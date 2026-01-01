Idée 1

🙏 Prières pour un but précis

Les sympathisants parrainent des requêtes de prière à raison de 10 $ chacune. Partagez les demandes anonymes sur votre page de campagne, suivez le financement en direct et organisez un cercle de prière pour élever ensemble chaque intention parrainée.

Idée 2

📦 Blessing Box Drive

Créer des boîtes de bénédiction pour les familles dans le besoin (50 $ chacune). Les donateurs financent des boîtes préétablies contenant des produits alimentaires, des articles d'hygiène ou des fournitures scolaires. Montrez en direct les progrès réalisés et organisez une journée d'emballage.

Idée 3

💝 Vente aux enchères de la gratitude

Organisez une vente aux enchères de gratitude de 24 heures. Les membres font don de services, de repas ou d'objets faits main. Fixez des prix d'achat immédiat pour rester simple tout en finançant les programmes de votre ministère.

Idée 4

🎁 Financement du kit de la foi

Les sympathisants financent des "kits de la foi" pour les membres de la communauté (25 $ chacun). Ces kits comprennent des livres de piété, des articles de réconfort ou des bons de repas. Suivez les progrès en direct et organisez une cérémonie de bénédiction facultative.

Idée 5

✨ Défi d'action de l'Avent

Les membres s'engagent à accomplir des actes de service quotidiens pendant l'Avent. Les parrains donnent 3 $ par jour d'engagement (jusqu'à 90 $). Partagez les mises à jour et célébrez ensemble l'impact collectif.

Idée 6

📖 Mur de parrainage des Écritures

Créez une campagne de "parrainage des versets". Les donateurs financent des versets qui seront affichés dans votre espace (15 $ chacun). Partagez les versets choisis et leurs histoires en ligne.