pendant un mois 50 $ = Repas chauds pour notre dîner communautaire 100 $ = Bourses d'études pour la retraite des jeunes Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement à notre mission - aucun frais n'est prélevé. Chaque dollar que vous donnez reste dans notre communauté. Merci de faire partie de notre famille religieuse. Ensemble, nous avons un impact durable. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous engageons pour notre communauté avec la foi en action. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour financer notre programme de sensibilisation hivernal - repas chauds, vêtements chauds et soutien spirituel pour les familles dans le besoin. - 25 $ = le repas de Noël d'une famille - 75 $ = manteaux d'hiver pour trois enfants - 150 $ = une semaine de dîners communautaires Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement au service de nos voisins - pas de frais de traitement. Nous sommes reconnaissants envers notre congrégation et nos partenaires communautaires qui rendent ce travail possible. Si notre mission vous touche - partagez, faites un don ou dites une prière ci-dessous 🙏 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les organisations religieuses et confessionnelles

Idée 1

🙏 Prières pour un but précis

Les sympathisants parrainent des requêtes de prière à raison de 10 $ chacune. Partagez les demandes anonymes sur votre page de campagne, suivez le financement en direct et organisez un cercle de prière pour élever ensemble chaque intention parrainée.

Idée 2

📦 Blessing Box Drive

Créer des boîtes de bénédiction pour les familles dans le besoin (50 $ chacune). Les donateurs financent des boîtes préétablies contenant des produits alimentaires, des articles d'hygiène ou des fournitures scolaires. Montrez en direct les progrès réalisés et organisez une journée d'emballage.

Idée 3

💝 Vente aux enchères de la gratitude

Organisez une vente aux enchères de gratitude de 24 heures. Les membres font don de services, de repas ou d'objets faits main. Fixez des prix d'achat immédiat pour rester simple tout en finançant les programmes de votre ministère.

Idée 4

🎁 Financement du kit de la foi

Les sympathisants financent des "kits de la foi" pour les membres de la communauté (25 $ chacun). Ces kits comprennent des livres de piété, des articles de réconfort ou des bons de repas. Suivez les progrès en direct et organisez une cérémonie de bénédiction facultative.

Idée 5

✨ Défi d'action de l'Avent

Les membres s'engagent à accomplir des actes de service quotidiens pendant l'Avent. Les parrains donnent 3 $ par jour d'engagement (jusqu'à 90 $). Partagez les mises à jour et célébrez ensemble l'impact collectif.

Idée 6

📖 Mur de parrainage des Écritures

Créez une campagne de "parrainage des versets". Les donateurs financent des versets qui seront affichés dans votre espace (15 $ chacun). Partagez les versets choisis et leurs histoires en ligne.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.